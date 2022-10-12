«На самом правильном этапе»: Кирилл Туриченко – об отношениях с возлюбленной, финалисте шоу «Ты супер!» и проекте «Маска»

Финалистом проекта «Ты супер!» на канале НТВ стал певец Кирилл Ракуши из Оренбурга. Парень является воспитанником Оренбургского дома детства и даже жил в той же комнате, что и Юрий Шатунов. Следующий этап проекта состоится 16 октября.

В одном из выпусков передачи юный музыкант спел дуэтом с солистом группы «Иванушки International» Кириллом Туриченко. Артисты исполнили песню «Мы так нелепо разошлись» Игоря Крутого.

В интервью Teleprogramma.pro Кирилл рассказал о дальнейшем общении с тезкой, роли проекта «Маска» в его жизни и отношениях со своей возлюбленной Дарьей.

«Главное, чтобы Кирилл не останавливался и верил в себя»

- Кирилл, зрители видели, как вы поддержали Кирилла Ракуши в программе «Ты супер!». Общались ли вы с ним за кулисами? Может быть, дали какое-то напутствие? Продолжите ли это общение?

- Да, мы немного пообщались с Кириллом и его преподавателем по вокалу. Мне было очень приятно узнать, что песню «Мы так нелепо разошлись» они выбрали потому, что болели за Носорога в проекте «Маска» и им очень понравилось мое исполнение там.

Пару напутственных слов со своей стороны я, конечно, дал. Главное, чтобы Кирилл не останавливался и верил в себя.

- Кто был тем человеком, который вас поддержал на ранних этапах творчества?

- Это была моя семья, мои родители и преподаватели.

- Как проект «Маска» сейчас проявляется в вашей жизни? Быть может, зрители просят вас исполнить какие-то номера из проекта?

- Сейчас я много гастролирую с сольной программой и, конечно же, в ней много песен из проекта. Зрителям сильно полюбился образ Носорога и, надо признать, что проект «Маска» действительно стал важным этапом в моей жизни.

Я тоже очень люблю эти песни, но мой репертуар также стремительно наполняется и новыми сольными композициями. Очень рад видеть всех на своих концертах: и поклонников шоу «Маска» и тех, кто давно меня знает и следит за творчеством, даже тех, кто впервые меня видит (и такие бывают (смеется)). Но каждый с приятными впечатлениями, о чем потом мне пишут.

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