«На самом правильном этапе»: Кирилл Туриченко – об отношениях с возлюбленной, финалисте шоу «Ты супер!» и проекте «Маска»

Финалистом проекта «Ты супер!» на канале НТВ стал певец Кирилл Ракуши из Оренбурга. Парень является воспитанником Оренбургского дома детства и даже жил в той же комнате, что и Юрий Шатунов. Следующий этап проекта состоится 16 октября.
В одном из выпусков передачи юный музыкант спел дуэтом с солистом группы «Иванушки International» Кириллом Туриченко. Артисты исполнили песню «Мы так нелепо разошлись» Игоря Крутого.
В интервью Teleprogramma.pro Кирилл рассказал о дальнейшем общении с тезкой, роли проекта «Маска» в его жизни и отношениях со своей возлюбленной Дарьей.
«Главное, чтобы Кирилл не останавливался и верил в себя»
- Кирилл, зрители видели, как вы поддержали Кирилла Ракуши в программе «Ты супер!». Общались ли вы с ним за кулисами? Может быть, дали какое-то напутствие? Продолжите ли это общение?
- Да, мы немного пообщались с Кириллом и его преподавателем по вокалу. Мне было очень приятно узнать, что песню «Мы так нелепо разошлись» они выбрали потому, что болели за Носорога в проекте «Маска» и им очень понравилось мое исполнение там.
Пару напутственных слов со своей стороны я, конечно, дал. Главное, чтобы Кирилл не останавливался и верил в себя.
- Кто был тем человеком, который вас поддержал на ранних этапах творчества?
- Это была моя семья, мои родители и преподаватели.
- Как проект «Маска» сейчас проявляется в вашей жизни? Быть может, зрители просят вас исполнить какие-то номера из проекта?
- Сейчас я много гастролирую с сольной программой и, конечно же, в ней много песен из проекта. Зрителям сильно полюбился образ Носорога и, надо признать, что проект «Маска» действительно стал важным этапом в моей жизни.
Я тоже очень люблю эти песни, но мой репертуар также стремительно наполняется и новыми сольными композициями. Очень рад видеть всех на своих концертах: и поклонников шоу «Маска» и тех, кто давно меня знает и следит за творчеством, даже тех, кто впервые меня видит (и такие бывают (смеется)). Но каждый с приятными впечатлениями, о чем потом мне пишут.
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Кирилл Туриченко в проекте «Ты супер». Фото: канал НТВ
- Почему после «Маски» вы согласились принять участие в «Шоумаскгоон»? Что было самым сложным на этом проекте?
- Я считаю «Шоумаскгоон» уникальным музыкальным проектом нового формата. Я с удовольствием принял приглашение участвовать, в первую очередь потому, что многие хотели продолжения «Маски». Этот проект дал возможность быть самим собой, но при этом продемонстрировать себя в абсолютно разных музыкальных направлениях.
Это был фантастический опыт и, честно говоря, я скучаю по проекту. А сложность была только в том, что не было шанса расслабиться. Проект снимался в очень сжатые сроки и зачастую на подготовку номеров оставалось крайне мало времени. Но зато это позволяло держаться в тонусе и выдавать результат на пределе своих возможностей.
«У нас с Дашей прекрасные отношения на самом правильном этапе»
- В марте вы рассказывали, что ваша девушка Даша сталкивалась с хейтерством. В чем причина такого отношения? Гадости ей пишут ревнивые поклонницы?
- Даша меня очень поддерживает, кто бы что ни говорил. За каждым моим действием вообще стоит много поддержки. Это и семья, и друзья, и те люди, с кем я работаю. Этого никто не видит, поэтому рождается огромное количество слухов и сплетен.
Кирилл Туриченко и Кирилл Ракуши. Фото: канал НТВ
- Общаетесь ли вы со своими поклонниками? Знаете ли их в лицо, их имена?
- Самые активные мои поклонницы самостоятельно организовались в боевой фан-клуб. Они везде голосуют, поддерживают и даже приезжают в разные города на мои сольные концерты. И, конечно, многих я уже знаю лично и по именам.
- На каком этапе сейчас ваши отношения с Дарьей? В СМИ писали, что вы сделали ей предложение.
- У нас прекрасные отношения на самом правильном этапе.