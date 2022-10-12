«Воск капал на парики и костюмы актеров»: художник-постановщик «Собора» - о работе над сериалом

На Первом канале продолжается показ сериала «Собор», действие которого происходит во времена Петра I, с 1700 по 1725 годы. Этот проект теоретически мог бы претендовать на получение российской кинопремии за работу художника-постановщика.
Ведь исторической достоверности в картине уделено максимальное внимание: художники с ювелирной точностью воссоздали одежду, транспорт, знамена, оружие тех времен. Часть реквизита — подлинные вещи Петровской эпохи.
Специально для съемок проекта художник-постановщик Жанна Пахомова реализовала несколько масштабных декорационных комплексов: боярское поместье конца XVII века; декорации Санкт- Петербурга времен его основания, а также были возведены военные редуты, рвы, укрепления, которые стали фоном нескольких войн Петра со шведами.
Подробнее о своей работе Жанна Пахомова рассказала в беседе с Teleprogramma.pro
Художники-постановщики сериала «Собор» Жанна Пахомова и Алексей Соловьев. Фото: личный архив
– Работать над «Собором» было наслаждением: продюсеры дали художникам развернуться! Я моталась между Псковом, Питером и Москвой, потому что строительство декораций шло в трех местах одновременно, - рассказывает Жанна Пахомова. - Мы с моим ассистентом Сергеем Ионовым менялись, чтобы все успеть. Ведь с петровских времен мало что сохранилось, а то, что сохранилось – действительно памятники архитектуры.
Потрясающие, но именно памятники: видно, что в них уже не бурлит жизнь. Так что строить нам пришлось многое. До съемок я объездила много музеев деревянного зодчества под открытым небом – смотрела, как выглядят постройки той эпохи. Изучала архитектуру нужного периода по книгам и альбомам: я вообще очень книжный человек и увлекаюсь архитектурой.
– Где строили поместье Бадарина?
– В Псковской области в кинодеревне, где сняли уже не одну картину – она называется Урочище Лосковское. Там стоят деревенские дома, о которых знают все киношники.
– Много времени ушло на строительство терема?
– Месяца два. Он двухэтажный, на сваях, рассчитанный на полную нагрузку и полностью гидроизолированный. То есть мы проделали колоссальную работу, строили на века... Правда, недавно терем все равно разрушили. Причем сделали это мои знакомые: поехали в Урочище Лосковское снимать свой фильм, и он им мешал.
Друг-оператор написал оттуда: «Твой терем придется сносить…Так жалко, стоит красивущий!» Я ответила: «Да ломайте на здоровье. Он не мой, он киношный, и судьба у него киношная. Я потом, если надо, еще лучше построю».
А одновременно с теремом строили мост через реку, по которому Бадарин переезжает в карете к своему соседу, и который держат на плечах его крепостные крестьяне. Речка с течением, дно илистое, сваи деревянные, строили в воде – и по этой конструкции должна была ехать запряженная лошадьми карета, а в ней люди… Я так переживала, выдержит ли наш мостик такую нагрузку, что накануне съемок сцены не спала всю ночь. Выдержал!
Кадр из сериала «Собор». Фото: Первый канал
– А как вы его строили? Там же, наверное, масса своих особенностей. Читали пособия вроде «Строительство моста для чайников»?
– Все-таки моя задача - придумывать, а непосредственно возводили его опытные профессионалы, которым уже приходилось это делать. Но я все равно стараюсь во все вникать. Моя настольная книга – учебник по сопромату: чувствую, что не хватает знания расчетов.
– Самая красивая декорация «Собора»?
– Для бала, устроенного Петром Первым в ангаре. Все в свечах! Поросята на вертелах, фейерверк, дамы в кринолинах – в кадре красота неимоверная! Бал снимали в городе Ломоносове под Петербургом. Там на берегу залива стояли два ангара, оставшиеся, кажется, от старой воинской части.
И в этом месте мы решили снимать начало строительства Петербурга. Знаете, самые первые дома, деревянные настилы, лодки, портовая жизнь… И Петр Первый, «царь-работник», любивший и труд, и увеселения, а долго ждать не любивший, проводит в таком, казалось бы, не подходящем месте ассамблею…
Кадр из сериала «Собор». Фото: Первый канал
– Вспомнилась история про съемки бала в Хогвартсе в «Гарри Поттере». В воздухе висело множество свечей. То есть «в воздухе» они висели по сюжету, а на самом деле – на веревочках. И веревочки начали перегорать, а свечи падать на актеров…
– У нас тоже была проблема со свечами. До съемок ассамблеи в ангаре мы снимали вечер в Немецкой слободе. Висела люстра со свечами, и воск капал на парики и костюмы актеров. Мы учли этот опыт и придумали систему желобов, в которые стекал весь воск! На самом деле во времена Петра были другие меры предосторожности, но их оказалось недостаточно: с ними воск все равно капал.
– А где строили сам собор, в честь которого и назван фильм?
– Поблизости от кинодеревни, в лесу на полянке. Собор мы строили не полностью, только метров на пять в высоту, а дальше дорисовали с помощью компьютерной графики.
– А как обставляли все терема, избы, ангары и дворцы? Где брали мебель и утварь?
– Это тоже была сложная задача! Мой ассистент по реквизиту Сергей Крюченко и его команда находили вещи чуть ли не музейной ценности! Сережа рассказал про коллекционера из Вологды, который ездит по почти заброшенным деревням и находит на чердаках у бабушек и дедушек невероятные вещи!
Мы прыгнули в машину и помчались к коллекционеру. Оказалось, что у него два ангара (не таких, в которых мы снимали, а поменьше, но все-таки!) заполнены сокровищами!
Лодки, выдолбленные из цельного ствола дерева, резные наличники, всевозможная посуда! Мы вернулись от него с богатейшим уловом, увозили чуть ли не целую фуру. Про одно веретено он сказал, что оно петровских времен.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Кадр из сериала «Собор». Фото: Первый канал
Мы с Сережей переглянулись, мол, ага, рассказывай! А потом я вернулась домой и, порывшись в альбомах об искусстве, обнаружила, что это действительно веретено начала 18 века с орнаментом, характерным для русского севера! Позвонила коллекционеру, извинилась и попросила прощения.
Роскошную резную мебель арендовали в антикварных магазинах. И я бдительно следила, чтобы, не дай Бог, к ценному шкафу не прислонился кто-то, кроме актеров. Страшно кричала, когда пару раз дерзнули ослушаться.
– Что-то взяли на память об этих съемках?
– Я придумала, как изготовить разрисованные изразцы для печей. Вообще это очень сложно и дорого, а я изобрела способ, как делать изразцы проще и быстрее. Поэтому взяла один – теперь это моя подставка под чашку.
Смотрите «Собор» с понедельника по четверг после программы «Время» в эфире и на сайте Первого!