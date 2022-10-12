«Воск капал на парики и костюмы актеров»: художник-постановщик «Собора» - о работе над сериалом

– Работать над «Собором» было наслаждением: продюсеры дали художникам развернуться! Я моталась между Псковом, Питером и Москвой, потому что строительство декораций шло в трех местах одновременно, - рассказывает Жанна Пахомова. - Мы с моим ассистентом Сергеем Ионовым менялись, чтобы все успеть. Ведь с петровских времен мало что сохранилось, а то, что сохранилось – действительно памятники архитектуры.

Потрясающие, но именно памятники: видно, что в них уже не бурлит жизнь. Так что строить нам пришлось многое. До съемок я объездила много музеев деревянного зодчества под открытым небом – смотрела, как выглядят постройки той эпохи. Изучала архитектуру нужного периода по книгам и альбомам: я вообще очень книжный человек и увлекаюсь архитектурой.

– Где строили поместье Бадарина?

– В Псковской области в кинодеревне, где сняли уже не одну картину – она называется Урочище Лосковское. Там стоят деревенские дома, о которых знают все киношники.

– Много времени ушло на строительство терема?

– Месяца два. Он двухэтажный, на сваях, рассчитанный на полную нагрузку и полностью гидроизолированный. То есть мы проделали колоссальную работу, строили на века... Правда, недавно терем все равно разрушили. Причем сделали это мои знакомые: поехали в Урочище Лосковское снимать свой фильм, и он им мешал.

Друг-оператор написал оттуда: «Твой терем придется сносить…Так жалко, стоит красивущий!» Я ответила: «Да ломайте на здоровье. Он не мой, он киношный, и судьба у него киношная. Я потом, если надо, еще лучше построю».

А одновременно с теремом строили мост через реку, по которому Бадарин переезжает в карете к своему соседу, и который держат на плечах его крепостные крестьяне. Речка с течением, дно илистое, сваи деревянные, строили в воде – и по этой конструкции должна была ехать запряженная лошадьми карета, а в ней люди… Я так переживала, выдержит ли наш мостик такую нагрузку, что накануне съемок сцены не спала всю ночь. Выдержал!