«Он не успевает полностью раствориться в своих чувствах»: Алексей Бардуков – о съемках в сериале «Собор» и любви

С 26 сентября на Первом канале выходит сериал «Собор», рассказывающий о временах Петровских реформ. Многосерийная картина охватывает период с 1700 по 1725 годы. По словам продюсера сериала Александра Бондарева, «Собор» - это самый сложный постановочный проект, который ему довелось продюсировать.
Как над сериалом «Собор» работали художники-постановщики
Главной сложностью стало то, что от эпохи Петра I не осталось практически ни одного материального объекта. Поэтому постройки, оружие, исторический транспорт приходилось воссоздавать своими силами. Ситуацию усложняло и то, что в течении 25 лет, в течение которых происходит действие картины, менялось все : уклад жизни, костюмы, здания, окружающий быт.
Но, тем не менее, специально для съемок саги «Собор» изготавливались исторически точные артефакты времени. Часть реквизита все же можно отнести к подлинным вещам Петровской эпохи. Например, мясо съемочная группа жарила на вертеле тех времен.
Художником-постановщиком сериала является Жанна Пахомова, которая отвечала практически за весь съемочный процесс.
Кадр из сериала «Собор». Фото: Первый канал
«Иногда бывало, что Жанна параллельно строила три декорационных объекта, а в четвертом уже снимали. Беспрецедентна и география съемок: команда преодолела 12 переездов, - отметил Алексей Бондарев. - Не знаю ни одного российского проекта, где было бы так же. И все было вовремя, ни одного дня задержки - я невероятно благодарен за трудолюбие и профессионализм всем!»
Алексей Бардуков: «Мой герой живет ощущением светлого будущего»
Размаху съемок и работе художника поразился и актер Алексей Бардуков, сыгравший боярина Андрея Бадарина. Его герой – очень неоднозначная, но интересная личность.
- Алексей, как вам переместиться в XVIII век и сыграть роль аляповатого барчука?
- В нашей профессии часто помогает фантазия. Ты просто принимаешь предлагаемые обстоятельства и растворяешься в них под руководством режиссера. Поэтому очень надеюсь, что мой барчук получился крайне правдоподобным. Во всяком случае эмоции разнополярных градусов он точно должен вызвать.
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Кадр из сериала «Собор». Фото: Первый канал
- Учитывая, что ваш князь Бадарин склонен к предательству и при этом на постоянной основе...
- Знаете, люди, как любили и дружили, так и предавали, мало что изменилось и в сегодняшнем дне в этом плане. Мой Бадарин - многогранный герой, изначально он живет ощущением светлого будущего, потом проходит через разочарование, предательство, героические поступки, словом, всегда ищет себя. Этим и хороша моя роль, в ней есть вся палитра человеческих эмоций.
- И любовных в том числе?
- Есть любовь, но, к сожалению, она приходит к моему герою, так сказать, под самый конец истории. Он не успевает полностью раствориться в чувствах, так как возникшие отношения по определенным обстоятельствам рушатся. Но именно эти ощущения изменят его как человека и повлияют на его жизненные взгляды...