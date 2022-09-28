«Он не успевает полностью раствориться в своих чувствах»: Алексей Бардуков – о съемках в сериале «Собор» и любви

С 26 сентября на Первом канале выходит сериал «Собор», рассказывающий о временах Петровских реформ. Многосерийная картина охватывает период с 1700 по 1725 годы. По словам продюсера сериала Александра Бондарева, «Собор» - это самый сложный постановочный проект, который ему довелось продюсировать.

Как над сериалом «Собор» работали художники-постановщики

Главной сложностью стало то, что от эпохи Петра I не осталось практически ни одного материального объекта. Поэтому постройки, оружие, исторический транспорт приходилось воссоздавать своими силами. Ситуацию усложняло и то, что в течении 25 лет, в течение которых происходит действие картины, менялось все : уклад жизни, костюмы, здания, окружающий быт.

Но, тем не менее, специально для съемок саги «Собор» изготавливались исторически точные артефакты времени. Часть реквизита все же можно отнести к подлинным вещам Петровской эпохи. Например, мясо съемочная группа жарила на вертеле тех времен.

Художником-постановщиком сериала является Жанна Пахомова, которая отвечала практически за весь съемочный процесс.