Михаил Шуфутинский: «У себя дома я не пою. Это смешно было бы!»

Хит Михаила Шуфутинского «3 сентября» знают и дети, и их родители, и бабушки с дедушками. Песня - лидер в караоке всей страны и по количеству мемов в соцсетях.
Самые преданные поклонники маэстро Шуфутинского уже успели купить билеты на его концерт в Кремлевском дворце как раз 3 сентября. Накануне большого выступления Михаил Шуфутинский дал интервью «Телепрограмме», где рассказал и о творчестве, и о семье.
- В этом году 3 сентября выпало на субботу, и в загсах случился ажиотаж - многие захотели пожениться именно в эту дату. Некоторые полушутя-полувсерьез отмечают 3 сентября как праздник. И все из-за вашей песни на музыку Игоря Крутого и слова Игоря Николаева, которая вышла аж в 1993 году! Но почему столько шума вокруг нее в последние лет пять?
- Да, некоторый ажиотаж существует: люди хотят приурочить к этому дню или свою свадьбу, или что-то еще. Я не отслеживал, в какой момент все началось, но гораздо раньше, чем пять лет назад. Все само собой усиливается, и меня это совершенно не смущает.
- Вы не думали как-то использовать этот интерес в бизнес-целях? Может, открыть ресторан «3 сентября»?
- Нет, не думал использовать этот бренд, и тем более для открытия ресторана - это не моя профессия. Этим должны заниматься суперпрофессионалы, имеющие большой опыт именно в ресторанном бизнесе. А мне совсем не хочется начать какое-то дело, которого я не знаю, а потом, потеряв деньги, а также знакомых, друзей, авторитет, успешно закрыться. Поэтому я не собираюсь открывать ресторан «Третье сентября».
«Песни сами меня находят»
Михаил Шуфутинский. Фото: личный архив
- 3 сентября вы споете для поклонников в Кремлевском дворце. Каким будет этот концерт? Часто у вас случались выступления именно в этот день?
- Я буду исполнять самые известные свои песни, которые людям полюбились и понравились. И ради них они приходят на мои концерты. Выступления 3 сентября у меня практически каждый год. Но я не очень люблю выступать на многотысячных концертных площадках. Поэтому такие концерты бывают нечасто. По какому-то специальному поводу типа день рождения или др.
- Перед концертом как-то меняете режим? Может, особая диета? Что самое сложное и волнительное для такого опытного артиста, как вы, в большом сольном выступлении?
- Режим свой перед концертом или после я не меняю - поздновато в моем возрасте. А что касается диеты, то я пытаюсь ее придерживаться постоянно. Но очень уж неудобно на ней сидеть… Самое сложное и волнительное - это первый шаг из-за кулис на сцену. После того как ты его сделал, вышел к людям, уже волноваться нечего - надо просто радоваться и радовать их. Вот и все.
- Найти свою песню 30 лет назад было проще, чем теперь?
- Не знаю. Я не ищу песни, они сами меня находят, так уж мне везет. И 30 лет назад, и сейчас.
- В альбоме «Ты моя жизнь» у вас есть дуэт с репером ST под названием «Счастье любит тишину». Почему выбрали этого автора и исполнителя для дуэта? Следите за новыми именами на эстраде? Как вы - артист с классическим музыкальным образованием - относитесь к тому, что теперь поют и становятся популярными люди, подчас не знающие нот?
- Мне кажется, что это новые имена за мной следят. Я слушаю музыку, и если мне что-то нравится, то отмечаю это для себя. Дуэт с ST - замечательная песня с ярким припевом. Она мне очень понравилась с самого начала, поэтому я с удовольствием принял участие в этом проекте. Как я отношусь к тому, что люди теперь поют без музыкального образования?
Для того чтобы просто петь, нужно иметь вокальные данные, артистические способности, чтобы донести до зрителя то, о чем говорится в песнях. Образование в этом процессе не главное. Другое вопрос, что нормальный человек всегда чувствует, что ему необходимо получить образование в том деле, которым он занимается. Да и вообще это полезно - быть человеком образованным.
Ной Шуфутинский пишет и исполняет свою музыку. Фото: личный архив
- Ваш внук Ной занимается музыкой, выступает под сценическим именем WestsideGravy. Он переехал из США в Израиль, снимает клипы, читает хип-хоп и на английском, и на иврите, и на русском, и на испанском. Его песня Hands Up High на стриминговом сервисе Spotify собрала почти миллион прослушиваний. А вы слушаете его музыку?
- Конечно, я слушаю Ноя, у него хороший вкус, он поет о правильных вещах, важных для него: о понимании жизни, затрагивает философские темы. Видимся мы редко, потому что живем в разных странах.
- Помню Ноя по видео, где он ребенком пел с вами «Таганку». Сейчас ему 22. Не хотите сейчас записать с ним дуэт?
- Дуэт не пишется потому, что два человека имеют одну и ту же фамилию. Для дуэта должна быть тема, на которую оба хотят высказаться. Дуэт - это серьезная вещь, когда ты отвечаешь не только за себя, но и за своего партнера. Может, когда-то мы с Ноем и споем, но пока это не обсуждали.
- Какие профессии выбрали другие ваши внуки? У вас большая семья: два сына и семеро внуков.
С внуками Аней и Мишей. Фото: личный архив
- У моего младшего сына Антона четверо детей - Дмитрий, Ной, Ханна и Захар. Антон живет в Филадельфии, мы часто созваниваемся. Ханна и Захар еще маленькие, а Дмитрий окончил университет в Филадельфии по специальности «международные отношения». Мои московские внуки - Анечка и Миша.
Анечка занимается живописью уже много времени и, наверное, будет продолжать образование в этом направлении. А Миша Шуфутинский учится в музыкальной школе при Московской консерватории, он пианист. У Миши хорошо получается, надеюсь, он будет успешным музыкантом. Это дети старшего сына Дэвида. Его старший сын Андрей учится в колледже в Лос-Анджелесе.
- У вашего сына Дэвида своя студия звукозаписи в Москве?
- Да, у Дэвида есть студия по созданию звука для кино. Он работает в этой отрасли и делает много для того, чтобы озвучивать фильмы. Занимается этим давно и профессионально.
- Какие подарки просят у вас внуки?
- Я сам делаю подарки, когда наступает нужный момент. Внуки никогда у меня ничего не просят. Они умные дети.
«Предпочитаю живые книги»
Михаил и Светлана вместе и на работе, и дома. Фото: личный архив
- Как вы с женой Светланой провели лето? Какие у вас любимые занятия, когда нет работы?
- Это лето мы провели неплохо. Оно еще, слава богу, не закончилось, погода хорошая, мы много отдыхаем у себя на дачном участке. Также съездили в Турцию, накупались в море, позагорали. В общем, все нормально. Любимых занятий много.
- Светлана много лет работала в вашем коллективе: сначала танцевала в балете, потом ставила хореографию. Сейчас она осталась в вашей команде?
- Светлана находится на серьезной позиции - она работает в качестве концертного директора и занимается очень многими вопросами, касающимися моей работы. И моей жизнью. И это замечательно.
- Вы всегда элегантно одеты. Сами выбираете одежду или доверяете вкусу Светланы? Какой стиль одежды в обычной жизни предпочитаете?
- Да, Света мне очень помогает в выборе одежды для концертов, дает разные советы, которые мне нравятся. Она моложе меня, у нее современный вкус. Стиль одежды я предпочитаю, скажем так, спортивно-традиционный.
- Еще один атрибут вашего имиджа - борода. Если выдался перерыв между выступлениями, на месте ли борода или вы можете быть гладко выбриты для разнообразия?
- Нет, я приезжаю домой, снимаю ее и кладу на полочку. А потом перед выходом из дома снова надеваю... Странный вопрос. Но ничего, я вам прощаю. Бороду ношу давно - с 24 лет.
- Вы производите впечатление современного человека. Что любите в сети - читать, смотреть, слушать, какими онлайн-ресурсами чаще пользуетесь?
- В сети я в основном смотрю новостные ресурсы. А что касается чтения, то я предпочитаю читать живые книги, которые можно в руке подержать.
- Когда собираетесь с друзьями, то как проводите время? Любите застолья?
- Да, мы любим шумные застолья с вкусной едой, с песнями - когда я их не должен петь. Собираемся и весело проводим время.
- Выходит, сами не поете на семейных застольях?
- У себя дома я не пою. Это смешно было бы - с чего вдруг мне дома начинать петь?
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Личное дело
Михаил Шуфутинский родился 13 апреля 1948 года в Москве. Окончил музыкальную школу, играл в школьном эстрадном оркестре и ресторанных оркестрах. Окончил Государственный музыкально-педагогический институт по специальности «дирижер, хормейстер, преподаватель музыки и пения».
Создал свой инструментальный ансамбль, гастролировал по городам СССР. Был руководителем ВИА «Лейся, песня», выпустил множество хитов, пластинки выходили большими тиражами. В 1981 году уехал с семьей в США, где с оркестром успешно работал в русских ресторанах, ездил в турне, записывал альбомы.
В первом после возвращения турне по СССР, в 1990 году, за лето дал 75 концертов. С 1992 года живет в Москве, много гастролирует с постоянным коллективом. Недавно выпустил новый альбом «Ты моя жизнь».