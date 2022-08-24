Михаил Шуфутинский: «У себя дома я не пою. Это смешно было бы!»

- 3 сентября вы споете для поклонников в Кремлевском дворце. Каким будет этот концерт? Часто у вас случались выступления именно в этот день?

- Я буду исполнять самые известные свои песни, которые людям полюбились и понравились. И ради них они приходят на мои концерты. Выступления 3 сентября у меня практически каждый год. Но я не очень люблю выступать на многотысячных концертных площадках. Поэтому такие концерты бывают нечасто. По какому-то специальному поводу типа день рождения или др.

- Перед концертом как-то меняете режим? Может, особая диета? Что самое сложное и волнительное для такого опытного артиста, как вы, в большом сольном выступлении?

- Режим свой перед концертом или после я не меняю - поздновато в моем возрасте. А что касается диеты, то я пытаюсь ее придерживаться постоянно. Но очень уж неудобно на ней сидеть… Самое сложное и волнительное - это первый шаг из-за кулис на сцену. После того как ты его сделал, вышел к людям, уже волноваться нечего - надо просто радоваться и радовать их. Вот и все.

- Найти свою песню 30 лет назад было проще, чем теперь?

- Не знаю. Я не ищу песни, они сами меня находят, так уж мне везет. И 30 лет назад, и сейчас.

- В альбоме «Ты моя жизнь» у вас есть дуэт с репером ST под названием «Счастье любит тишину». Почему выбрали этого автора и исполнителя для дуэта? Следите за новыми именами на эстраде? Как вы - артист с классическим музыкальным образованием - относитесь к тому, что теперь поют и становятся популярными люди, подчас не знающие нот?

- Мне кажется, что это новые имена за мной следят. Я слушаю музыку, и если мне что-то нравится, то отмечаю это для себя. Дуэт с ST - замечательная песня с ярким припевом. Она мне очень понравилась с самого начала, поэтому я с удовольствием принял участие в этом проекте. Как я отношусь к тому, что люди теперь поют без музыкального образования?

Для того чтобы просто петь, нужно иметь вокальные данные, артистические способности, чтобы донести до зрителя то, о чем говорится в песнях. Образование в этом процессе не главное. Другое вопрос, что нормальный человек всегда чувствует, что ему необходимо получить образование в том деле, которым он занимается. Да и вообще это полезно - быть человеком образованным.