Луиза Габриэла Бровина - об отношениях с Даней Милохиным и закулисных тайнах сериала «Классная Катя»

5 сентября в 19:00 первый звонок прозвенит для героев комедийного сериала СТС «Классная Катя». В новой истории школьников 10 «Г» во главе с безбашенной учительницей географии (Валерия Астапова) сыграют Даня Милохин, Луиза Габриэла Бровина, Маргарита Дьяченкова, чья общая аудитория в соцсетях превышает 40 млн человек.

В преддверии премьеры Луиза Габриэла рассказала журналистам Teleprogramma.pro о том, что осталось за кадром сериала и об отношениях с Даней Милохиным.

- В комедийном сериале СТС «Классная Катя» вы играете скромную старшеклассницу Кудряшову. Как считаете, почему она запомнится зрителям?

- Она хорошистка на грани с отличницей. У нее все должно быть правильно, ей важно, чтобы ее хвалили. Но, как мы знаем, во всех хороших девочках есть чертинка. И однажды она покажет своего чертика, а, может, и целого демона, который в ней живет. Когда читала сценарий, думала: «Почему она так поступает?» Но потом все-таки находила оправдание ее поступкам.

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- То есть вы с ней совсем не похожи?

- Не могу сказать, что мы похожи. С другой стороны, на Кудряшову все смотрят и думают: «Она такая отличница, хорошая девочка». На меня всю жизнь тоже так смотрят: «Какая малышка-умничка!» При этом мне уже почти девятнадцать, и в какой-то момент я так раскрываюсь, что все в шоке: «А она уже не малышка».

- Зрители СТС вас помнят как раз малышкой. Получается, «Классная Катя» — возвращение на канал после долгого перерыва?

- СТС я очень люблю: это мой любимый канал, мое детство. И я рада вернуться. Кроме того, в сериале классный актерский состав. С Аленой Бабенко, например, мы играли в других проектах, когда я была маленькой.

С Даней Милохиным познакомились чуть более года назад. И когда я прочла сценарий, поняла, что загорелась. А я такой человек, что если не горю идеей, то не могу это делать. Достаточно долго я не принимала никаких предложений, потому что не хотела сниматься просто ради съемок. А здесь все совпало, чему, конечно же, я рада.