Луиза Габриэла Бровина - об отношениях с Даней Милохиным и закулисных тайнах сериала «Классная Катя»

5 сентября в 19:00 первый звонок прозвенит для героев комедийного сериала СТС «Классная Катя». В новой истории школьников 10 «Г» во главе с безбашенной учительницей географии (Валерия Астапова) сыграют Даня Милохин, Луиза Габриэла Бровина, Маргарита Дьяченкова, чья общая аудитория в соцсетях превышает 40 млн человек.
В преддверии премьеры Луиза Габриэла рассказала журналистам Teleprogramma.pro о том, что осталось за кадром сериала и об отношениях с Даней Милохиным.
- В комедийном сериале СТС «Классная Катя» вы играете скромную старшеклассницу Кудряшову. Как считаете, почему она запомнится зрителям?
- Она хорошистка на грани с отличницей. У нее все должно быть правильно, ей важно, чтобы ее хвалили. Но, как мы знаем, во всех хороших девочках есть чертинка. И однажды она покажет своего чертика, а, может, и целого демона, который в ней живет. Когда читала сценарий, думала: «Почему она так поступает?» Но потом все-таки находила оправдание ее поступкам.
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- То есть вы с ней совсем не похожи?
- Не могу сказать, что мы похожи. С другой стороны, на Кудряшову все смотрят и думают: «Она такая отличница, хорошая девочка». На меня всю жизнь тоже так смотрят: «Какая малышка-умничка!» При этом мне уже почти девятнадцать, и в какой-то момент я так раскрываюсь, что все в шоке: «А она уже не малышка».
- Зрители СТС вас помнят как раз малышкой. Получается, «Классная Катя» — возвращение на канал после долгого перерыва?
- СТС я очень люблю: это мой любимый канал, мое детство. И я рада вернуться. Кроме того, в сериале классный актерский состав. С Аленой Бабенко, например, мы играли в других проектах, когда я была маленькой.
С Даней Милохиным познакомились чуть более года назад. И когда я прочла сценарий, поняла, что загорелась. А я такой человек, что если не горю идеей, то не могу это делать. Достаточно долго я не принимала никаких предложений, потому что не хотела сниматься просто ради съемок. А здесь все совпало, чему, конечно же, я рада.
Кадр со съемок сериала «Классная Катя». Фото: СТС
- По сюжету ваша героиня влюблена в персонажа Дани, с которым вы хорошо знакомы. Какие качества цените в партнере?
- У меня нет такого чувства, что это наша с ним работа. Мы скорее друзья и сейчас просто делаем что-то совместное. Наше знакомство началось со съемки общих видео для TikTok: мы были в дружественных домах и часто устраивали коллаборации. И Даня, кроме того, очень часто заходил к нам в гости просто потусить, поболтать, посмеяться.
Для меня Даня — тот человек, у которого при любом раскладе все классно. Он несет позитив в этот мир, заряжает хорошим настроением. Вот и в первый съемочный день, когда мы снимали в лесу, где было очень холодно, снег по колено, все пыхтели и кряхтели, Даня с улыбкой говорил: «Супер! Мне все нравится!» Он человек-суперпозитив, а я очень люблю таких людей.
- Для Дани Милохина «Классная Катя» — первая съемочная площадка. Какой видите его судьбу в кино и сериалах?
- Он на самом деле очень талантлив. Я согласна с мнением, что если органично смотришься в кадре, то не нужно иметь специальное образование, чтобы стать актером. Это доказывает опыт многих известных людей. Главное — это органика. И у Дани она есть. Я думаю, что все у него сложится.
Кадр со съемок сериала «Классная Катя». Фото: СТС
- А что в сценарии «Классной Кати» вам было особенно понятно и близко?
- Это история про жизнь, правду жизни, здесь все как у людей. У всех есть школа, а там взаимоотношения с учителями и одноклассниками. У всех были в школе как стервы и отличницы, так и хорошисты, и плохие парни, которых любят девчонки.
В моей жизни было мало обычной школы, зато было много «Закрытой школы». Но опять же наш проект совсем не про учебу, а больше про отношения. Я с детства коммуницирую с большим количеством людей. И за это время случались разные ситуации.
- Жалеете о том, что в вашей жизни было мало обычной школы?
- Мое школьное время прошло на съемочных площадках, но об этом я совершенно не жалею. Только рада! С чем особенно ассоциируется школа, так это с математикой и таблицей умножения, которую я учила со слезами и истериками. С одноклассниками я не особенно дружила, а учителя были прекрасными. Но, если честно, школу я никогда не любила.