«Либо сейчас, либо никогда»: Леся Ярославская - о сольном концерте, отношениях с Пьером Нарциссом и планах группы «Тутси»

«Мы поняли, что не хотим жить друг без друга»

- Леся, почему вы решились на сольный концерт только сейчас?

- То ковид мне мешал, то моя неуверенность, страх, что никто не придет. Но в определенный момент я решила: либо сейчас, либо никогда. И все, что случилось на сцене, придумано мной и воплощено с помощью профессиональных людей, которых я собрала вокруг себя. В общем, я дико счастлива, что все они смогли быть сегодня в одном месте со мной и подарить этому залу такой добрый вечер.

- Как подбирались песни для концерта?

- Практически все песни, которые я исполняла, сочинила либо сама, либо в соавторстве с кем-то. Эти композиции – мои дети. Мне их петь легко. Правда, я несколько раз забыла слова. Но, слава Богу, что люди в зале подпевали и помогали мне. И так мы смогли справиться с ситуацией. Это действительно часть моего сердца.

- А какая композиция была самой «старшей» на этом вечере?

- Практически все песни, которые я исполняла, сочинила либо сама, либо в соавторстве с кем-то. Эти композиции – мои дети. Мне их петь легко. Правда, я несколько раз забыла слова. Но, слава Богу, что люди в зале подпевали и помогали мне. И так мы смогли справиться с ситуацией. Это действительно часть моего сердца.

- На концерте вы показали клип на песню «Прошлое», который снимался в уникальном месте – в Териберке, селе на Кольском полуострове. Расскажите, пожалуйста, о съемках подробнее.

- Я поехала туда этой осенью, буквально перед самыми жуткими холодами, и с помощью своего брата успела заснять этот ролик. Я ощутила, что земля, на которой я появилась на свет, в этот момент помогла мне. Кажется, что вся природа была за меня.

Я ходила по берегу моря, и меня заливало ледяной водой. Но даже после этого я не замерзла и не заболела в этот дикий холод. Все способствовало тому, чтобы клип на песню «Прошлое» появился.

Это одна из самых любимых песен у всех моих друзей. И я надеюсь, что скоро она появится в радиоэфирах. Я сделала другую аранжировку – медленную, которую все любят. И надеюсь, что песню услышит большое количество людей.

- А как она появилась?

- На самом деле у меня просто родилась строчка «Ты не провожай меня в прошлое», которая очень понравилась мне. Скорее всего, я ехала в машине, я обычно все сочиняю там.

Эта песня о том, как много женатых людей просто терпят брак. На самом деле люди на протяжении всей жизни остаются несчастными только потому, что у них нет смелости рвать такие отношения. Не случайно во втором куплете есть такие строчки: «Бесполезно идти в сотый раз по пути, что ведет в никуда. Бесполезно держаться за штамп, если в сердце давно пустота. Невозможно вернуть на круги, если чувства истлели совсем. Нужно видеть судьбы маяки, не боясь перемен». На самом деле с текстами мне всегда трудно, а этот куплет очень быстро родился.

- И мне понравилась эта строчка – «Не боясь перемен». Мне бы хотелось, чтобы люди давали себе возможность быть счастливыми и не терпели бы несчастливый брак, даже если в семье есть дети. Потому что дети, живущие в нелюбви, больше страдают, чем, когда родители расходятся.

- Но ведь у вас самой любящий муж…

- Да. Но вокруг меня есть люди, у которых сложные отношения. И я скажу, что у нас с супругом тоже возникали ситуации, когда наши чувства угасали. А в некоторые моменты просто хотелось пойти и развестись, честно.

Это такая большая работа – чтобы вновь найти эту волну и воодушевиться друг другом. Мы вместе 21 год, 20 лет в браке.

- А как спасали отношения в тяжелые дни?

- В какой-то момент я дала себе паузу. И мы много говорили о своих отношениях, проблемах, много выговаривались и пришли к какому-то консенсусу, просто дали друг другу время. Тогда мы действительно поняли, что не хотим жить друг без друга и все-таки нам хорошо вместе.

Но бывает так, что люди просто устают. Поэтому я считаю, что если есть что спасать, то нужно спасать во что бы то ни стало. А если нет, то стоит и разводиться. Слава Богу, мы нашли то, ради чего… У нас есть прекрасная дочь, и мы счастливы, что сохранили наши отношения.