«Либо сейчас, либо никогда»: Леся Ярославская - о сольном концерте, отношениях с Пьером Нарциссом и планах группы «Тутси»

В Москве прошел сольный концерт участницы группы «Тутси», певицы Леси Ярославской. Артистка исполнила песни своего авторства, а также из репертуара коллектива. Одна из песен «Ищу тебя» была посвящена Пьеру Нарциссу, с которым Лесю связывали годы дружбы.
На протяжении своего выступления певица рассказывала истории появления композиций, делилась яркими моментами своей жизни и признавалась в любви друзьям, принявшим участие в концерте.
Так, специальными гостями события стали группа «Тутси», а также певцы Sobol, Милан Савич и Роман Барсуков. После концерта Teleprogramma.pro поговорила с Лесей о творчестве, путешествии на север и отношениях с Пьером Нарциссом.
Леся Ярославская и Роман Барсуков. Фото: личный архив
«Мы поняли, что не хотим жить друг без друга»
- Леся, почему вы решились на сольный концерт только сейчас?
- То ковид мне мешал, то моя неуверенность, страх, что никто не придет. Но в определенный момент я решила: либо сейчас, либо никогда. И все, что случилось на сцене, придумано мной и воплощено с помощью профессиональных людей, которых я собрала вокруг себя. В общем, я дико счастлива, что все они смогли быть сегодня в одном месте со мной и подарить этому залу такой добрый вечер.
- Как подбирались песни для концерта?
- Практически все песни, которые я исполняла, сочинила либо сама, либо в соавторстве с кем-то. Эти композиции – мои дети. Мне их петь легко. Правда, я несколько раз забыла слова. Но, слава Богу, что люди в зале подпевали и помогали мне. И так мы смогли справиться с ситуацией. Это действительно часть моего сердца.
- А какая композиция была самой «старшей» на этом вечере?
- Практически все песни, которые я исполняла, сочинила либо сама, либо в соавторстве с кем-то. Эти композиции – мои дети. Мне их петь легко. Правда, я несколько раз забыла слова. Но, слава Богу, что люди в зале подпевали и помогали мне. И так мы смогли справиться с ситуацией. Это действительно часть моего сердца.
- На концерте вы показали клип на песню «Прошлое», который снимался в уникальном месте – в Териберке, селе на Кольском полуострове. Расскажите, пожалуйста, о съемках подробнее.
- Я поехала туда этой осенью, буквально перед самыми жуткими холодами, и с помощью своего брата успела заснять этот ролик. Я ощутила, что земля, на которой я появилась на свет, в этот момент помогла мне. Кажется, что вся природа была за меня.
Я ходила по берегу моря, и меня заливало ледяной водой. Но даже после этого я не замерзла и не заболела в этот дикий холод. Все способствовало тому, чтобы клип на песню «Прошлое» появился.
Это одна из самых любимых песен у всех моих друзей. И я надеюсь, что скоро она появится в радиоэфирах. Я сделала другую аранжировку – медленную, которую все любят. И надеюсь, что песню услышит большое количество людей.
- А как она появилась?
- На самом деле у меня просто родилась строчка «Ты не провожай меня в прошлое», которая очень понравилась мне. Скорее всего, я ехала в машине, я обычно все сочиняю там.
Эта песня о том, как много женатых людей просто терпят брак. На самом деле люди на протяжении всей жизни остаются несчастными только потому, что у них нет смелости рвать такие отношения. Не случайно во втором куплете есть такие строчки: «Бесполезно идти в сотый раз по пути, что ведет в никуда. Бесполезно держаться за штамп, если в сердце давно пустота. Невозможно вернуть на круги, если чувства истлели совсем. Нужно видеть судьбы маяки, не боясь перемен». На самом деле с текстами мне всегда трудно, а этот куплет очень быстро родился.
- И мне понравилась эта строчка – «Не боясь перемен». Мне бы хотелось, чтобы люди давали себе возможность быть счастливыми и не терпели бы несчастливый брак, даже если в семье есть дети. Потому что дети, живущие в нелюбви, больше страдают, чем, когда родители расходятся.
- Но ведь у вас самой любящий муж…
- Да. Но вокруг меня есть люди, у которых сложные отношения. И я скажу, что у нас с супругом тоже возникали ситуации, когда наши чувства угасали. А в некоторые моменты просто хотелось пойти и развестись, честно.
Это такая большая работа – чтобы вновь найти эту волну и воодушевиться друг другом. Мы вместе 21 год, 20 лет в браке.
- А как спасали отношения в тяжелые дни?
- В какой-то момент я дала себе паузу. И мы много говорили о своих отношениях, проблемах, много выговаривались и пришли к какому-то консенсусу, просто дали друг другу время. Тогда мы действительно поняли, что не хотим жить друг без друга и все-таки нам хорошо вместе.
Но бывает так, что люди просто устают. Поэтому я считаю, что если есть что спасать, то нужно спасать во что бы то ни стало. А если нет, то стоит и разводиться. Слава Богу, мы нашли то, ради чего… У нас есть прекрасная дочь, и мы счастливы, что сохранили наши отношения.
Леся Ярославская. Фото: личный архив
«Приди я на прощание с Пьером Нарциссом, я бы эмоционально выгорела»
- Я знаю, что вы близко дружили с Пьером Нарциссом, но не смогли прийти проститься с ним…
- Я два дня собиралась на прощание с ним, но в день концерта не нашла в себе силы пойти туда. Просто поняла, что эмоционально выгорю.
На днях я разговаривала с Мишей Гребенщиковым. И он тоже поддержал меня со словами: «Пьер был артистом. И он бы тебя понял». Ведь огромная концентрация энергии должна была быть подарена зрителю.
И если бы я поехала на прощание, то, во-первых, ничего бы не успела, а во-вторых, просто бы эмоционально выгорела. Поэтому в песне «Ищу тебя» я попросила у Пьера прощения…
- Что вас связывало с Пьером?
- Мы были очень давно знакомы, раньше часто вместе ездили на гастроли, прекрасно общались с его семьей. Лера и Каролина-Кристель – прекрасные девчонки. И моя дочка вместе с Каролиной нередко участвовала в разных показах, они ездили на какие-то мероприятия.
У нас есть общие друзья, с которыми мы часто пересекались. И действительно, сердце болит за происходящее, как семья все это переживает. Да и мы все переживаем. Но для меня было правильнее так поступить по отношению к тем людям, которые собрались в этом зале.
Потому что я себя знаю. Я дико сентиментальный человек и, наверное, просто не смогла бы выйти на сцену.
- А Юрия Шатунова вы знали лично?
- Нет. Но это горе для всех, кто знал его и слушал его песни. Но я слышала от тех, кто общался с этим певцом, что при всей его популярности это уникальный, очень скромный и порядочный человек. Хотя у многих артистов в таких случаях просто сносит башню. И они ведут себя непорядочно по отношению к близким.
Но о Юрии все говорят, как о замечательном и верном своей семье человеке. Конечно, большое горе, что такой прекрасный парень ушел так рано
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Леся Ярославская и группа «Тутси». Фото: личный архив
«Виктор Дробыш понимает, что музыканту надо давать возможность выговориться»
- Что сейчас происходит в группе «Тутси»?
- Планов очень много. Так, мы записали прекрасную песню «Такси», которая скоро должна выйти и сняли клип на нашу песню «Пропади все пропадом», которая сейчас звучит на радио. Мы дико радуемся тому, что судьба дала нам еще один шанс встречи с нашим зрителем и прекрасным продюсером, которого мы очень любим. Счастливы, что он решил снова сотрудничать с нами.
И к слову, Виктор Яковлевич никак нас не прессует по поводу наших сольных проектов. Потому что он сам музыкант и понимает, что музыканту нужно давать возможность выговариваться. И сегодня я выговорилась. И это не мешает мне заниматься творчеством и сольно, и в группе. Но в приоритете, конечно, группа.
Совсем скоро мы с девчонками летим в Екатеринбург. И у нас куча разных планов.
- Какие планы на лето?
- Я еду в Астрахань на рыбалку с кучей своих друзей.
- На концерте вы упомянули, что Ирина Ортман (еще одна участница группы «Тутси» - прим. ред) тоже выступит сольно. То есть Виктор Дробыш не только не прессует сольные начинания, но даже все-таки поощряет сольное творчество?
- Да, он нас понимает. У Ирины тоже 21 июля концерт. Кстати, Виктор услышал мою «Новогоднюю песню» и хотел, чтобы группа ее перепела. Когда творческий человек чувствует свободу, он парит и творчески растет.