«Измену я бы не простила»: Светлана Колпакова - о съемках в сериале «Алла, такси», воспитании сына и работе с Константином Богомоловым

В Москве проходят съемки многосерийной мелодрамы «Алла, такси». Главную роль в ней исполняет актриса Светлана Колпакова. Артистка признается, что у нее с героиней много общего.

Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках проекта, который снимается для телеканала «Россия».

О чем сериал «Алла, такси»

Сериал рассказывает о судьбе деревенской женщины по имени Алла, которая давно замужем за дальнобойщиком Васей (Андрей Чернышов) и воспитывает сына Юру. Но однажды героиня уличает мужа в измене и решает уйти от него. Однако свекровь Зинаида (Ольга Прокофьева), могущественная начальница местной администрации, не позволяет Алле забрать ребенка и запрещает ей видеться с ним.

Оставшись без семьи и средств к существованию, героиня устраивается на работу в таксопарк. Поначалу коллектив относится к ней чуть ли не враждебно, но среди таксистов находится защитник героини – Сергей Проскурин (Евгений Миллер). Сможет ли молодая женщина завоевать расположение коллег и вернуть сына?

По словам Светланы, сыграть роль Аллы ей предложили, когда проект был еще в стадии синопсиса. Но в тот момент актриса ждала ребенка. Однако съемочная группа дождалась ее после родов. Как говорит режиссер сериала Рауф Кубаев, эта роль была написана специально для Светланы Колпаковой. И другой кандидатуры он просто не видел.

Съемки ряда сцен проходят на автобазе, где художник-постановщик сериала Руслан Еферин оборудовал настоящую диспетчерскую таксопарка.