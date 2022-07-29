«Измену я бы не простила»: Светлана Колпакова - о съемках в сериале «Алла, такси», воспитании сына и работе с Константином Богомоловым

В Москве проходят съемки многосерийной мелодрамы «Алла, такси». Главную роль в ней исполняет актриса Светлана Колпакова. Артистка признается, что у нее с героиней много общего.
Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках проекта, который снимается для телеканала «Россия».
О чем сериал «Алла, такси»
Сериал рассказывает о судьбе деревенской женщины по имени Алла, которая давно замужем за дальнобойщиком Васей (Андрей Чернышов) и воспитывает сына Юру. Но однажды героиня уличает мужа в измене и решает уйти от него. Однако свекровь Зинаида (Ольга Прокофьева), могущественная начальница местной администрации, не позволяет Алле забрать ребенка и запрещает ей видеться с ним.
Оставшись без семьи и средств к существованию, героиня устраивается на работу в таксопарк. Поначалу коллектив относится к ней чуть ли не враждебно, но среди таксистов находится защитник героини – Сергей Проскурин (Евгений Миллер). Сможет ли молодая женщина завоевать расположение коллег и вернуть сына?
По словам Светланы, сыграть роль Аллы ей предложили, когда проект был еще в стадии синопсиса. Но в тот момент актриса ждала ребенка. Однако съемочная группа дождалась ее после родов. Как говорит режиссер сериала Рауф Кубаев, эта роль была написана специально для Светланы Колпаковой. И другой кандидатуры он просто не видел.
Съемки ряда сцен проходят на автобазе, где художник-постановщик сериала Руслан Еферин оборудовал настоящую диспетчерскую таксопарка.
Андрей Чернышев в сериале «Алла, такси». Фото: телеканал «Россия»
Часть съемок также проходила и в Воронежской области, в городе Павловске. По словам Светланы, съемочную группу встречали очень гостеприимные зрители, которые угощали киношников соленьями и вареньями.
«Нам оказали очень душевный прием. И что меня удивило, так это то, что в массовых сценах участвовали врач-терапевт, стоматолог, учительница средней школы, - рассказывает Светлана Колпакова. - Это был потрясающий контингент. И съемки фильма стали для них крупным событием. Я вспоминаю эти дни с большой теплотой».
Режиссер Рауф Кубаев: «80% актерских предложений проходит»
Помимо Светланы, в сериале задействованы такие звездные актеры, как Андрей Чернышов, Александр Михайлов, Роман Мадянов, Марат Башаров, Ольга Прокофьева, Юлия Такшина и Евгений Миллер. По словам Рауфа Кубаева, работать с такими талантами – одно удовольствие. Как признается Рауф, он из тех режиссеров, кто любит артистов и поощряет актерские импровизации.
Режиссер Рауф Кубаев. Фото: телеканал «Россия»
«Если это удачная задумка, то почему бы и нет. Я и сам нередко импровизирую на площадке, правда, не всегда удачно. Бывает так, что предлагаешь какую-то фразу, а когда актер произносит ее, понимаешь, что это не то, - говорит Рауф Кубаев. - Хотя 80 % их предложений проходит. Чтобы такие предложения звучали, нужно, чтобы у актеров было внутреннее желание понимать то, что они делают».
Светлана же признается, что каждый раз, соглашаясь на новый проект, она ставит перед собой задачу играть отличное от того, что она уже делала. А на вопрос, какие же качества ее роднят с героиней, актриса ответила так:
«Я порой так же эмоциональна, как и она. У Аллы зашкаливающее чувство правды, ради этого она пойдет напролом. Моя героиня импульсивная, темпераментная, порой наивная, без второго дна, она честна перед собой и обстоятельствами. Во мне тоже есть все эти качества»
Светлана Колпакова также рассказала об отношении к женщинам-водителям и своем собственном водительском стаже.
«Когда я вижу женщину за рулем такси, то думаю: «Как интересно! Здравствуйте!» и порой сама начинаю разговор. А вообще, предпочитаю ездить сама, потому что знаю, какая в машине должна быть музыка, температура, - поясняет актриса. -Я и сама хорошо вожу. Возможно, это прозвучит самоуверенно, но мне часто говорили: «Ты водишь лучше, чем многие мужчины. Алла тоже даст фору многим».
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Светлана Колпакова: «Я выдержала паузу, чтобы восполнить ее общением с ребенком»
Светлана Колпакова в сериале «Алла, такси». Фото: телеканал «Россия»
- Как вы думаете, почему в последнее время снимается так много сериалов о женщинах в мужских профессиях?
- Время сейчас такое. У женщин больше возможностей воплотить свои ресурсы. Раньше было много всего недоступного, а теперь же поляна открыта. В этом и прелесть, потому что потенциал огромен.
- По сюжету сериала ваша героиня не смогла простить мужу измену. А вы бы чего не смогли простить?
- Сложно сказать. Жизненные обстоятельства, люди, ситуации бывают разные. Но теоретически простить измену мужу я бы не смогла и не продолжила бы жить вместе.
- Вы играете в нескольких спектаклях Константина Богомолова: «Чайке», «Идеальном муже», «Карамазовых». Ожидать ли в ближайшее время новых постановок с вашим участием?
- Сейчас таких предложений нет. Константин Юрьевич начинает ставить «Оптимистическую трагедию», но пока принять участия в этом спектакле мне не предлагали. Хотя он может задействовать человека и за десять дней до премьеры, как у меня получилось со спектаклем «Карамазовы». Константин спросил: «Ты же поешь? Будешь петь песню Show must go on»
А я сказала: «Да это же Фредди Меркури. Я никогда в жизни не спою». «Споешь, споешь, там же поет персонаж». Я и спела.
- Как проведете остаток лета?
- В съемках. Так что отдохнуть не получится. Но я брала семью в Павловск. Теперь я знаю, что в Воронежской области есть река Осередь, которая намного чище, чем Дон.
- Как удается совмещать актерские роли и материнские обязанности?
- Я только за то, чтобы совмещать. И чтобы мамой была я, а не бабушки и няни. Я максимально делаю на этом акцент. И для меня это очень важно. Например, год назад я играла в большом проекте «Ключ от всех дверей» Максима Демченко тоже для телеканала «Россия». Съемки проходили в Питере на протяжении полугода. Я моталась туда-сюда. И потом я целенаправленно выдержала паузу, чтобы восполнить свое общением с ребенком. К тому же дело было в том, что мне предлагали такие роли, какие я уже играла.
- Сын уже понимает, что его мама – актриса?
- Я прихожу со съемок и говорю: «Сегодня я прыгала в реку, надо было топить плохую тетю». А ребенок меня просит: «Покажи мне, покажи какие-нибудь сцены на телефоне». Мне кажется, что в нем уже начинает зарождаться гордость за меня. Однажды на детской площадке он важно сказал: «Моя мама играет актрису».
- Вы бы хотели, чтобы сын стал актером?
- Если он проявит такое желание. Я выступаю за то, чтобы человек стремился к чему-то. Мне кажется, родителю важно увидеть, к чему у ребенка есть талант, одаренность, способность. Например, мои родители попали в точку. Они мне ничего не запрещали, наоборот, говорили: «Ну, попробуй».
- Но у вашего сына уже прослеживаются какие-то актерские задатки?
- Он артистичный. Я вижу, что ребенок двигается, поет, любит публику. И когда он рядом со мной, нельзя ни с кем разговаривать. Он говорит: «Зачем разговаривать с этим дядей? Смотри на меня, разговаривай только со мной». Возможно, вырастет и будет режиссером или оператором, а мне это на руку. Я говорю: «Будешь маму снимать, выставлять ее только с самой лучшей стороны».
Премьера многосерийной мелодрамы «Алла, такси!» состоится на телеканале «Россия».