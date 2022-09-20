«Из этого сделали такую шумиху!»: Евгений Стеблов – о новом спектакле, западных ценностях и уехавших звездах

16 и 21 сентября в театре Моссовета состоится премьера спектакля «Соло для часов с боем». Постановка рассказывает об одиноких пожилых людях, которые каждую неделю вспоминают молодость. Они понимают, что жизнь прошла «как с белых яблонь дым», но принимают все вызовы судьбы с достоинством.
Одну из главных ролей, бывшего швейцара Франтишека Абеля, сыграл народный артист России Евгений Стеблов. В беседе с журналистами он рассказал о работе над спектаклем, летнем отпуске и об отношении к уехавшим звездам.
«Если тема мне неинтересна, то я и не работаю»
- Евгений Юрьевич, как бы вы сформулировали основную идею спектакля «Соло для часов с боем»?
- В каждой работе для меня главное - тема. Но тема не всегда бывает сформулированной. Я ее просто чувствую. Если тема мне созвучна, отвечает моей внутренней жизни, то мне комфортно существовать. А если тема мне неинтересна, то я и не работаю.
Евгений Стеблов с коллегами в спектакле «Соло для часов с боем». Фото: Елена Лапина, пресс-служба театра Моссовета
- Какую задачу вы ставите перед собой, играя в этой постановке?
- Когда-то это же был легендарный спектакль МХТ, поставленный Олегом Ефремовым. И моей главной задачей было сделать так, чтобы не возникало повтора. Но у нас это другой спектакль, насколько он лучше или хуже, мне сложно сказать. Жизнь покажет!
- Недавно видели вас в спектакле «Не все коту масленица». Классика – неотъемлемая часть вашей творческой жизни…
- Я думаю, она всегда интересна, потому что лучше классики ничего нет. Особенно я люблю Островского. Я всю жизнь его играю. Раньше я играл спектакль «Правда – хорошо, а счастье – лучше». Сейчас – «Не все коту масленица».
- А летом, прежде чем началась насыщенная театральная жизнь, получилось отдохнуть где-то?
- Отпуск у нас был в июне. Но честно говоря, он канул в лето. А июль, август и сентябрь мы репетировали. Это изнурительно.
- Как часто вам удается видеться с сыном? (Сын Евгения Стеблова – монах, живущий на Соловецких островах - прим. ред).
- До пандемии – каждый год. Сейчас, конечно, реже.
- Недавно исполнилось 85 лет со дня рождения Геннадия Шпаликова – сценариста фильма «Я шагаю по Москве», где вы сыграли одну из главных ролей…
- Гена был выдающимся поэтом и художником. И он, конечно, оставил значительный след в нашем кинематографе, задал такую интонацию, планку, до которой сложно дотянуться.
«Россия идет в гору»
- Сейчас много говорят на тему патриотизма. Как вы думаете, какое у России будущее?
- Я же не президент, чтобы думать об этом. Я знаю только одно: Россия идет в гору, а Запад – наоборот.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Евгений Стеблов. Фото: Global Look Press
- Вам не близки западные ценности?
- А разве они у них есть?
- Ну, толерантность, политкорректность, отношение к гендерным вопросам…
- Это называется грех.
- А как относитесь к тому, что некоторые ваши коллеги уехали из страны?
- Несколько эстрадных людей уехало. И из этого сделали такую шумиху!