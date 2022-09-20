«Из этого сделали такую шумиху!»: Евгений Стеблов – о новом спектакле, западных ценностях и уехавших звездах

Актер поговорил с журналистами перед премьерой постановки «Соло для часов с боем».
Евгений Стеблов. Фото:

Евгений Стеблов. Фото: Global Look Press 

16 и 21 сентября в театре Моссовета состоится премьера спектакля «Соло для часов с боем». Постановка рассказывает об одиноких пожилых людях, которые каждую неделю вспоминают молодость. Они понимают, что жизнь прошла «как с белых яблонь дым», но принимают все вызовы судьбы с достоинством.

Одну из главных ролей, бывшего швейцара Франтишека Абеля, сыграл народный артист России Евгений Стеблов. В беседе с журналистами он рассказал о работе над спектаклем, летнем отпуске и об отношении к уехавшим звездам.

«Если тема мне неинтересна, то я и не работаю»

- Евгений Юрьевич, как бы вы сформулировали основную идею спектакля «Соло для часов с боем»?

- В каждой работе для меня главное - тема. Но тема не всегда бывает сформулированной. Я ее просто чувствую. Если тема мне созвучна, отвечает моей внутренней жизни, то мне комфортно существовать. А если тема мне неинтересна, то я и не работаю.

Евгений Стеблов с коллегами в спектакле «Соло для часов с боем». Фото: Елена Лапина, пресс-служба театра Моссовета

- Какую задачу вы ставите перед собой, играя в этой постановке?

- Когда-то это же был легендарный спектакль МХТ, поставленный Олегом Ефремовым. И моей главной задачей было сделать так, чтобы не возникало повтора. Но у нас это другой спектакль, насколько он лучше или хуже, мне сложно сказать. Жизнь покажет!

- Недавно видели вас в спектакле «Не все коту масленица». Классика – неотъемлемая часть вашей творческой жизни…

- Я думаю, она всегда интересна, потому что лучше классики ничего нет. Особенно я люблю Островского. Я всю жизнь его играю. Раньше я играл спектакль «Правда – хорошо, а счастье – лучше». Сейчас – «Не все коту масленица».

- А летом, прежде чем началась насыщенная театральная жизнь,  получилось отдохнуть где-то? 

- Отпуск у нас был в июне. Но честно говоря, он канул в лето. А июль, август и сентябрь мы репетировали. Это изнурительно. 

- Как часто вам удается видеться с сыном? (Сын Евгения Стеблова – монах, живущий на Соловецких островах - прим. ред).

- До пандемии – каждый год. Сейчас, конечно, реже. 

 - Недавно исполнилось 85 лет со дня рождения Геннадия Шпаликова – сценариста фильма «Я шагаю по Москве», где вы сыграли одну из главных ролей…  

- Гена был выдающимся поэтом и художником. И он, конечно, оставил значительный след в нашем кинематографе, задал такую интонацию, планку, до которой сложно дотянуться.  

«Россия идет в гору»

 - Сейчас много говорят на тему патриотизма. Как вы думаете, какое у России будущее?

- Я же не президент, чтобы думать об этом. Я знаю только одно: Россия идет в гору, а Запад – наоборот.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Евгений Стеблов. Фото: Global Look Press 

- Вам не близки западные ценности?

- А разве они у них есть?

- Ну, толерантность, политкорректность, отношение к гендерным вопросам…

- Это называется грех.

- А как относитесь к тому, что некоторые ваши коллеги уехали из страны?

- Несколько эстрадных людей уехало. И из этого сделали такую шумиху! 

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