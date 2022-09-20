«Из этого сделали такую шумиху!»: Евгений Стеблов – о новом спектакле, западных ценностях и уехавших звездах

16 и 21 сентября в театре Моссовета состоится премьера спектакля «Соло для часов с боем». Постановка рассказывает об одиноких пожилых людях, которые каждую неделю вспоминают молодость. Они понимают, что жизнь прошла «как с белых яблонь дым», но принимают все вызовы судьбы с достоинством.

Одну из главных ролей, бывшего швейцара Франтишека Абеля, сыграл народный артист России Евгений Стеблов. В беседе с журналистами он рассказал о работе над спектаклем, летнем отпуске и об отношении к уехавшим звездам.

«Если тема мне неинтересна, то я и не работаю»

- Евгений Юрьевич, как бы вы сформулировали основную идею спектакля «Соло для часов с боем»?

- В каждой работе для меня главное - тема. Но тема не всегда бывает сформулированной. Я ее просто чувствую. Если тема мне созвучна, отвечает моей внутренней жизни, то мне комфортно существовать. А если тема мне неинтересна, то я и не работаю.