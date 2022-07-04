«Иван – очень крутой! Передайте это всем»: Владимир Маркони – об отношениях с Иваном Ургантом, «Алых парусах» и новом шоу

В этом году ведущими знаменитого праздника для выпускников «Алые паруса» стали певица Алсу и шоумен Владимир Маркони. В этом году они заменили Ивана Урганта, который ранее на протяжении многих лет вел главный выпускной страны. Однако, по словам Владимира, выбор организаторов мероприятия пал на него не просто так.

Об этом, а также о новом шоу и планах на лето Владимир рассказал Teleprogramma.pro на фестивале Уличного кино, гостем которого он стал.

«Я, как только родился, всегда жил на какой-то улице (Смеется). А когда меня пригласили на это мероприятие, я понял, что это интересное предложение, - рассказал о своем приходе на кинособытие Владимир Маркони. - Уличное искусство, фестиваль уличного кино...Ну и к тому же я думал, что буду жить на улице после того непростого случая в казино. Но это оставило серьезный след в моей памяти.

Но мы, конечно, не могли не затронуть и другие темы, пишет Telegram-канал «Звездная пыль».