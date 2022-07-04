«Иван – очень крутой! Передайте это всем»: Владимир Маркони – об отношениях с Иваном Ургантом, «Алых парусах» и новом шоу

В этом году ведущими знаменитого праздника для выпускников «Алые паруса» стали певица Алсу и шоумен Владимир Маркони. В этом году они заменили Ивана Урганта, который ранее на протяжении многих лет вел главный выпускной страны. Однако, по словам Владимира, выбор организаторов мероприятия пал на него не просто так.
Об этом, а также о новом шоу и планах на лето Владимир рассказал Teleprogramma.pro на фестивале Уличного кино, гостем которого он стал.
«Я, как только родился, всегда жил на какой-то улице (Смеется). А когда меня пригласили на это мероприятие, я понял, что это интересное предложение, - рассказал о своем приходе на кинособытие Владимир Маркони. - Уличное искусство, фестиваль уличного кино...Ну и к тому же я думал, что буду жить на улице после того непростого случая в казино. Но это оставило серьезный след в моей памяти.
Но мы, конечно, не могли не затронуть и другие темы, пишет Telegram-канал «Звездная пыль».
Владимир Маркони на фестивале Уличного кино. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«Мечтал, конечно, запрыгнуть в толпу»
- Владимир, недавно вы вели «Алые паруса». Можете поделиться впечатлениями? Каково это – вести этот праздники после…?
- После того, как я не вел его много лет… Вы знаете, каким-то образом я все-таки был причастен к «Алым парусам», потому что во время неоднократного ведения главного выпускного в социальной сети в Контакте мы часто передавали эстафету из Интернета телевидению и говорили ведущим, стоящим на сцене: «Ребята, привет, вам слово. Мы для вас все сделали и разогрели аудиторию».
Но в этот раз я сам стал человеком, стоящим на сцене. Это, конечно, очень волнительно, приятно. Чувствуешь, что, если кто-то натер салом сцену, и ты можешь поскользнуться и упасть, эти тысячи людей на Дворцовой площади тебя на руках подержат, передадут по кругу, как будто ты проехал на ручной карете и сделают так, чтобы ты обратно запрыгнул на сцену. У меня была такая надежда и мечта. Но, видимо, она осуществится в следующий раз, потому что в этот раз со сцены я не упал. Хотя мечтал, конечно, запрыгнуть в толпу.
- Общаетесь ли вы сейчас с Иваном Ургантом?
- Поддерживаем отношения. Я с большим теплом и уважением отношусь к этому замечательному человеку. Иван – очень крутой. Передайте это всем.
Владимир Маркони в шоу «Вечерний Ургант»
«Мы накопили на тур в Югославию»
- Помните свой собственный выпускной?
- На самом деле между «Алыми парусами» и моим выпускным очень много общего. Мы тоже были у реки. Вот, пожалуй, и все общие черты. А что еще? Ну и потом утром мы ехали на автобусе домой. А вот тут в Питере люди шли пешком.
- Как планируете провести лето?
- Я буду смотреть свое шоу «Спи спокойно, Сан-Диего» в Интернете и буду его снимать, потому что это классное шоу для людей, которые в уме. А в гостях у меня будут предприниматели, известные дизайнеры и просто классные личности. Это новое утреннее шоу. Премьера проекта уже состоялась.
- А что, отдыхать-то не будете?
- Буду, конечно. У меня же семья, дети. Дача, веселье, зоопарки, прогулки. А еще мы накопили на тур в Югославию.