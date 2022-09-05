IVAN – о новой песне, Николае Носкове и отношениях с SHAMANом

Певец IVAN (Александр Иванов) готовит премьеру новой песни вместе с Николаем Носковым и Стасом Пьехой. Композиция будет представлена широкой общественности в сентябре. Об этом IVAN рассказал в небольшом интервью Teleprogramma.pro

Артист выступил в рамках фестиваля Музон Fest в торговом центре «Европейский». Организатором концерта выступил телеканал Муз-ТВ.

«Готовим трио с Николаем Носковым и Стасом Пьехой»

- Александр, недавно вы выступали на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга». Поделитесь, пожалуйста, своими ощущениями.

- Я люблю такие хорошо организованные мероприятия. Организация была на высшем уровне и чем-то напоминала «Евровидение». Там все подсчитано по часам.

- А какое место, где вам доводилось выступать, вы можете назвать самым необычным?

- Их было очень много: какие-то заброшенные клубы, байк-клубы, поле. Сложно сказать.