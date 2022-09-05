IVAN – о новой песне, Николае Носкове и отношениях с SHAMANом

Певец IVAN (Александр Иванов) готовит премьеру новой песни вместе с Николаем Носковым и Стасом Пьехой. Композиция будет представлена широкой общественности в сентябре. Об этом IVAN рассказал в небольшом интервью Teleprogramma.pro
Артист выступил в рамках фестиваля Музон Fest в торговом центре «Европейский». Организатором концерта выступил телеканал Муз-ТВ.
«Готовим трио с Николаем Носковым и Стасом Пьехой»
- Александр, недавно вы выступали на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга». Поделитесь, пожалуйста, своими ощущениями.
- Я люблю такие хорошо организованные мероприятия. Организация была на высшем уровне и чем-то напоминала «Евровидение». Там все подсчитано по часам.
- А какое место, где вам доводилось выступать, вы можете назвать самым необычным?
- Их было очень много: какие-то заброшенные клубы, байк-клубы, поле. Сложно сказать.
IVAN. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Как вы провели лето?
- Лето прошло в целом хорошо. Я много работал, но, к сожалению, мне не удалось никуда съездить.
- Что сейчас происходит в вашем творчестве?
- Готовим трио, в котором приняли участие Николай Носков, Стас Пьеха и я. Песня выйдет в сентябре. Пока еще не могу сказать название, поскольку мы еще сами не определились с ним.
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«У нас сразу задалось общение»
- У самого Николая Носкова ведь тоже в сентябре состоится концерт. Как проходит подготовка к нему?
- Это уже рядовой концерт, потому что Николай Иванович выступает несколько раз в году. Так что ничем особым вас не порадую.
- Как Николай Иванович сейчас чувствует себя? Как его здоровье?
- Слава Богу, потихоньку лечится, приходит в себя.
- С продвижением творчества вам помогает продюсер Виктор Дробыш. Также Виктор Яковлевич поддерживает и певца SHAMANa. А как вы относитесь к коллеге по цеху?
- Хорошо.
IVAN. Фото: личный архив
- Не возникает профессиональной ревности?
- У нас как-то сразу задалось общение в хорошем тоне. Когда мы вместе что-то делали, записывали «демки», я понял, что с человеком очень комфортно работать.
- Сейчас все только и говорят о SHAMANe. Как вы относитесь к его успеху?
- Только положительно, с чистой душой. Я очень рад за него.