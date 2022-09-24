Ингрид Олеринская: «Я никогда не была покорной»

В эфире НТВ только-только завершился второй сезон детективного сериала «Рикошет» (сейчас его можно посмотреть на сайте канала), в котором одну из главных ролей сыграла Ингрид Олеринская - звезда проектов «Лондонград», «Неадекватные люди» и многих других. И пока Ингрид готовит новую роль, «Телепрограмма» решила расспросить артистку про сыгранную летом свадьбу, чуткость супруга и непростой характер.

«Сцены насилия пропускала через себя»

- Ингрид, как вы лично относитесь к детективам? Читали ли в детстве Агату Кристи или, может, следили за лейтенантом Коломбо?

- Прекрасно отношусь! Очень люблю вместе с героями распутывать запутанные истории.

В детстве читала Дарью Донцову и Бориса Акунина. Но это было очень давно. Таких авторов читали мама, бабушка, а я за ними дочитывала.

- Ваш «Рикошет» наверняка продлят на третий сезон, а что отличает его от вала других сериалов по теме? В чем шарм и фишка?

- Мне кажется, проект довольно необычно снят и сценарий нетривиальный. Сложно предугадать, что же дальше будет происходить с героями. Сериал обладает классным драйвом, поэтому не оставляет равнодушным зрителя. Прекрасные актеры, персонажи которых меняются, поэтому за ними интересно наблюдать, это отдельная заслуга кастинг-директора.