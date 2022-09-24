Ингрид Олеринская: «Я никогда не была покорной»

В эфире НТВ только-только завершился второй сезон детективного сериала «Рикошет» (сейчас его можно посмотреть на сайте канала), в котором одну из главных ролей сыграла Ингрид Олеринская - звезда проектов «Лондонград», «Неадекватные люди» и многих других. И пока Ингрид готовит новую роль, «Телепрограмма» решила расспросить артистку про сыгранную летом свадьбу, чуткость супруга и непростой характер.
«Сцены насилия пропускала через себя»
- Ингрид, как вы лично относитесь к детективам? Читали ли в детстве Агату Кристи или, может, следили за лейтенантом Коломбо?
- Прекрасно отношусь! Очень люблю вместе с героями распутывать запутанные истории.
В детстве читала Дарью Донцову и Бориса Акунина. Но это было очень давно. Таких авторов читали мама, бабушка, а я за ними дочитывала.
- Ваш «Рикошет» наверняка продлят на третий сезон, а что отличает его от вала других сериалов по теме? В чем шарм и фишка?
- Мне кажется, проект довольно необычно снят и сценарий нетривиальный. Сложно предугадать, что же дальше будет происходить с героями. Сериал обладает классным драйвом, поэтому не оставляет равнодушным зрителя. Прекрасные актеры, персонажи которых меняются, поэтому за ними интересно наблюдать, это отдельная заслуга кастинг-директора.
Фото: канал НТВ
- Помните, как проходили съемки и что далось сложнее всего?
- Съемки «Рикошета» всегда проходят весело и на одном дыхании. Все потому, что это не просто съемочная группа, даже не команда, а самая настоящая семья, в которой каждый нацелен на успех, и это невероятно приятно. Сложнее всего донести до зрителя правду и реальную эмоцию - так, чтобы он поверил и искренне проникся. У моей героини самыми непростыми были сцены насилия. Ведь я все пропускаю через себя.
- Вы стопроцентно доверяетесь режиссеру на площадке или относитесь к категории актеров, которые сами оценивают собственную работу у плейбека (контрольного монитора режиссера. - Ред.)?
- Я с первого дня кастинга и знакомства понимаю, есть ли у меня с режиссером коннект (связь), от этого зависит вся последующая работа. Чаще всего я не подхожу к плейбеку. Не люблю. Если режиссер говорит, что я справилась и у него все «получилось», то я ему верю. Далее отсматриваю свою игру на экране [в готовом сериале] и делаю работу над ошибками. Тотальный разбор, так сказать.
- А если взять шире - какая роль за всю карьеру была самой трудной или даже невыносимой?
В «Лондонграде» (2015) Ингрид сыграла одну из главных ролей (на фото с актером Павлом Ильиным). Фото: кадр из фильма
- Самой сложной ролью для меня, пожалуй, была роль Кристины («Неадекватные люди-2»). Там очень непростая история персонажа, много перемен происходит внутри нее, и трансформации нужно было очень точно показать.
Над чем мы и работали с режиссером Романом Каримовым. Не буду скрывать: у нас возникало много творческих споров и размолвок, но, как показал результат, все это было не зря. На мой взгляд, роль удалась. Чему я безгранично рада, потому что для меня нет большей награды, чем видеть восторженные лица близких и родных людей после просмотра.
«Выставлять себя дурочкой не позволю»
- Дома вы легко переключаетесь с работы на семью? Или для этого есть специальные ритуалы?
- По-разному случается... Зависит от сложности съемочного дня. Бывает, весь день проносится на одном дыхании и все так гладко, что даже не обращаешь внимания, как моментально по окончании смены вместе с одеждой персонажа «скидываешь» и его самого с себя, возвращаясь к реальности.
Бывает сложнее: непростые сцены, больные темы, отвратительные погодные условия - все это настолько изматывает, что домой попадаешь уже ни жив ни мертв, и единственный верный путь - просто уснуть. В такие дни я, к сожалению, не могу дать и 50% любви и заботы близким. Тогда им приходится отдавать мне больше. Но потом я все компенсирую.
- Насколько для вас важно, чтобы близкий человек понимал и принимал вашу профессию?
- Для меня это максимально важно. Этот момент мы с тогда еще будущим мужем Романом сразу проговорили. Он уважает меня как личность, и для него важно то, чем я занимаюсь. Поэтому он понимает и принимает специфику моей работы.
- Что, если муж поставит условие: или я, или эти бесконечные съемки, что придется выбрать?
- Надеюсь, мой муж никогда в жизни не поставит меня перед таким ужасным выбором, это просто невозможно.
- Можете ли вы назвать себя послушной и чуткой женой или проявление непокорности - обязательная отличительная черта женщин?
С домашним любимцем Брюсом (в честь актера Брюса Уиллиса). Фото: личный архив
- Я никогда не была покорной. Внутри меня живет бунтарь, и я очень трепетно к нему отношусь. Это позволяет оставаться собой. Считаю, что моя дерзость как раз таки и притягивает внимание. А вообще я могу быть разной, и себя за это очень люблю. Искренне считаю себя хорошей и заботливой женой - ежедневная благодарность от моего мужа тому подтверждение.
- Мама увидела вашего жениха уже в загсе. Как родные отреагировали на столь внезапную и засекреченную свадьбу? Не переживали, что все так резко?
- Прекрасно отреагировали. Мама спросила, хороший ли он человек, я ответила, что да. Она сказала: «Ну и слава богу!» В конце концов это моя жизнь, и за меня ее никто не проживет, а в том, что у меня есть мамина поддержка, ни на минуту не сомневаюсь.
- Как прошло празднование? Были ли шутки от родителей про внуков?
- Празднование прошло скромно, после росписи мы с близкими родными и друзьями поехали на ужин в ресторан, где прекрасно провели время. Тихо и спокойно. А главное - счастливо.
- Медовый месяц был?
- Наверное, медовым месяцем можно назвать совместный отдых в Турции в начале лета. Мы провели там счастливые две недели, наслаждаясь шумом моря и теплым ветром. В настоящий момент никуда особенно не улетишь, поэтому и решили не заморачиваться. Какая разница где? Главное - вместе!
- У вас не было мысли отдать съемку свадьбы одному из глянцевых журналов, как иногда принято у актеров?
В загс актриса отправилась в белоснежном брючном костюме. Фото: личный архив
- Не поверите, но даже мысли не возникло. Это было настолько личное, что совершенно не хотелось делать из этого пиар-ход, как сейчас модно. Да и потом, мой супруг далек от этого мира, а я хотела, чтобы нам обоим было комфортно. Надо сказать, несколько моих друзей-фотографов не на шутку обиделись, что я не позвала их снимать наше торжество. А я просто не подумала… У нас все фотки на телефон сняты, хоть специальную фотосессию теперь заказывай.
- Как часто задумываетесь о том, что останется после вас?
- Периодически. Я знаю, что останется после меня. И меня все устраивает.
- Что для вас самое главное в мужчине?
- Интеллект и стремление к развитию - это главное. А еще считаю, что мужчина должен уметь забить гвоздь и держать в руках инструменты. Преданность и верность для меня тоже одни из основных качеств. И доброта. Ну и чтобы готовить умел (улыбается).
- А чего вы не могли бы вытерпеть никогда?
- Не приемлю неуважение, унижение, всяческий абьюз (насилие. - Ред.). Не вытерплю ложь и предательство.
- Обязательные поклонники и комплименты в соцсетях - проблема для семьи актрисы? Это может разрушить брак?
- Не думаю, что можно назвать это проблемой. Это даже немного смешно лично для меня. Да, я очень благодарна за добрые слова в соцсетях по отношению ко мне и моему творчеству, но не более.
- Насколько ревнивы вы и могли бы великодушно простить измену ради сохранения отношений?
- Ревнива. И сразу предупреждаю, что лучше меня не провоцировать, а то не поздоровится! Считаю, если мужчина в присутствии своей женщины поглядывает налево, то и нечего с ним делать. Я никого не держу, не принуждаю к отношениям и дурочкой себя выставлять не позволю. Так что все в его руках.