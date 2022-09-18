Евгений Ткачук: «Быть отцом только учусь. Надеюсь, научусь когда-нибудь»

Этот харизматичный актер полюбился зрителям после сериала «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Затем было множество больших ролей и популярных проектов: «Бесы», «Тихий Дон», «Обитель», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и другие. А совсем скоро, 29 сентября, в кинопрокат выйдет еще одна важная картина с участием Евгения - психологический триллер «Мать моего сына».
Здесь артист играет человека, столкнувшегося со сложной коллизией: ради усыновления ребенка ему с женой (Дарья Жовнер) необходимо пожить в доме матери мальчика - странной и властной женщины (Марьяна Спивак), у которой свои правила и законы. Так сказать, зарекомендовать себя. Кто бы мог подумать, что сделка превратится в кошмар?
«Телепрограмма» узнала у Ткачука, на что он сам готов пойти ради детей, как изменило его отцовство и что происходит с еще одним детищем актера - конно-драматическим театром «ВелесО».
«Главная мотивация - спасти семью»
В психологическом триллере «Мать моего сына» партнершами Ткачука стали Дарья Жовнер (слева) и Марьяна Спивак. Фото: кадр из фильма
- Евгений, чем вас привлек сценарий картины «Мать моего сына»? Довольно сложная и тяжелая, в определенной степени даже изматывающая внимательного зрителя история...
- Сценарий заинтересовал своей камерностью и психологичностью.
- Не показался ли он вам поначалу излишне странным и сложным?
- Да, история сложносочиненная, но тем интереснее было работать.
- Пришлось ли адаптировать сценарий под себя, как это часто делают современные актеры?
- Любая работа над ролью - это соединение своих черт с чертами персонажа, так что, конечно, без адаптации не обошлось.
- Ваш герой ради ребенка вступает в странную «игру» вместе с женой на чужой территории. Как вы оправдали для себя мотивацию героя, с которым происходит необычное?
Одна из самых ярких работ артиста - сериал «Обитель», в котором он сыграл с Александрой Ребенок. Фото: кадр из фильма
- Главная мотивация моего героя - спасти и сохранить свою семью.
- Почему с героями происходит непредсказуемый перевертыш - сначала странной Мари, ребенка которой они хотят усыновить, верит ваш Марк, а потом перестает, и верить уже начинает жена вашего персонажа, Кира?
- Насколько я помню сценарий и съемочный процесс, мой персонаж изначально не верил в эту авантюру.
- Как считаете, любовь к ребенку может быть выше любви к жене или мужу?
- В жизни все может быть. Все зависит от конкретной ситуации в конкретной семье. По мне, так в благополучной семье любовь не должна разделяться.
- Можно ли говорить о том, что путь, который проходят герои, - замысловатый способ разобраться в собственных отношениях?
Евгений обожает лошадей, поэтому он просто не мог не сыграть в «Тихом Доне». Фото: кадр из фильма
- Абсолютно так. Вся история задумана и разворачивается таким образом, что герои действительно выясняют отношения друг с другом.
- Кстати, в одной из сцен вы вылетаете спиной через стекло. Опасный трюк выполняли сами?
- Каскадер выручил, спасибо ему!
«Навредить ребенку может только нелюбовь»
- Первая дочь Катя (у актера две девочки, младшую зовут Ева. - Ред.) родилась у вас в 2009 году. Лично вас сильно изменило отцовство?
- Быть отцом я до сих пор только учусь. Надеюсь, что когда-нибудь научусь.
- Изменения в жизневосприятии все же последовали?
- Определенно. Стараюсь быть внимательнее, не забывать о том, что обещал.
- К чему вы стали относиться трепетнее?
- Думаю, что в целом к жизни и событиям в ней стал больше подключаться - на эмоциональном уровне.
- Главная героиня фильма в исполнении Марьяны Спивак произносит убийственную, но в целом правдивую фразу: «Если ты хочешь быть матерью, то должна быть готова пойти на все ради сына». Вот вы на все готовы ради дочерей?
- Конечно!
- Часто балуете их?
Все свободное время актер старается проводить с семьей (на фото с младшей дочкой Евой и супругой Мартой). Фото: соцсети
- Я так редко их вижу, что баловать часто не получается.
- А может ли это навредить характеру ребенка?
- Навредить, мне думается, может только нелюбовь. Из всего остального только складывается характер.
- Вы признавались, что некоторое время назад связь со старшей дочкой была утеряна. Удалось ли наладить контакт и часто вы видитесь?
- К сожалению, нечасто. Но я рад, что ее увлечения тоже лежат в сфере искусства и творчества. Она прекрасно рисует. А недавно в кинолагере выступила в роли оператора, что не могло меня не порадовать.
«Стараюсь не грешить»
- Что отличает вашу младшую дочь Еву от сестры?
- Главным образом, возраст. И вообще они совсем разные.
- Насколько удивительно и необычно видеть в детях отражение супруги и свое поочередно?
- Любые замеченные изменения для меня удивительны с одной стороны и закономерны - с другой.
- Как относитесь к гипотезе о том, что дети действительно могут расплачиваться за грехи родителей?
- Верю в эту гипотезу и стараюсь не грешить, особенно при них.
- На какой стадии развития в настоящий момент находится ваш театр «ВелесО»? Что нового в его работе и возникли ли сопутствующие трудности в связи со сложившейся в мире ситуацией?
- Мне думается, что все, что мы могли сделать своими силами, мы сделали. Сейчас немного топчемся на месте, ибо для дальнейшего развития нужна стабильная финансовая подушка, а ее пока нет. Но мыслей о дальнейшем движении хватает. Так что выжидаем момента, а пока играем спектакли, работаем. В этом году мы выпустили спектакль «Люблинский Штукарь» по одноименному роману Исаака Зингера.
- Как человек, долго работающий с лошадьми, можете сказать, что их выгодно отличает от людей? Есть ли в их характере нечто недоступное человеку?
- Самое выгодное отличие - это четыре ноги. Ввиду этого они гораздо устойчивее.