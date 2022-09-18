Евгений Ткачук: «Быть отцом только учусь. Надеюсь, научусь когда-нибудь»

Этот харизматичный актер полюбился зрителям после сериала «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Затем было множество больших ролей и популярных проектов: «Бесы», «Тихий Дон», «Обитель», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и другие. А совсем скоро, 29 сентября, в кинопрокат выйдет еще одна важная картина с участием Евгения - психологический триллер «Мать моего сына».

Здесь артист играет человека, столкнувшегося со сложной коллизией: ради усыновления ребенка ему с женой (Дарья Жовнер) необходимо пожить в доме матери мальчика - странной и властной женщины (Марьяна Спивак), у которой свои правила и законы. Так сказать, зарекомендовать себя. Кто бы мог подумать, что сделка превратится в кошмар?

«Телепрограмма» узнала у Ткачука, на что он сам готов пойти ради детей, как изменило его отцовство и что происходит с еще одним детищем актера - конно-драматическим театром «ВелесО».

«Главная мотивация - спасти семью»