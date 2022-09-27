«Это интересный путь влюбленных друг в друга людей»: Светлана Иванова – о съемках в «Соборе» и об истинной женщине

26 сентября на Первом канале выходит исторический сериал «Собор». Картина охватывает период с 1700 по 1725 годы - время Петровских реформ. В сериале задействован по-настоящему звездный актерский состав: Александр Балуев, Максим Аверин, Юлия Снигирь, Юрий Чурсин, Ян Цапник, Александр Ильин младший, Никита Тарасов
О чем сериал «Собор»
На фоне глобальных исторических событий разворачивается судьба смелого и сильного парня, крепостного Ивана, который влюбляется в боярскую дочь Марию. Девушка тоже питает нежные чувства к герою, но боясь признаться себе в этом, ставит перед ним практически невыполнимое условие: «Стань князем, тогда и поговорим».
А Иван ради любви к Марии пойдет на все: отречется от Бога, сбежит от барина, поступит в Преображенский полк, станет героем войны со шведами, сподвижником Петра...
Влюбленную пару сыграли Светлана Иванова и Сергей Марин.
Сергей Марин в сериале «Собор». Фото: Первый канал
«Любовь, зависть, дружба, предательство – эти чувства неизменны что в Петровские времена, что сейчас. Это вопросы вечные: зачем мы здесь, почему именно сейчас, именно в это время все это происходит, - поясняет Сергей Марин. - Это поиск Бога, внутренней свободы, смысла жизни. Наша картина охватывает многое, но важным, мне кажется, остается личный рост героя, который происходит на фоне невероятных событий, эпохальных перемен».
В центре повествования также и судьба отца Марии, роль которого сыграл Александр Балуев.
По словам создателей фильма, актер создает собирательный образ тех, кто сгинул в жерновах перемен. У этих людей была своя правда и своя история.
«Наш фильм – о тех людях, кто трудится на этой земле, просто работает. Ко всему надо подходить исходя из традиции, приобретенной предками», - говорит Александр Балуев.
Светлана Иванова: «Моя героиня – интересная женщина»
Актриса Светлана Иванова рассказала, что ее княжна Мария не просто красивая женщина при главном герое. Она принимает важные решения, и от этой героини многое зависит.
Светлана Иванова в сериале «Собор». Фото: Первый канал
«Фильм «Собор» - это было удивительное приключение, одно из самых прекрасных приключений в моей жизни. Это была фантастическая работа на одном дыхании, в такой талантливой компании, невероятные экспедиции, которые я и мои дети еще долго будем вспоминать. Счастье от первого до последнего дня!» - поясняет Светлана Иванова.
- Светлана, если коротко охарактеризовать «Собор», то о чем кино?
- Вообще, любое большое кино всегда про любовь: про любовь к Богу, к Родине, к мужчине, к родителям и так далее... И в нашем фильме присутствуют все ипостаси любви. И есть что-то, объединяющее всех героев, какое-то общее стремление, общая сверхзадача, поэтому кино и называется «Собор».
А если говорить конкретно про мою героиню, то она влюблена и любима. Но если бы все было гладко, тогда и кино было бы неинтересно смотреть. А вот про путь, который проходят герои, чтобы сначала отдалиться друг от друга, а потом сблизиться, затем снова отдалиться – ну, конечно, за этим интересно наблюдать и про это снимать кино.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Светлана Иванова в сериале «Собор». Фото: Первый канал
- Но концовка в сериале счастливая?
- Я не скажу, что будет в результате, но это, правда, будет интересный путь двух влюбленных друг в друга людей. И нельзя забывать про время действия этой истории: оно красивое и не только с точки зрения костюмов, но и с точки зрения человеческого преображения во всех смыслах. Петровское время - это реформы и достаточно быстрое изменение России. И тем интереснее играть в сюжете, где столько знаковых поворотных моментов.
- А ваша княжна Мария больше занимается личной жизнью или же сюжетно вовлечена и в дворцовые интриги?
- Скажу лишь, что она главная героиня «Собора» в прямом смысле этого слова. Это не означает большое количество экранного времени, но значит, что благодаря принятым ею решениям и каким-то действиям будут меняться сюжетные повороты и линии поведения других героев. В общем, она истинная женщина.