«Это интересный путь влюбленных друг в друга людей»: Светлана Иванова – о съемках в «Соборе» и об истинной женщине

«Фильм «Собор» - это было удивительное приключение, одно из самых прекрасных приключений в моей жизни. Это была фантастическая работа на одном дыхании, в такой талантливой компании, невероятные экспедиции, которые я и мои дети еще долго будем вспоминать. Счастье от первого до последнего дня!» - поясняет Светлана Иванова.

- Светлана, если коротко охарактеризовать «Собор», то о чем кино?

- Вообще, любое большое кино всегда про любовь: про любовь к Богу, к Родине, к мужчине, к родителям и так далее... И в нашем фильме присутствуют все ипостаси любви. И есть что-то, объединяющее всех героев, какое-то общее стремление, общая сверхзадача, поэтому кино и называется «Собор».

А если говорить конкретно про мою героиню, то она влюблена и любима. Но если бы все было гладко, тогда и кино было бы неинтересно смотреть. А вот про путь, который проходят герои, чтобы сначала отдалиться друг от друга, а потом сблизиться, затем снова отдалиться – ну, конечно, за этим интересно наблюдать и про это снимать кино.

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