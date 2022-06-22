Елена Ксенофонтова – о «Молодом человеке», друзьях с Украины, хейтерах и секретах красоты

«У меня характерная и где-то острохарактерная роль»

- Елена, ездили ли вы в детстве в лагерь? Какие воспоминания остались о том времени?

- Да. Но первый раз мама забрала меня оттуда всю в слезах. Ну а потом я уже в основном дружила со старшими. Мне очень нравилось проводить время со взрослыми девчонками, которые могли забрать меня с тихого часа. Но при этом хулиганкой я не была.

- А первая любовь там случилась?

- Конечно, влюблялась, как и все. В лагере такая романтическая обстановка. Почему бы и нет?

- В фильме «Молодой человек» вы играете женщину, которая хочет быть молодой и красивой, носит короткие костюмы. А какие у вас секреты красоты?

- На то они и секреты, чтобы их не раскрывать. В этом году мне 50. Естественно, я слежу за собой. Пользуюсь хорошей косметикой, делаю определенные процедуры, пользуюсь аппаратной косметологией, не забываю про фитнес для лица, массажи. Все, что сохраняет лицо естественным, а не «улучшает» его.

- Какие съемочные дни можно назвать самыми сложными или запоминающимися?

- Все проходило достаточно легко, спокойно и весело. Я бы не сказала, что переживала какие-то сложности. Но это не та роль, при которой испытываешь катарсис, и выворачивает душу. Это комедийный, гротесковый персонаж.

Хотелось бы сказать, что мне очень легко работалось и с режиссером Александром Фоминым, и с замечательными партнерами по фильму. Было достаточно импровизации, которая ими подхватывалась.

- А раньше встречались ли на съемочной площадке с Павлом Табаковым и Данилой Поперечным?

- Ни с кем из актерского состава я не пересекалась. С Павлом Табаковым я практически не общалась, потому что у нас почти нет совместных сцен, за исключением общих. Что касается Данилы, то у нас на площадке сложились замечательные, теплые отношения. Мне кажется, что мы хорошо сработались.

- Ваша героиня приносит персонажам Данилы Поперечного и Ингрид Олеринской маленькую бутылочку алкоголя, поскольку, по ее мнению, совместный коньячок помогает расслабиться и сближает. Как сами относитесь к алкоголю? Можете ли позволить себе выпить после спектакля, после съемок фильма?

- Я вообще не пью. Могу только выпить бокал вина. А так это не моя радость.

- Кстати, о радости. Как собираетесь провести лето?

- Где-то — работая, где-то — отдыхая, где-то — занимаясь собой. Как все. У меня же дети, заботы.

- А какие новые работы с вашим участием следует ожидать?

- Вчера я играла премьерный спектакль «Сестры» с Дашей Поверенновой и Борисом Хвошнянским. Собственно, этому было посвящено большое количество времени. Даст Бог, выпустить еще один новый спектакль. Что же касается новых кинопроектов, то пока я о них не могу рассказывать.