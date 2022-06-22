Елена Ксенофонтова – о «Молодом человеке», друзьях с Украины, хейтерах и секретах красоты

В российском прокате продолжается показ фильма «Молодой человек». Это картина о том, как 30-летний мужчина пытается стать тем, кем не является, но в итоге возвращается к себе. Главные роли в ленте сыграли Павел Табаков, Ингрид Олеринская, Данила Козловский, Елена Ксенофонтова, Данила Поперечный, Валентина Ляпина.
По сюжету Иван Ревзин ощущает себя загнанным в тупик. Кажется, что он всю жизнь все делал правильно: учился на отлично, посещал бесчисленные кружки, работал в банке. Но в его судьбе ничего не клеится. Жена ушла к другому, с работы прогнали, а впереди маячит ипотека на 20 лет. Иван злится, что успеха добиваются не хорошие люди, а те, кто умеют всегда выходить сухим из воды.
Таков его одноклассник Николай (Данила Козловский) - бывший двоечник, а теперь миллионер Однажды он объявляет конкурс для учащихся старших классов, где на кону — миллион рублей. Этих призовых денег вполне хватит, чтобы освободиться от ипотечной кабалы.
И тогда Иван, выглядящий значительно моложе своих лет, решается на аферу. Он подделывает возраст в паспорте и едет в лагерь юного лидера, веря, что благодаря накопленным знаниям и опыту сможет легко преодолеть конкурентов.
В лагере Ивану встречаются разные люди: вожатая, верящая в свой успех, влюбленная старшеклассница, дерзкий соперник в лице одного из участников конкурса. Также туда приезжает проверяющая, мечтающая быть с вожатыми и юными лидерами на одной волне. Эту роль сыграла актриса Елена Ксенофонтова.
В интервью Teleprogramma.pro Елена рассказала об отношениях с партнерами по фильму, лагерных воспоминаниях и вере в судьбу.
Елена Ксенофонтова в фильме «Молодой человек». Фото: пресс-служба картины
«У меня характерная и где-то острохарактерная роль»
- Елена, ездили ли вы в детстве в лагерь? Какие воспоминания остались о том времени?
- Да. Но первый раз мама забрала меня оттуда всю в слезах. Ну а потом я уже в основном дружила со старшими. Мне очень нравилось проводить время со взрослыми девчонками, которые могли забрать меня с тихого часа. Но при этом хулиганкой я не была.
- А первая любовь там случилась?
- Конечно, влюблялась, как и все. В лагере такая романтическая обстановка. Почему бы и нет?
- В фильме «Молодой человек» вы играете женщину, которая хочет быть молодой и красивой, носит короткие костюмы. А какие у вас секреты красоты?
- На то они и секреты, чтобы их не раскрывать. В этом году мне 50. Естественно, я слежу за собой. Пользуюсь хорошей косметикой, делаю определенные процедуры, пользуюсь аппаратной косметологией, не забываю про фитнес для лица, массажи. Все, что сохраняет лицо естественным, а не «улучшает» его.
- Какие съемочные дни можно назвать самыми сложными или запоминающимися?
- Все проходило достаточно легко, спокойно и весело. Я бы не сказала, что переживала какие-то сложности. Но это не та роль, при которой испытываешь катарсис, и выворачивает душу. Это комедийный, гротесковый персонаж.
Хотелось бы сказать, что мне очень легко работалось и с режиссером Александром Фоминым, и с замечательными партнерами по фильму. Было достаточно импровизации, которая ими подхватывалась.
- А раньше встречались ли на съемочной площадке с Павлом Табаковым и Данилой Поперечным?
- Ни с кем из актерского состава я не пересекалась. С Павлом Табаковым я практически не общалась, потому что у нас почти нет совместных сцен, за исключением общих. Что касается Данилы, то у нас на площадке сложились замечательные, теплые отношения. Мне кажется, что мы хорошо сработались.
- Ваша героиня приносит персонажам Данилы Поперечного и Ингрид Олеринской маленькую бутылочку алкоголя, поскольку, по ее мнению, совместный коньячок помогает расслабиться и сближает. Как сами относитесь к алкоголю? Можете ли позволить себе выпить после спектакля, после съемок фильма?
- Я вообще не пью. Могу только выпить бокал вина. А так это не моя радость.
- Кстати, о радости. Как собираетесь провести лето?
- Где-то — работая, где-то — отдыхая, где-то — занимаясь собой. Как все. У меня же дети, заботы.
- А какие новые работы с вашим участием следует ожидать?
- Вчера я играла премьерный спектакль «Сестры» с Дашей Поверенновой и Борисом Хвошнянским. Собственно, этому было посвящено большое количество времени. Даст Бог, выпустить еще один новый спектакль. Что же касается новых кинопроектов, то пока я о них не могу рассказывать.
Елена Ксенофонтова с сыном на премьере фильма «Молодой человек». Фото: пресс-служба картины
«Я не Господь Бог, чтобы судить»
- Кстати, о кинопроектах. Вы нередко снимались в украинских фильмах. А сейчас общаетесь с коллегами из Украины?
- По нынешним временам это, мягко говоря, провокационный вопрос. Естественно, я общаюсь с людьми из Украины тоже. Там у меня есть друзья и даже родственники.
- В одном из своих интервью вы рассказали, что сталкивались с хейтерами в соцсетях из-за своей политической позиции. Все-таки как вы относитесь к этим людям?
- Стараюсь спокойно относиться, по большей части не обращая на это внимание. Иногда бывает, что задевает, но не столько позиция, сколько хамство.
- Может, все-таки как-то боретесь с ними?
- Удаляю, блокирую.
- А как относитесь к тенденции миграции некоторых наших артистов?
- Это личное дело каждого. Каждый действует, как чувствует. Я не берусь судить этих людей. Я не Господь Бог, чтобы судить.
- Кстати, о суде. Как сейчас обстоят дела с выплатой алиментов от вашего бывшего мужа. В ноябре прошлого года в СМИ писали, что он хотел снизить размер выплат, но суд оставил его иск без удовлетворения
- Все также. И суды продолжаются, и изменений никаких. Это все, что я могу сказать.
- Вернемся к фильму «Молодой человек». Вы сами посмотрели его? Некоторые признаются, что не могут видеть себя на экране. А у вас с этим как?
- Да, я была на премьере. Я трезво отношусь к себе на экране. Знаю, сколько сил в это вкладываю, я довольно самокритичный человек. Фильм мне показался хорошим, добрым, теплым, веселым, поучительным.
Поэтому эта картина – для всех возрастов. Поздравляю Сашу Фомина с успешным режиссерским дебютом, рада за него. Считаю, что это очень неплохо.
- Когда я сама смотрела фильм, то задумывалась над вопросом, почему, несмотря на то что Иван все вроде бы делает правильно, в начале фильма ему не везет?
- Судьба.
- А вы сами верите в судьбу?
- Абсолютно.
- Но случались ли в вашей жизни мистические события, что-то необъяснимое?
- Я это себе объяснила. Хотя на тот момент случившееся казалось мне чем-то невероятным. Но я человек верующий, поэтому для кого-то жизнь после смерти кажется невероятной фантастикой. А для меня это реальность. И я стараюсь жить в понимании того, что будет потом. Даже в Библии написано, что мы здесь только в начале пути.
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