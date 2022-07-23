Дмитрий Колчин: «Младшая дочь идет по стопам старшей семимильными шагами»

Хорошо нам всем знакомый кавээнщик, харизматичный капитан самарской команды «СОК» Дмитрий Колчин теперь и в сериалах снимается, и телепередачи ведет. Его новый проект - музыкальное шоу канала НТВ «Просто праздник!», уже по названию которого понятно, что там будет делать Дмитрий.
Однако «Телепрограмма» решила все же уточнить этот момент, а также расспросить шоумена, какой юмор в настоящий момент уместен, какие сериалы он смотрит и где черпает вдохновение. Беседа состоялась аккурат после дня рождения Дмитрия (ему стукнуло 40), артист был в бодром расположении духа, потому и разговор получился соответственным: теплым, милым и заряженным на добро.
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«Еженедельный «Огонек»
- Дмитрий, с прошедшим недавно днем рождения! Как отметили и с кем, если не секрет?
- Спасибо! Приятно. У нас в семье дни рождения плавно сливаются в один большой праздник длиной в половину июля: у сестры день рождения 8 июля, у мамы - 9-го, у меня - 10-го, у жены - 14-го. Большой забег по родственникам, скажем так.
Поэтому даже не могу назвать его персонально своим днем рождения - это наш общий день рождения, который мы отмечаем вместе, часто, громко, много и в разных местах. В этом году все было, кстати, спокойно. Хотелось умиротворения, природы, добра. Так что все вместе отметили на Волге: купались, играли, готовили на природе...
- Какой самый необычный подарок преподнесли близкие?
- Что касается сюрпризов, мне их делают всегда. Но в этом году обошлось без них - в чем как раз и заключался самый большой подарок. Честно говоря, хотелось тихого семейного праздника.
- А теперь к делам рабочим - у вас новое шоу «Просто праздник!». И оно музыкальное. На ТВ сейчас много вокальных и музыкальных проектов: в чем особенности вашего?
- На телевидении много шоу, открывающих аудитории неизвестных исполнителей или тех, где придумывают новый подход к подаче музыкального материала. У нас любимые артисты поют любимые всеми песни в теплой и дружеской атмосфере. Своего рода «Голубой огонек», только не раз в год, а каждую неделю. То есть мы дарим хорошее настроение и приятные воспоминания чаще, чем обычно.
Есть и юмористическая составляющая - не натужная, не гипертрофированная: улыбки, шутливый разговор, где друзья болтают, веселятся, обсуждают разные проблемы и ситуации. Каждая программа посвящена определенной теме, что тоже здорово - можно поговорить со зрителем как с товарищем.
- В шоу несколько ведущих. В чем заключается именно ваша функция?
- Наверное, связь с обычными людьми. У меня образ человека из народа, который лучше знает о том, как живет страна, глубинка. Я же не столичный житель - сам из прекрасного, но провинциального города Самара. Много езжу по стране. Да и внешне отличаюсь от коллег (смеется). Так что немного диссонирую со столичными звездами (среди других соведущих - Лера Кудрявцева, Вячеслав Макаров, Яна Кошкина), беру на себя юмор. Думаю, что это классно, потому что чуть-чуть народности ни одному шоу не помешает.
«В караоке пою «Я люблю тебя до слез»
В сериале «Большая игра» артист сыграл главную роль - тренера футбольной сборной России - и пересекся на съемках со знаменитым нападающим Александром Кержаковым. Фото: кадр из фильма
- Как сами относитесь к застольной песне?
- Прекрасно! Не скажу, что часто практикуем, но бывает. И это нормально. Когда собираются друзья, любим вспомнить, какую мы музыку слушали в молодости, когда ходили в походы: авторскую, бардовскую песню. У нас всегда за столом гитара, и не одна. Дети тоже, кстати, начинают перенимать традицию. Ведь это наша хорошая русская черта - петь за столом. Она пришла к нам от предков, и здорово, если она сохраняется, передается от семьи к семье.
- Есть ли у вас любимая песня в караоке?
- Не могу сказать, что прям одна какая-то любимая есть, «коронка». Обычно, если мы попадаем в караоке с друзьями или семьей, то песни и Григория Лепса, и Юрия Антонова, и Алексея Глызина. Примерно в таком диапазоне. Бывают и современные хиты, которые перепевают те, кто помоложе. Но если выбирать, что заказать, то назову две: «Замок из дождя» Владимира Преснякова и «Я люблю тебя до слез» Александра Серова.
- Несмотря на телешоу и кинороли, юмор без преувеличения можно считать вашей основной специализацией. Вы сейчас следите за тем, как он трансформируется в условиях новой реальности?
- Юмор - вещь сугубо индивидуальная. У него нет массового проявления. Это то, что должно объединять в группы по интересам: когда посмеялись над шуткой одного человека из компании, тут же объединяются с ним в небольшую группу. Когда еще больше людей посмеялись, группа увеличивается. Так что функция юмора, на мой взгляд, - стирать углы и границы. Поэтому так важен добрый, неагрессивный юмор - это та часть жизни, которая не должна нарушаться.
Но с развитием интернет-шоу юмор стал меняться: разные довольно резкие шутки начали находить отклик в разных группах и слоях населения. И, возможно, это прозвучит от меня странно (в КВН Дмитрий регулярно «строил» коллег по команде тоном начальника. - Ред.), но мне не близок юмор оскорблений, грубости, высмеивания. Если умная сатира - это другое, это супер. Но если мы высмеиваем ради оскорблений, это довольно низкопробно, плоско. Мне не очень хочется, чтобы такого было много.
Поэтому в своей работе стараюсь прибегать к доброму юмору, построенному на смехе над бытовой ситуацией, случаем. Этот юмор не имеет такого резонанса, как некоторые ютуб-шоу, но он важен лично для меня. В нынешней реальности важно помнить, что нам надо относиться друг к другу мягче. Мое кунг-фу - добрый юмор.
- Хорошо. А если смотрите юмор, то какой и где?
- Сейчас чаще, чем когда-либо, смотрю сериалы. Самые разные. Русские и не только. На ТВ и платформах. Мне нравится, когда можно выбрать подходящий мне юмор. Мне одинаково нравятся и советские комедии, и британские шоу.
Много лет я любил пересматривать «Шоу Фрая и Лори» и «Монти Пайтон» (культовые британские проекты. - Авт.) или «Шоу пошло не так». Но им на смену пришли другие проекты, поэтому я переключился на киноюмор - когда сцены не разыграны в эстрадном жанре, а запечатаны в картинах и сериалах. Там уже другие ситуации, более профессиональный подход, съемка и так далее.
- На некоторое время юмористические проекты по понятным причинам были поставлены на паузу, но потом начали возвращаться в эфир и сеть. С чем это связано?
- Все-таки юмор - неотъемлемое желание человека. Для каждого очень важно иметь возможность играть и смеяться. Это отличает нас от животного мира. Мы, люди, умеем и играть, и смеяться - именно смеяться, а не улыбаться, чтобы получать от этого удовольствие. Испытывать радость. Поэтому, какие бы ни были условия жизни, мы начинаем к ним адаптироваться и находить спасение в том, что вызывает приятные эмоции и воспоминания. Мы все соскучились по хорошему, доброму и беззаботному. Так или иначе мы все к этому стремимся. И радость должна побеждать - она созидает.
- Бывшие коллеги по КВН звали вас в какие-либо популярные ютуб-шоу?
- Звали, конечно. И я принимал участие в самых разных: «Анекдот Шоу» у Вадима Галыгина, к примеру. И продолжаю принимать. Это классно.
В этом и есть суть КВН - те, кто играл, всю жизнь остаются в связке друг с другом и не прочь позвонить, пообщаться, посоветоваться и пригласить в свои шоу.
«Варя и Василиса - очень интересный дуэт»
Фанаты КВН запомнили Колчина в роли строгого начальника, но порой он примерял и другие образы. Фото: Первый канал
- Вашей дочери Варваре в этом году 10 лет. Как она проявляет себя? Остра ли на язык? Увлекается ли творчеством?
- Да, Варвара сильно проявляет себя. Во-первых, занимается воздушной гимнастикой, участвует в соревнованиях, даже первое место заняла на международном турнире. Во-вторых, играет в КВН. Удивительно, но это факт. Играет в лицейской команде, они недавно попали на телевидение - играли в шоу талантов «Детский КВН», успешно прошли несколько стадий турнира. И я никакого отношения к этому выбору не имел, прошу отметить.
Это сугубо ее интерес. Что мне, конечно, дико приятно. У них крутая команда, приятные и воспитанные дети. Вижу - и радуюсь. А еще у нас подрастает младшая - Василиса (малышке 3 года. - Ред.), полностью перенимает все от старшей сестры, идет по ее следам семимильными шагами. У них даже совместный акробатический номер со старшей есть. Интересный дуэт. Думаю, скоро мир о ней услышит (смеется). Очень сильно артистичная девочка. Если Варя - больше осознанный и продуманный человек, то Василиса бежит напролом - поет, танцует, пытается подражать сестре.
- Есть ли у Колчиных планы на лето, которое еще не успело пролететь?
- Специальных планов - сели и поехали - у нас обычно на лето не бывает. Любим проводить это время дома, поскольку живем на Волге. Лодка, дача, прекрасные песчаные острова. Живем в палатках, путешествуем на машине и на лодке, так что все вокруг реки увязано. А недавно увлеклись палеонтологией: во время одного из путешествий нашли несколько окаменелых останков древних животных, а еще побывали в палеонтологическом музее в Ульяновской области. Вот такое наше лето. Ведь Самара - город-курорт. Есть все что угодно для отдыха семьей - с детьми или без.
- Работа отвлекает?
- Лета без работы не бывает, это факт. Так что успеваем ездить и на работу, и на дачу. До осени будем на природе. Потом начнется учебный год, и мы переместимся в город, поближе к школам и детскому саду.
- А если взять шире: если отдых, то для семьи Колчиных какой он в идеале?
- Смотря когда. Про лето я рассказал. Если холодные времена года, то выбираем теплые страны и ездим в отпуск туда - чаще в Азию. Так что загадывать на ближайшую зиму не будем, а пока идет лето, проводим его на даче. Кстати, посадок у нас мало, поэтому мы туда ездить любим - полоть картошку и поливать огурцы не приходится. А собирать малину и яблоки мы любим. Чего и всем желаем!
Шоу «Просто праздник!» выйдет на канале НТВ в новом телесезоне.