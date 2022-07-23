Дмитрий Колчин: «Младшая дочь идет по стопам старшей семимильными шагами»

Хорошо нам всем знакомый кавээнщик, харизматичный капитан самарской команды «СОК» Дмитрий Колчин теперь и в сериалах снимается, и телепередачи ведет. Его новый проект - музыкальное шоу канала НТВ «Просто праздник!», уже по названию которого понятно, что там будет делать Дмитрий.

Однако «Телепрограмма» решила все же уточнить этот момент, а также расспросить шоумена, какой юмор в настоящий момент уместен, какие сериалы он смотрит и где черпает вдохновение. Беседа состоялась аккурат после дня рождения Дмитрия (ему стукнуло 40), артист был в бодром расположении духа, потому и разговор получился соответственным: теплым, милым и заряженным на добро.

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«Еженедельный «Огонек»

- Дмитрий, с прошедшим недавно днем рождения! Как отметили и с кем, если не секрет?

- Спасибо! Приятно. У нас в семье дни рождения плавно сливаются в один большой праздник длиной в половину июля: у сестры день рождения 8 июля, у мамы - 9-го, у меня - 10-го, у жены - 14-го. Большой забег по родственникам, скажем так.

Поэтому даже не могу назвать его персонально своим днем рождения - это наш общий день рождения, который мы отмечаем вместе, часто, громко, много и в разных местах. В этом году все было, кстати, спокойно. Хотелось умиротворения, природы, добра. Так что все вместе отметили на Волге: купались, играли, готовили на природе...

- Какой самый необычный подарок преподнесли близкие?

- Что касается сюрпризов, мне их делают всегда. Но в этом году обошлось без них - в чем как раз и заключался самый большой подарок. Честно говоря, хотелось тихого семейного праздника.

- А теперь к делам рабочим - у вас новое шоу «Просто праздник!». И оно музыкальное. На ТВ сейчас много вокальных и музыкальных проектов: в чем особенности вашего?

- На телевидении много шоу, открывающих аудитории неизвестных исполнителей или тех, где придумывают новый подход к подаче музыкального материала. У нас любимые артисты поют любимые всеми песни в теплой и дружеской атмосфере. Своего рода «Голубой огонек», только не раз в год, а каждую неделю. То есть мы дарим хорошее настроение и приятные воспоминания чаще, чем обычно.

Есть и юмористическая составляющая - не натужная, не гипертрофированная: улыбки, шутливый разговор, где друзья болтают, веселятся, обсуждают разные проблемы и ситуации. Каждая программа посвящена определенной теме, что тоже здорово - можно поговорить со зрителем как с товарищем.

- В шоу несколько ведущих. В чем заключается именно ваша функция?

- Наверное, связь с обычными людьми. У меня образ человека из народа, который лучше знает о том, как живет страна, глубинка. Я же не столичный житель - сам из прекрасного, но провинциального города Самара. Много езжу по стране. Да и внешне отличаюсь от коллег (смеется). Так что немного диссонирую со столичными звездами (среди других соведущих - Лера Кудрявцева, Вячеслав Макаров, Яна Кошкина), беру на себя юмор. Думаю, что это классно, потому что чуть-чуть народности ни одному шоу не помешает.

«В караоке пою «Я люблю тебя до слез»