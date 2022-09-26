«Царь разглядел в холопе талант»: Максим Аверин – о съемках в «Соборе» и роли Петра I

С 26 сентября на Первом канале стартует показ исторического сериала «Собор», действие которого происходит в эпоху Петровских реформ. Картина охватывает такие крупные исторические вехи, как возведение Санкт-Петербурга и победа России над королем Швеции Карлом XII .

По словам гендиректора Первого канала Константина Эрнста, перед съемочной группой ставилась задача соединить исторический размах с нервом современного драйвового кино, от которого аудитории будет сложно оторваться.

О чем сериал «Собор»

Как говорит продюсер сериала «Собор» Джаник Файзиев, это масштабная историческая драма, охватывающая самые яркие 25 лет в истории формирования России: с 1700 по 1725 годы.

«В этот период несколько раз менялась страна и отношение к ней: менялась мода, менялись уклады, менялось отношение к людям и цена человеческой жизни. Герои сериала «Собор» за эти 25 лет проживают практически все возможные трудности, связанные с жизнью простых людей в период перемен, что, как мне кажется, так актуально для нас сегодня», - поясняет продюсер.