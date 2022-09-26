«Царь разглядел в холопе талант»: Максим Аверин – о съемках в «Соборе» и роли Петра I

Актер рассказал о том, как вживался в образ легендарного российского царя.
Кадр из сериала «Собор». Фото:

Кадр из сериала «Собор». Фото: Первый канал

С 26 сентября на Первом канале стартует показ исторического сериала «Собор», действие которого происходит в эпоху Петровских реформ. Картина охватывает такие крупные исторические вехи, как возведение Санкт-Петербурга и победа России над королем Швеции Карлом XII .

По словам гендиректора Первого канала Константина Эрнста, перед съемочной группой ставилась задача соединить исторический размах с нервом современного драйвового кино, от которого аудитории будет сложно оторваться.

О чем сериал «Собор»

Как говорит продюсер сериала «Собор» Джаник Файзиев, это масштабная историческая драма, охватывающая самые яркие 25 лет в истории формирования России: с 1700 по 1725 годы.

«В этот период несколько раз менялась страна и отношение к ней: менялась мода, менялись уклады, менялось отношение к людям и цена человеческой жизни. Герои сериала «Собор» за эти 25 лет проживают практически все возможные трудности, связанные с жизнью простых людей в период перемен, что, как мне кажется, так актуально для нас сегодня», - поясняет продюсер.

Кадр из сериала «Собор». Фото: Первый канал 

Самого Петра I сыграл Максим Аверин. Кстати, чтобы воплотить образ российского царя-реформатора, актеру не понадобился сложный грим. Достаточно было обойтись усами и париком.  

А вот чтобы показать высокий рост Петра (больше двух метров), Максиму Аверин, чей рост составляет 190 сантиметров, пришлось носить обувь с каблуками. Иногда артиста даже ставили на небольшой подиум, чтобы его герой еще больше выделялся среди окружающих.

Максим Аверин: «Решимость и ироничность Петра дают эффект сильной и умной личности»

Подробнее об этом интересном актерском опыте Teleprogramma.pro поговорила с самим Максимом Авериным.

- Максим, роль Петра I - это для вас больше страх или ответственность?

- Это интересный актерский опыт. Все привыкли ассоциировать Петра с самоуверенным управленцем, а мы с режиссером Сергеем Гинзбургом решили показать царя более вариативно, с одной стороны, как человека сомневающегося, но при этом и взрывного в ключевые жизненные моменты. Его решимость и ироничность при этом не делают его ходячим портретом, а дают живой эффект сильной и умной личности.

Кадр из сериала «Собор». Фото: Первый канал 

- Вас не смутило, что это не главная роль в самом сериале?

- Совсем нет. В сериале с основным действием сюжета гармонично сочетаются, пожалуй, самые интересные моменты жизни Петра Алексеевича. Тут и ключевые битвы, и отстаивание престола, и строительство Петербурга, и любовные коллизии... Словом, по-актерски есть где с удовольствием развернуться.

- По сюжету Петр I дал шанс холопу, который в итоге выслужился до высоких чинов. Не сказочный ли это поворот?

- Да, он вытащил крепостного, но не такого уж и простого. Петру во времена изменения отчизны и были интересны подвижные, соображающие и быстро все делающие люди. Он же сам такой был. Царь разглядел в холопе талант - это главное объяснение. Думаю, что он и отмечал именно таких людей. Благодаря им исторически Россия и стала великой страной.

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