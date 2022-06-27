«Автомобили и зажигались, и врезались»: Александр Лазарев – о съемках в «Пересуде» и партнерах в кино

С 27 июня на канале НТВ выходит остросюжетный сериал «Пересуд». Многосерийный фильм рассказывает историю пяти осужденных, совершивших побег во время перевозки на пересуд. Один из них — матерый рецидивист Игорь Маховец, роль которого сыграл Александр Лазарев.
Как признается актер, подобная остроотрицательная роль — необычный опыт для него, сопровождающийся большими физическими и эмоциональными нагрузками. Однако он действительно был интересен.
В небольшом интервью Teleprogramma.pro Александр Лазарев рассказал о самых тяжелых съемках сериала, экшен-сценах и чувстве партнерства.
Кадр из сериала «Пересуд». Фото: канал НТВ
«Это такое настоящее road-movie»
- Расскажите о своем герое Игоре. Этот персонаж говорит про себя, что убивал только жуликов и продажных полицейских. Получается, он этакий благородный разбойник?
- Преступники всегда находят себе оправдание, но тем не менее, это не так. Он грабитель, разбойник, убивал людей из-за денег. Без каких-либо оправдательных моментов.
Для меня роль нетипичная. Таких остроотрицательных персонажей я никогда не играл. Поэтому чисто по-актерски было любопытно попробовать себя в подобном образе.
- Однажды, рассказывая на программе «Судьба человека» о сериале «Тайна кумира», вы сказали, что играли следователя с авоськой, а Игорю Миркурбанову, также снявшемуся в этом фильме, досталась роскошная роль криминального авторитета. Можно ли сейчас сказать, что теперь вы получили подобную заветную роль?
- Это действительно было интересно. Правда, не обошлось без физических и эмоциональных нагрузок. Но «Пересуд» — это такой любопытный опыт в актерскую копилочку.
- Как снималась сцена побега?
- И с каскадерами, и мы сами снимались. Было много трюковых моментов. Автомобили и зажигались, и врезались – и тракторы, и грузовики. Лихая сцена была. Надеюсь, что она получилась такой, какой мы ее и задумывали.
- То есть в сериале много экшен-сцен?
- Конечно, конечно. Но это такое настоящее road-movie, дорожный детектив. Все постоянно в движении.
Кадр из сериала «Пересуд». Фото: канал НТВ
«У меня монолог на полсерии»
- Пересекались ли вы ранее с актерами, играющими ваших компаньонов: Вячеславом Чепурченко, Сергеем Астаховым, Владимиром Епифанцевым?
- С Вячеславом Чепурченко мы оба были заняты на «Дипломате», но совместных сцен у нас не было. А с Сережей Астаховым мы вместе снимались в Питере. «Честь имею» — был такой замечательный фильм. Там мы познакомились и подружились. И сейчас у нас новый виток взаимоотношений. А с Володей Епифанцевым мы работаем впервые. Компания талантливых актеров, прекрасных партнеров.
- Насколько для вас важно партнерство в театре и в кино?
- Очень важно. Если речь идет о кино, я даже спрашиваю у своего агента, кто у меня партнер.
- И даже можете отказаться от съемок?
- Я могу отказаться, если меня не устраивает роль по нескольким пунктам, в том числе и по сценарию, и партнерам . А в театре так не получается. Там ты обязан делать то, что тебе дали.
- Что для вас было самым сложным на съемках?
- У меня там одна большая сцена. В сериале есть эпизод, когда каждый главный герой рассказывает о себе в автобусе, чтобы оправдать себя в глазах заложников. Мол, какой я белый, пушистый и хороший, и мне нужно создавать специальные условия.
У меня большой прекрасный монолог, практически на полсерии. Эта сцена играется на высоком эмоциональном градусе, поэтому мы делали несколько дублей. Пожалуй, этот момент и был самым сложным.
- А сами будете смотреть сериал?
- Обязательно. С удовольствием посмотрю. Очень интересно, что мы там наваяли.
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