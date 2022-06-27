«Автомобили и зажигались, и врезались»: Александр Лазарев – о съемках в «Пересуде» и партнерах в кино

«Это такое настоящее road-movie»

- Расскажите о своем герое Игоре. Этот персонаж говорит про себя, что убивал только жуликов и продажных полицейских. Получается, он этакий благородный разбойник?

- Преступники всегда находят себе оправдание, но тем не менее, это не так. Он грабитель, разбойник, убивал людей из-за денег. Без каких-либо оправдательных моментов.

Для меня роль нетипичная. Таких остроотрицательных персонажей я никогда не играл. Поэтому чисто по-актерски было любопытно попробовать себя в подобном образе.

- Однажды, рассказывая на программе «Судьба человека» о сериале «Тайна кумира», вы сказали, что играли следователя с авоськой, а Игорю Миркурбанову, также снявшемуся в этом фильме, досталась роскошная роль криминального авторитета. Можно ли сейчас сказать, что теперь вы получили подобную заветную роль?

- Это действительно было интересно. Правда, не обошлось без физических и эмоциональных нагрузок. Но «Пересуд» — это такой любопытный опыт в актерскую копилочку.

- Как снималась сцена побега?

- И с каскадерами, и мы сами снимались. Было много трюковых моментов. Автомобили и зажигались, и врезались – и тракторы, и грузовики. Лихая сцена была. Надеюсь, что она получилась такой, какой мы ее и задумывали.

- То есть в сериале много экшен-сцен?

- Конечно, конечно. Но это такое настоящее road-movie, дорожный детектив. Все постоянно в движении.