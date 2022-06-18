- Вы родились в Москве, вращаетесь в богемной среде - всякого там насмотрелись, наверное. И при этом за традиционные ценности.

- Я не могу себя отнести к богеме. Хотя да, я для своей среды человек «нетрадиционный».

- Крепкая семья - это поиск компромиссов? Или, если любишь, все происходит как-то само собой, без всякой «работы над отношениями»?

- На мой взгляд, это, конечно, поиск компромиссов. Каждый человек индивидуален, у всех свои истории, заморочки, «тараканы». Но вопрос ведь в том, что человек подразумевает под компромиссами. Это такой непростой вопрос... С одной стороны, кажется, что да: ты себя в чем-то ущемляешь, чтобы другой был счастлив. Но это тоже неправильно, не должно быть такого, чтобы ты себя ущемлял! Если другой человек тебя действительно любит, он не позволит тебе быть ущемленным. И ты не позволишь себе этого. Компромисс из любви должен исходить.

- Как понять - надо еще постараться во имя любви или уже хватит и пора, извините, гнать эту сволочь?

- Нас, к сожалению, не учат, как выстраивать отношения в семье. А это очень важно, есть знания на эту тему. Кто хочет их найти, он их находит, начинает разбираться. А кто не хочет, тот живет как получается.

- А если к психологу сходить? Это нормально?

- Мне кажется, вполне нормально. Главное, знать, с кем советоваться, а то сейчас много «профессионалов» развелось. Можно прийти, а тебе скажут: «Да чего ты паришься, разводись…» Или, наоборот, уже ничего не работает, ты зажатый и униженный, и действительно надо уходить, а получаешь совет, как спасать семью.

Это такие тонкие вопросы, на которые в два слова не ответишь. У каждого своя судьба, свои жизненные уроки. Нужно изучать эти темы, быть более осознанным. И самому быть счастливым, и чтобы человек рядом с тобой был счастлив.

- Мешает в семейной гармонии быт? Посуда, уборка, готовка...

- Может. Это же такой живой организм - отношения, семья. Тут надо постоянно в огонь дровишек подбрасывать, чтобы не угасло. Быт, конечно, может это все загасить. Это надо понимать и стараться что-то сделать.

- То есть одной любви недостаточно, и, как говорят, «семья - это труд»?

- Любовь - это важно, без нее люди и не сойдутся. Но дальше это труд, конечно, и это надо очень хорошо понимать.

- Сейчас мы с вами отпугнем молодежь от традиционных ценностей.

- Пусть знают. Мне в 20 лет не говорили, что это труд, я этого не знала и потом в шоке ходила. Зато будут подкованы.

- В этом сериале у героини две верные подруги и все трое советуются друг с другом. В жизни это работает?

- Надо понимать, что за подруга, насколько ты ей доверяешь, что у нее у самой с семейной жизнью происходит. Каждый из нас может давать советы исходя из опыта, а у каждого он свой. А решение принимать тебе. Подруге хорошо выговориться, поддержку получить.

Мне очень повезло - у меня несколько очень близких подруг, уже больше 15 - 20 лет дружбы за плечами, всякое пройдено. Это мой тыл, моя поддержка. Слава богу, есть такие люди у меня. Но в трудных ситуациях думать надо своей головой. А если уж советоваться, то с людьми, которые в этом всем разбираются, с профессионалами.