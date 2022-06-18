Как следует влюбиться и стать счастливой в семейной жизни - непростая задачка для современной женщины. А потому, что вокруг полно козлов! Ну и комплекс внутренних проблем со счетов не спишешь… Об этом комедийно-драматический сериал «Женщина в состоянии развода» (онлайн-кинотеатр KION). Одну из ролей в проекте сыграла замечательная актриса Анна Котова-Дерябина.
- Сериал получился веселый и ироничный, но он в общем-то о серьезных вещах. У каждого из героев своя травма, связанная с семейной жизнью. И все это выглядит довольно жизненно. Почему два человека, которых свела судьба, иногда не могут жить долго и счастливо?
- Кто-то говорит: «Ну не судьба…» Другие считают, что не подходят друг другу. Но, как я это понимаю, все лежит гораздо глубже. Мы же все встречаемся друг с другом для чего-то, чтобы что-то понять, вырасти над собой, повзрослеть и т. д. И вот когда становится тяжело и быть друг с другом уже невозможно, это значит, что есть над чем поработать каждой половине. Но мы же не хотим этого делать, это некомфортно! Вот так и получается, что людям проще разбежаться.
- Ваша героиня Шура уверенно заявляет, что «современной женщине брак не нужен», но вряд ли сама в это верит. А врач там говорит, что ребенка можно и с помощью ЭКО завести. А вы что думаете?
- Ну нет, я консерватор в этих вопросах, я за семейные ценности! Конечно, мы нужны друг другу. А как иначе?! Сначала ребеночка для себя родить и т. д., а потом эти дети, повзрослев, ходят по психологам и разбираются, почему же у них никак не получается выстроить отношения. Потому что не было папы в семье, или развелись, или еще что. Для стабильной и здоровой психики ребенка необходимо иметь полноценную семью. Да и для каждого взрослого это важно. Я считаю, тут два пути - или в семью, или в монастырь! (Смеется.) А дальше мы вольны выбирать, кому что больше нравится.
Дорога жизни не бывает гладкой. Но катить по ней лучше все же с улыбкой, считает Анна. Фото: личный архив
- Вы родились в Москве, вращаетесь в богемной среде - всякого там насмотрелись, наверное. И при этом за традиционные ценности.
- Я не могу себя отнести к богеме. Хотя да, я для своей среды человек «нетрадиционный».
- Крепкая семья - это поиск компромиссов? Или, если любишь, все происходит как-то само собой, без всякой «работы над отношениями»?
- На мой взгляд, это, конечно, поиск компромиссов. Каждый человек индивидуален, у всех свои истории, заморочки, «тараканы». Но вопрос ведь в том, что человек подразумевает под компромиссами. Это такой непростой вопрос... С одной стороны, кажется, что да: ты себя в чем-то ущемляешь, чтобы другой был счастлив. Но это тоже неправильно, не должно быть такого, чтобы ты себя ущемлял! Если другой человек тебя действительно любит, он не позволит тебе быть ущемленным. И ты не позволишь себе этого. Компромисс из любви должен исходить.
- Как понять - надо еще постараться во имя любви или уже хватит и пора, извините, гнать эту сволочь?
- Нас, к сожалению, не учат, как выстраивать отношения в семье. А это очень важно, есть знания на эту тему. Кто хочет их найти, он их находит, начинает разбираться. А кто не хочет, тот живет как получается.
- А если к психологу сходить? Это нормально?
- Мне кажется, вполне нормально. Главное, знать, с кем советоваться, а то сейчас много «профессионалов» развелось. Можно прийти, а тебе скажут: «Да чего ты паришься, разводись…» Или, наоборот, уже ничего не работает, ты зажатый и униженный, и действительно надо уходить, а получаешь совет, как спасать семью.
Это такие тонкие вопросы, на которые в два слова не ответишь. У каждого своя судьба, свои жизненные уроки. Нужно изучать эти темы, быть более осознанным. И самому быть счастливым, и чтобы человек рядом с тобой был счастлив.
- Мешает в семейной гармонии быт? Посуда, уборка, готовка...
- Может. Это же такой живой организм - отношения, семья. Тут надо постоянно в огонь дровишек подбрасывать, чтобы не угасло. Быт, конечно, может это все загасить. Это надо понимать и стараться что-то сделать.
- То есть одной любви недостаточно, и, как говорят, «семья - это труд»?
- Любовь - это важно, без нее люди и не сойдутся. Но дальше это труд, конечно, и это надо очень хорошо понимать.
- Сейчас мы с вами отпугнем молодежь от традиционных ценностей.
- Пусть знают. Мне в 20 лет не говорили, что это труд, я этого не знала и потом в шоке ходила. Зато будут подкованы.
- В этом сериале у героини две верные подруги и все трое советуются друг с другом. В жизни это работает?
- Надо понимать, что за подруга, насколько ты ей доверяешь, что у нее у самой с семейной жизнью происходит. Каждый из нас может давать советы исходя из опыта, а у каждого он свой. А решение принимать тебе. Подруге хорошо выговориться, поддержку получить.
Мне очень повезло - у меня несколько очень близких подруг, уже больше 15 - 20 лет дружбы за плечами, всякое пройдено. Это мой тыл, моя поддержка. Слава богу, есть такие люди у меня. Но в трудных ситуациях думать надо своей головой. А если уж советоваться, то с людьми, которые в этом всем разбираются, с профессионалами.
Юная Аня на руках у мамы, на которую актриса теперь так похожа. Фото: личный архив
«Женщины восстали - мужчины принизились»
- А еще есть такая модель семьи, когда женщина то и дело говорит, что последнее слово за мужем. Звучит очень по-русски - это же наши традиции, чтобы мужик был главный. Это действенная тактика?
- Ну, это такая женская мудрость, что мужчина главный, а все равно в итоге будет так, как ты хочешь. Если он знает, что он главный, он потом сделает все, чтобы и ты была счастлива. Потому что ты признала его главенство. Это такие вещи, с которыми многие не согласятся, конечно же, но мне кажется, это как-то так работает.
- В последние годы и до нас докатились горячо обсуждаемые на Западе темы гендерного равноправия, борьбы с харассментом. Но заговорили и о побочном эффекте этих процессов - демаскулинизации мужчин, которые, опасаясь обвинений в домогательстве, лишний раз познакомиться не подойдут. По-вашему, русский мужик тоже уже не тот или еще ничего?
- Да, женщины восстали - мужчины принизились как-то, так все работает. У женщин сила внешне хрупкая, но внутри они очень сильные. Не зря именно женщина рожает детей. И своей силой мы мужичков-то подавляем, конечно, это факт. Но мне кажется, это иллюзия, что мужик пошел плохой. Все должно быть в равновесии.
- В ресторане вы позволите мужчине заплатить за себя или на новый манер потребуете разделить счет?
- Нет, я позволю, мне будет приятно.
Советы подруг - это хорошо, но решать, как быть, придется все равно самой (с Марией Машковой, кадр из сериала «Женщина в состоянии развода»). Фото: кадр из фильма
- Среди ваших сериальных героинь немало уверенных в себе, напористых девушек. Вам это помогает в жизни в трудную минуту?
- Я отслеживала этот момент. Я люблю изучать людей, поэтому такую профессию и выбрала, наверное. Как кто себя ведет и почему, это очень интересно. Думая о своей героине, я рефлексирую на свои темы и что-то понимаю через них про себя. И да, что-то от них беру себе, что мне нравится.
А от чего-то в себе отказываюсь, когда понимаю, что эта их не очень хорошая черта точно отражает что-то мое. Конечно, какое-то влияние героини на меня оказывают, но это не происходит на бессознательном уровне.
- Вы легко входите в образ и выходите из него обратно? Или вам нужно время? Закрыться на час и «войти» в этого человека, выйти на площадку.
- Порой такой роскоши нет. Бывает, параллельно идет два кардинально разных проекта. И да, бывает тяжеловато в этом смысле. Но есть способы отстраняться, отходить от одного, подходить к другому. Это актерский инструментарий, который нужно знать и использовать. Выходить из образа, входить, но остаться еще и собой между этими персонажами. Я стараюсь.
- Недавно один хороший актер признался, что съемок бывает много, часто это небольшие роли и нет времени, чтобы прочесть сценарий. Он читает только свои сцены, играет, но не очень представляет, что за проект в целом.
- Я даже знаю, про кого вы говорите...
- Насколько это в актерской среде в ходу?
- Я не могу отвечать за всю актерскую среду, могу сказать за себя. Я читаю. Но надо понимать, какой жанр, стилистика. Если маленький эпизод у тебя, «вошел - вышел», без разницы, прочитаешь ты сценарий или нет. Но если это сквозная роль, то хорошо бы прочитать.
Иной раз в жизни женщины такое случается призадумаешься. Фото: кадр из сериала «Учителя»
- Удается ли вам следить за новинками российских сериалов? Что понравилось?
- Да, стараюсь смотреть и наши - надо понимать, что у нас происходит. Начала смотреть «Нулевой пациент» на «Кинопоиске». Мне очень нравится. Я прямо жду новые серии.
- В сериалах онлайн-платформ часто можно услышать мат, а уж эротические сцены практически в каждом. Как вы к этому относитесь?
- Есть сериалы, где эротика органично вплетается в историю. А иногда смотришь, все нормально, и вдруг раз - голая баба. Зачем она нужна?! Чтобы просто показать голую женщину? Это режет глаза, чистая эксплуатация. Мне такое не нравится. Если у меня есть постельные сцены, я всегда это обсуждаю перед началом съемок. Как они это видят, что хотят, на что я согласна или не согласна.
- Актерам присуще самоедство. Оно проходит с увеличением списка фильмов и сериалов?
- Хорошо, когда оно есть, плохо, когда червячок сомнений пропадает. У меня был такой момент, когда мне казалось: ну все, признание есть, значит, я все могу. И ровно в этот момент был проект, где я в этой своей самоуверенности поняла, что я, по-моему, не вывожу. Стала думать. Может, ты, Анечка, не все еще поняла? Может, ты себя переоценила?
Я поняла, что в любой творческой работе нужно подвергать здоровому сомнению то, что ты делаешь. И все время находиться в поиске. Иначе это все умирает. Ты будешь такой классный весь из себя, а за этим ничего не будет стоять. И все это увидят. И будет понятно, что творческая единица сдулась, неинтересно уже за ней наблюдать. Как нас учили в институте, «мы служим Мельпомене, а не она нам» (цитирует с нарочитым пафосом. - Авт.). Надо это помнить. Чем дольше работаешь, тем больше понимаешь, что ты ничего не понимаешь.