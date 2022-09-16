Анна Чурина – о «Жизни по вызову», выборе дочери и эскорте

Анна Чурина – одна из самых востребованных актрис российского кино, которая постоянно радует зрителей премьерами. Так, 9 сентября вышла семейная комедия с ее участием «Папы против мам», а недавно в онлайн-кинотеатре «KION» появился скандальный сериал «Жизнь по вызову», рассказывающий о женщинах в эскорте. Как шутит сама Анна, ей досталась самая приличная роль в этом проекте.

Что это за роль? Об этом, а также о выборе дочери и бурном лете Анна Чурина рассказала в интервью Teleprogramma.pro.

«Работенка у эскортниц еще та»

- Анна, недавно вы стали гостьей презентации нового сезона онлайн-кинотеатра IVI. Как вы в целом относитесь к виртуальным платформам?

-Вы знаете, я, как и многие люди, из-за ковида перешла на домашний формат. И конечно, онлайн-кинотеатры спасают. Там много нашего русского контента. И хочется посмотреть работы коллег, знакомых, друзей и поэтому, наверное, сейчас я больше смотрю сериалы.

- А можете назвать какие-то конкретные?

- Мне понравились сериалы «Без правил», «Юззз», «Нежность», «И снова здравствуйте» с участием Андрея Мерзликина. Андрея я хорошо знаю. Мы дружим, работаем вместе. И я прямо порадовалась, увидев его работу.

- Недавно вы снялись в онлайн-сериале «Жизнь по вызову», поднимающего тему эскорт-услуг. Расскажите о своей героине, пожалуйста.

- Вы знаете, моя героиня – наверное, самая приличная в этом сериале. Я играю жену олигарха, поэтому была антагонистом девушек, изображенных там.