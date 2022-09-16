Анна Чурина – о «Жизни по вызову», выборе дочери и эскорте

Анна Чурина – одна из самых востребованных актрис российского кино, которая постоянно радует зрителей премьерами. Так, 9 сентября вышла семейная комедия с ее участием «Папы против мам», а недавно в онлайн-кинотеатре «KION» появился скандальный сериал «Жизнь по вызову», рассказывающий о женщинах в эскорте. Как шутит сама Анна, ей досталась самая приличная роль в этом проекте.
Что это за роль? Об этом, а также о выборе дочери и бурном лете Анна Чурина рассказала в интервью Teleprogramma.pro.
«Работенка у эскортниц еще та»
- Анна, недавно вы стали гостьей презентации нового сезона онлайн-кинотеатра IVI. Как вы в целом относитесь к виртуальным платформам?
-Вы знаете, я, как и многие люди, из-за ковида перешла на домашний формат. И конечно, онлайн-кинотеатры спасают. Там много нашего русского контента. И хочется посмотреть работы коллег, знакомых, друзей и поэтому, наверное, сейчас я больше смотрю сериалы.
- А можете назвать какие-то конкретные?
- Мне понравились сериалы «Без правил», «Юззз», «Нежность», «И снова здравствуйте» с участием Андрея Мерзликина. Андрея я хорошо знаю. Мы дружим, работаем вместе. И я прямо порадовалась, увидев его работу.
- Недавно вы снялись в онлайн-сериале «Жизнь по вызову», поднимающего тему эскорт-услуг. Расскажите о своей героине, пожалуйста.
- Вы знаете, моя героиня – наверное, самая приличная в этом сериале. Я играю жену олигарха, поэтому была антагонистом девушек, изображенных там.
Анна Чурина в сериале «Жизнь по вызову»
- А были какие-то очень тяжелые сцены?
- Нет. Поскольку я играю жену олигарха, я снималась в красивых интерьерах, нарядах. И все было очень комфортно.
- Как вы сами относитесь к девушкам, оказывающим эскорт-услуги?
- После этого сериала мне их даже жалко стало, потому что работенка у них еще та, конечно. Для съемок этого проекта несколько лет собирали реальные истории таких девушек. Интервьюировали эскортниц, и они рассказывали какие-то важные вещи.
Я не знала, что все так жестко. Сценаристы взяли самые интересные и кинематографичные истории и использовали их в сериале.
«После этих съемок дочь охладела к кинематографу»
- Давайте поговорим о житейских вещах. Ваша дочь Ксения поступила в экстернат…
- Она просто будет учиться два года за один. Это было ее желание. Мне же хотелось, чтобы дочка дольше оставалась ребенком, школьницей. А Ксения говорит: «Нет, я хочу в институт». Хочет во взрослую жизнь.
- К чему Ксения тяготеет?
- Она много снималась. Сейчас на платформе «Premier» выйдет сериал «Шаман» с Сашей Кузнецовым. У нее там хорошая большая и хорошая роль. Снимали в Казахстане. Но после этих съемок дочка резко охладела к кинематографу. Съемки шли в степях, в тяжелых условиях.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Анна Чурина. Фото: Global Look Press
- Поэтому охладела?
- Нет. Просто подростки же меняют свои приоритеты, предпочтения. И я не исключаю, что в какой-то момент Ксения снова вернется в кино. Я не хочу на нее давить.
Сейчас дочка занялась писательством, написала книгу, которая скоро выйдет на «Литрес». У нее очень хорошо получается формулировать мысли и писать.
- Как вы провели лето?
- Прекрасно. Я подсчитала, что была в дороге 15 дней: самолеты, поезда, машины. Я много путешествовала по России: на Урал, в Нижний Новгород, Краснодар, Волгоград, Ставрополь, Крым. Также ездила во Францию.
- Где вы сейчас снимаетесь?
- Я снималась в продолжении сериала «БиМ» на канале НТВ. Очень рейтинговый сериал про полицейского и собаку. Съемки в Крыму. Сейчас дорога туда непростая, но мы справляемся.