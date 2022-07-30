Ангелина Загребина: «У меня еще не было отпуска - отдыхаю на работе»

Лето летом, но на онлайн-платформах регулярно продолжают выходить новые сериалы. Один из таких - «Капкан на судью» (KION), где Александр Домогаров, Виктория Толстоганова и другие знаменитые артисты разыгрывают крутой детектив в компании молодых и перспективных коллег. В числе таких - Ангелина Загребина: артистка уже успела проявить себя в резонансном сериале «Последний аксель», посвященном фигурному катанию, а теперь исполняет роль дочери сверхпринципиального судьи, пережившей похищение. «Телепрограмма» воспользовалась случаем и расспросила актрису о новой работе.
- Ангелина, расскажите о вашей героине в «Капкане на судью». Кто такая Аня, на ваш взгляд?
- Когда я прочитала сценарий, мне показалось, что Анечка не вписывается в бытовую окружающую ее жизнь. И задавалась вопросом, какими сверхспособностями она обладает, потому что я не верю, что такие девочки существуют! Надеюсь, у меня получилось воплотить на экране этот маленький комок силы, бесстрашия, отверженности, непосредственности, нежности и всепрощения.
- Какие у вас остались впечатления от работы с Викторией Толстогановой и Александром Домогаровым, которые играют родителей вашей героини?
- Это бесконечный восторг - работать с актерами такой величины и тихонько наблюдать за тем, как они создают новый мир вокруг себя и дают жизнь персонажу. Тогда ты неосознанно учишься у них. В процессе съемок среди актеров зачастую нет позиций ученика и учителя, вы - коллеги и работаете над общим делом. Виктория и Александр порой подсказывали, ненавязчиво направляли - наверное, мне повезло. Они - хорошие партнеры, чудесные люди и классные «родители».
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На подходе мрачный сериал «Химера» про наркоторговлю с участием Ангелины. Фото: кадр из фильма
- Готовясь к роли, изучали ли информацию о похищениях, поведении людей в таких ситуациях? Может, приходилось косвенно сталкиваться с чем-то подобным?
- Я из тех девочек, которые любят посмотреть какую-нибудь чернуху на YouTube. Про маньяков, похищения, рабство и пр. Все детство я с прабабушкой смотрела НТВ - не бесполезно, как оказалось.
- Вы начали сниматься в 2019 году, при этом сыграли не одну главную роль. Не прошу себя хвалить. Просто оцените: почему так, на ваш взгляд? И что не так делают те, кто прорывается к главным ролям десятилетиями?
- Тоже постоянно об этом размышляю. Я однозначно трудоголик, но в нашей профессии случай имеет первостепенное значение. Каждый проект я принимаю, как очень вкусную конфетку, которую случайно нашла, и ем этот подарок удачи, как последний.
«У меня натура влюбчивая»
- В сериале «Последний аксель» вы сыграли героиню, сильно похожую на Алину Загитову. Вам «прилетал» после этого хейт или, наоборот, комплименты от фанатов фигуристки - довольно токсичной публики?
- Мне кажется, это было так давно, что уже и не вспомню. Но поклонников у этого проекта много, и больше среди тех, кто не интересуется фигурным катанием. Кстати, раз уж есть такая возможность, хочу сказать спасибо всем за комплименты, критику и хейт! В соцсетях я никому не отвечаю на личные сообщения, но иногда их читаю.
- А критику читаете?
- Я сама себе на уме. Не в плохом смысле. Читаю, прислушиваюсь, но доверяю только себе, а как иначе? Есть люди, благодаря которым я выхожу в реальный мир, их мнению я доверяю, это люди, которые знают меня уже не первый год. Иногда очень страшно начинать с ними разговор, боишься услышать то, что совсем не хочется - а надо.
- Вы говорили, что любите преодолевать страх. Какой из последних удалось победить?
- Страх, что одна не смогу. Что одна не осилю свою жизнь и цели. Но, если честно, я и сейчас с ним продолжаю бороться. Он почти побежден, к ноябрю, думаю, успеем.
В мир большого кино и сериалов девушка въехала без особого пафоса. Фото: личный архив
- Есть у вас в планах, как у барона Мюнхгаузена, подвиг на ближайшее время? Как прыжок с парашютом, к примеру.
- (Смеется.) Ну, парашют не считается, это просто крутое переключение. Такое снятие сильного стресса. Для меня составить распорядок дня порой - уже подвиг.
- Мало что известно о вашей личной жизни. Вопрос от мужской аудитории: есть ли у вас молодой человек, и если да, то связан ли он с актерской профессией?
- Таких нет. Я свободный человек и буду им еще очень-очень долго. У меня натура влюбчивая, часто кем-то вдохновляюсь, но это все больше в творчестве. Кстати, если человек никак не связан с искусством, ему очень сложно принять нашу профессию, а мне больше интересны как раз люди из других сфер.
- Ваша адаптация к Москве после переезда из Уфы прошла легко?
- О, это, кстати, любимый вопрос москвичей в последнее время! У меня не было такого, что я приехала из глубинки покорять мегаполис, который сжирает слабых и превращает богатых в нищих. Ничего не поменялось, только появились возможности.
- Раз появились возможности, наверняка и планы на лето тоже есть?
- Я мечтаю об отпуске. У меня никогда его не было. Всегда кто-то или что-то останавливало. Сейчас я изучаю английский язык и планирую начать свое долгое, нескончаемое путешествие. А пока отдыхаю на работе.