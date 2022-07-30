Ангелина Загребина: «У меня еще не было отпуска - отдыхаю на работе»

- Готовясь к роли, изучали ли информацию о похищениях, поведении людей в таких ситуациях? Может, приходилось косвенно сталкиваться с чем-то подобным?

- Я из тех девочек, которые любят посмотреть какую-нибудь чернуху на YouTube. Про маньяков, похищения, рабство и пр. Все детство я с прабабушкой смотрела НТВ - не бесполезно, как оказалось.

- Вы начали сниматься в 2019 году, при этом сыграли не одну главную роль. Не прошу себя хвалить. Просто оцените: почему так, на ваш взгляд? И что не так делают те, кто прорывается к главным ролям десятилетиями?

- Тоже постоянно об этом размышляю. Я однозначно трудоголик, но в нашей профессии случай имеет первостепенное значение. Каждый проект я принимаю, как очень вкусную конфетку, которую случайно нашла, и ем этот подарок удачи, как последний.

«У меня натура влюбчивая»

- В сериале «Последний аксель» вы сыграли героиню, сильно похожую на Алину Загитову. Вам «прилетал» после этого хейт или, наоборот, комплименты от фанатов фигуристки - довольно токсичной публики?

- Мне кажется, это было так давно, что уже и не вспомню. Но поклонников у этого проекта много, и больше среди тех, кто не интересуется фигурным катанием. Кстати, раз уж есть такая возможность, хочу сказать спасибо всем за комплименты, критику и хейт! В соцсетях я никому не отвечаю на личные сообщения, но иногда их читаю.

- А критику читаете?

- Я сама себе на уме. Не в плохом смысле. Читаю, прислушиваюсь, но доверяю только себе, а как иначе? Есть люди, благодаря которым я выхожу в реальный мир, их мнению я доверяю, это люди, которые знают меня уже не первый год. Иногда очень страшно начинать с ними разговор, боишься услышать то, что совсем не хочется - а надо.

- Вы говорили, что любите преодолевать страх. Какой из последних удалось победить?

- Страх, что одна не смогу. Что одна не осилю свою жизнь и цели. Но, если честно, я и сейчас с ним продолжаю бороться. Он почти побежден, к ноябрю, думаю, успеем.