Александр Носик: «С возрастом я стал чаще позволять себе любить то, что хочу любить»

В эфире НТВ пронесся очередной лихо закрученный детективный сериал.

«Пересуд» - история про беглых лютых рецидивистов, охотятся за которыми только лучшие копы. А возглавляет спецоперацию по поимке опасных преступников офицер Тищенко, сыграл которого Александр Носик, известный специалист по образам силовиков («Мухтар», «Пасечник» и др.). В связи с чем «Телепрограмма» и побеседовала с артистом о прилипчивом амплуа, отце - всенародно любимом советском артисте и слабостях современных молодых актеров.

- В «Пересуде» вам снова довелось играть оперативника.

- Опять силовик. Наверное, действительно существует амплуа, в рамках которого меня используют в кино: сотрудники полиции, военные, офицеры. Но при этом иногда приходится играть и преступников, хладнокровных, жестоких… Видимо, влияет внешность. Такое вот привычное для зрителей и продюсеров амплуа. Надеюсь, что моей публике в театре удается видеть меня в других образах и наблюдать другие актерские проявления.

- Не так давно вы признавались, что на кастингах или от причастных приходилось слышать: «Мухтара» не зовите, даже пробовать не будем». Это больно было воспринимать?

- Действительно, эта роль прикрепилась ко мне. И было обидно, что не допускают до проб или вовсе не останавливают выбор на мне, но понять это можно. Когда одного актера довольно много в определенном образе, совершенно естественно, если его начинают воспринимать как актера того самого сериала. Как актеру мне было обидно, но с точки зрения индустрии это вполне закономерно.

Хотя, если бы тогда нашелся продюсер, который предложил бы другую работу и образ, сильно отличный от Артема Колосова, возможно, парное существование двух героев на экранах смягчило бы стереотипное восприятие. Но сложилось так, как сложилось. Актерская судьба. У каждого случается определенное стечение обстоятельств, которое и проводит нас к определенным точкам в жизни. Преодолеть это невозможно, потому что наша профессия связана с ожиданием и предложением. Не мы создаем, а нас утверждают и выбирают.

- Сейчас ситуация выправляется?

- Этот образ (Колосов из «Мухтара») остался в памяти зрителей, но моей карьере сейчас совершенно не мешает.