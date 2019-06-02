Звезда сериала «САШАТАНЯ» Валентина Рубцова: «В жизни я совсем не похожа на свою героиню»

Сайт Teleprogramma.pro выяснил, как живется молодой актрисе, сколько часов в день она проводит в гримме и почему хочет, чтобы поклонники обращались к ней Валентина, а не Таня.

Валентина Рубцова — молодая актриса, которая успела поселиться в сердцах тысяч телезрителей. За ее судьбой мы наблюдаем уже несколько лет. За это время Таня из «Универа» прошла путь от студентки до жены и мамы в сериале «САШАТАНЯ».

Уже 3 июня на ТНТ стартует новый сезон, а это значит, что на экранах снова появятся любимые герои. Сайт Teleprogramma.pro пообщался с исполнительницей главной женской роли и узнал, как проходили съемки, чем занимается Валентина в свободное время и как к ней обращаются поклонники на улице.

— Валентина, ваша личная жизнь остаётся в тени. Известно, что вы в браке, воспитываете дочку Соню. Трудно совмещать семью и работу актрисы?

— Не просто, но у меня есть прекрасный помощник. Муж занимается ребенком пока я работаю в Москве. Поэтому все заботы и бытовые вопросы он взял на себя, при этом еще и работает дистанционно и все успевает делать. Вот такой вот замечательный человек.

— Для многих поклонников вы уже много лет ассоциируетесь с Таней Архиповой (Сергеевой). Насколько этот образ вам близок, насколько вы похожи в жизни?

— Нет, не имеет отношения. Это собирательный образ, который я создавала в течении нескольких лет. Конечно же, люди ассоциируют этот образ со мной, у него мой голос, моя внешность, мое тело. А в целом мы не похожи, Таня – это не я.

— В вашей семье кто в доме хозяин?

— В нашей семье царит взаимопонимание, любовь и равноправие.

— Как реагирует дочка, когда видит вас по телевизору и в интернете?

— Спокойно. Нет какого-то ажиотажа, она умная девочка. Мы все ей объясняем. Нет такого, чтобы ребенок прыгал, бегал и кричал, что вон маму показывают.

— Когда узнают на улице, чаще всего обращаются к вам, как к Валентине или к Тане?

— Как правило — именем героини. Видимо, не всем приходит в голову, что я актриса, которая играет персонажа и у меня есть имя. Почему-то называют Таней, но я бы предпочитала, чтобы меня называли моим именем.

— Скоро стартует новый сезон сериала «САШАТАНЯ». У вас на страничке в Instagram можно найти фото, где Таня с огромным животом. То есть в семье Сергеевых будет пополнение?

— Это секрет, большой секрет. Я не могу раскрывать всех тайн, иначе продюсеры сделают мне а-та-та. Но будет много интересного.

— Какой из сезонов был интереснее всего?

— Мне интересно работать над всеми сезонами. У нас от сезона к сезону меняется группа авторов. Серии все смешные и по-своему разные. Сказать, что этот смешной, а этот нет – нельзя. У нас все смешно, мило, по-семейному. Не могу выделить какой-то момент.

— Есть ли какие-то ограничения, касающиеся внешности, прописанные контрактном, которые вы должны соблюдать в рамках этого проекта?

— Конечно, есть ограничения. Нельзя кардинально менять внешность, нельзя делать пластические операции, к которым я отношусь очень отрицательно, нельзя цвет волос менять, вес нужно держать в норме. Но это вещи, которые само собой разумеющиеся. Актер должен держать себя в форме и хорошо выглядеть.

— У вас в профиле можно увидеть фото без макияжа. Это снимки специально для поклонников или вне камеры вы обходитесь без косметики?

— Я в жизни против макияжа, мне хватает на работе грима 15 часов. Поэтому в жизни макияжа ноль. Лицо должно отдыхать, дышать.

— Кто их коллег вас вдохновляет?

— Меня все мои коллеги вдохновляют: Андрей Гайдулян, Алексей Климушкин, Алина Ланина, Настя Уколова. Все — по-своему, каждый вносит вклад в мое актерское развитие, в мой образ. У нас потрясающая команда и режиссер. Он очень тонко нас чувствует и мы сразу понимаем — вот он идет сделать замечание. Еще ничего не говорит, а я уже поняла. Вот до такого уровня уже достигло общение. Если что-то не получается — коллеги подсказывают. В творчестве большая редкость, когда коллеги бросаются друг другу на помощь. Мы все понимаем, что сериал называется «САШАТАНЯ», но я не скажу, что там только главные герои, там все равноценны. И поэтому мы друг за друга, только в таком случае получаются такие замечательные проекты.

— Ваш Коллега по сериалу Андрей Гайдулян покоряет Голливуд. Не хотите последовать его примеру и расширить географию работы?

— Андрей развивается – это очень хорошо. Но я не уверена, что в Голливуде нужна актриса Валентина Рубцова, если честно. Если уж этим заниматься то, наверное, лет на 20 раньше. И нет, не было у меня такой мечты. В нашей стране есть что играть, есть, с кем играть. Как ни крути, русская школа – она мне ближе. А в качестве туриста хочу и в Америку, и в разные страны. А жить и работать только в России.

— Как отдыхаете в свободное время, чем занимаетесь, чтобы перезагрузиться?

— Мы живем на два города. Как только наступают выходные — я лечу в Сочи к семье. А вообще, у меня жесткий режим, самодисциплина. Каждый день йога, дыхательные практики, физнагрузки. Стараюсь просто дышать, если какая-то буря или Луна в Козероге. Просто выдыхаю и иду дальше. Не так давно я осознала и приняла, что нужно беречь себя и нервную систему, нужно выдыхать, мир не рухнет если что-то я не успею сделать. Главное, чтобы родные и близкие были здоровы. Все остальное ерунда и все можно исправить.

— Какой город вам роднее Сочи или Москва?

— Они для меня равноценны. Сочи – это моя семья, это я, а Москва – это моя любимая работа. Я бы их писала в одно слово без пробела.

— Как оказались в профессии, когда поняла, что это призвание?

— Я хорошо помню этот момент, когда попала в театральную студию в 14 лет в родной Макеевке. Тогда поняла, что этим хочу заниматься всю свою жизнь, хочу учиться. Как и планировала — поступила в Москву. Знаете, предпочитаю не мечтать, а ставить цели. Пока получается их достигать.