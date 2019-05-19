Кирилл Кяро: Смена подгузников — это тоже праздник!

Звезда сериала «Лучше, чем люди» - о своем первом гаджете, угрозе человечеству и любимой дочке Мире

На Первом канале скоро покажут второй сезон сериала «Лучше, чем люди» с Кириллом Кяро в главной роли.

Звезда «Нюхача» исполнил роль патологоанатома Сафронова, в доме которого заводится замечательный андроид Ариса (Паулина Андреева) - добрый помощник и потенциальная угроза человечеству.

Сам актер роботов не боится и смело рассказал «Телепрограмме», в чем действительная опасность для людей и где спит его счастье.

— Кирилл, можно ли сказать, что проект «Лучше, чем люди» повлиял на вас в плане оценки реальной угрозы роботизации человечества?

— Почему? Нет, конечно. Есть много фильмов, где искусственный интеллект пытается конкурировать с человеком: «Терминатор», «Матрица», «Она», но это всего лишь фильмы. И там, как и в нашем сериале, в первую очередь рассказывают о человеке, обществе, его сущности и слабостях. И сколько бы лет ни прошло, как далеко ни ушел бы прогресс, человеческие проблемы и страсти останутся такими же, как и раньше.

— Видите ли вы проблему в тотальной гаджетизации?

— Это данность времени. Гаджеты созданы для удобства и пользы человека. Но побочный эффект тоже, конечно, есть. Но какая разница, будет человек весь день просиживать в сети или перед телевизором, как раньше? Тут вопрос меры. Если без фанатизма, то любое изобретение пойдет на пользу.

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— Какой первый электронный прибор появился у вас?

— В детстве у меня были часы с калькулятором, это было очень круто! На уроках по математике, нажимая на руке маленькие кнопки, я мог быстро решить примеры и даже не сразу выучил таблицу умножения. А еще я мечтал, чтобы у меня был такой радиотелефон без провода и я бы мог позвонить друзьям, где бы ни находился. И даже не представлял, что через 10 — 20 лет можно будет звонить с телефона в любую точку мира, да еще и видеть своего собеседника.

— В этом и состоит главная уязвимость современного общества.

— Пожалуй, она в отсутствии конфиденциальности каждого из нас. Когда-то были фильмы про будущее, где власть чипирует население, чтобы контролировать каждый шаг человека. Я не мог поверить, что такое будет возможно. Ну как человек может добровольно согласиться вшить себе этот чип, чтобы быть всегда на виду у Большого брата? Но теперь, с появлением социальных сетей, ежедневных публикаций фото и геолокаций, мы сами добровольно жертвуем конфиденциальностью ради общения.

— В последнее время вы все чаще играете отцов. Погружение в такой образ могло косвенным образом повлиять на расширение состава вашей семьи?

— Ну что делать, взрослею. Пора пробовать себя и в такой роли. И в жизни тоже. У меня недавно родилась дочь Мира.

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— Как изменило вас рождение дочери?

— Теперь в первую очередь мы думаем о ней, а потом уже учитываем себя.

— С какими трудностями вам приходилось столкнуться как еще не слишком опытному отцу?

— С мамой, бабушками, тетями и дядями дочке очень повезло, так что трудностей у меня пока мало, больше радостей. Дочка пока живет в моем родном Таллине, и если у меня появляется окно между съемками больше одного дня, я срываюсь туда и начинается праздник! Он во всем - в играх, общении, смене подгузников, прогулках с коляской, купании в детском бассейне, укладывании в кроватку, укачивании на руках.

— Часто ли вы видите в проявлениях дочери самого себя?

— Мне кажется, она совершенно особый, новый мир, новая планета. Я не ищу в ней какого-то сходства, для этого есть бабушки и дедушки. Мне интересно в ней увидеть сходство с мамой - разглядеть человека, который с ней больше всего общается. Человека, которого я больше всего люблю. Как в общении с ней дочь перенимает привычки, мимику, настроение. А еще я получаю удовольствие, наблюдая, как мой близкий, дорогой мне человек из красивой девушки превращается в добрую, ласковую, мудрую и сильную, красивую маму. Я любуюсь ими.

— Можете ли вы сказать, что это событие - лучшее, что с вами происходило?

— Рождение дочери? Это чудо, долгожданное счастье, но мерить, что лучшее, а что нет, не могу. Например, первая улыбка Миры - она сразу поняла, что это лучшее средство для коммуникации, и улыбается очень часто - разве не лучшее событие? Или когда она засыпает на руках, или когда мы вместе идем купаться? Или когда включаешь музыку и замечаешь, что она начинает подпевать, мурлыкать свои песни? Каждый день с ней - событие, и все кажется лучшим.

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— Что больше всего беспокоит вас как отца?

— Я думаю, как ребенку, пока он растет, избежать травм, комплексов и не потерять веру в себя. И как с комплексами справляться, если это невозможно. Мне очень хочется, чтобы дочь выросла самодостаточным, уверенным в себе, любящим себя человеком. А если она будет любить себя, то сможет любить и других, потому что выросла в атмосфере любви. И талантлива будет, потому что поверит в себя, как верят родители и близкие. Вера - серьезная сила. И мыслить будет свободно и непредвзято, потому что и ее мнение будут уважать. Вот как этого добиться?

— Почему вы назвали свой Инстаграм «Трубочист»?

— Потому что в Таллине это народный символ. До сих пор в городе много домов с печным отоплением, и профессия трубочиста еще актуальна. Встретить трубочиста в Таллине - хорошая примета. Поэтому они ходят в красивых черных костюмах с нарядными золотыми пуговицами и начищенными золотыми бляхами на ремне. Есть поверье: если потрогать пуговицу или бляху трубочиста и загадать желание, оно обязательно исполнится. Поэтому, когда на улице появляется трубочист, все хотят его потрогать, особенно девушки! Кстати, в Таллине есть даже памятник трубочисту - не знаю, так совпало или нет, но он очень похож на бывшего мэра города Таави Ааса. В его время памятник поставили.

Справка

Сериал «Лучше, чем люди» стал первым российским проектом, который выйдет на американском видеосервисе Netflix под брендом Netflix Original.

Это значит, что сервис купил эксклюзивные права на его показ во всех странах мира (кроме Китая и России).

Сериал переведут на 25 языков - причем это будут не только субтитры, а еще и дубляж. По слухам, стоимость сделки составила $1 млн (на производство потратили в два раза меньше).