МакSим: Дочь знает правила — никаких фото в коротких шортах!

Популярная певица рассказала о воспитании детей, создании шлягеров и кризисе среднего возраста

Иной артист с утра до вечера сидит в телевизоре, устраивает шумные презентации альбомов и клипов, а спросишь людей на улице о песнях этого исполнителя, и те пожмут плечами: нет, не знаем…

МакSим появлением в телеэфире народ не балует, а ее композиции известны всем. Причем порой они удивительным образом приобретают совершенно новое значение - скажем, хит «Знаешь ли ты…» поначалу считался сугубо девчачьим, а позже вдруг полюбился футбольным фанатам, дружно распевающим его теперь на стадионах.

Но для самой МакSим ее главные хиты - это, конечно, дочки, 10-летняя Саша и 4-летняя Маша.

«Саша боится расстроить маму»

— Весной вашей старшей дочке Саше исполнилось 10 лет. Переходный возраст уже начался?

— Мы много с ней общаемся. Она взрослеет. Я чувствую, что у нее начинается некая борьба с собой. Очень хорошо помню свой такой период, когда хотелось весь мир перевернуть. В этот момент мама необходима как воздух для того, чтобы направлять. Нельзя ни в коем случае мешать - только подсказывать и направлять! Дочь должна самостоятельно становиться полноценной личностью.

— Чем увлечены Саша и Маша, в какие кружки или секции ходят?

— У меня активные дети. Обе учатся в английской школе, в которой учителя не понимают ничего на русском, поэтому девочкам приходится посещать много дополнительных занятий на английском языке. Даже младшей Маше - у нее школа-сад. Также я приучаю детей к здоровому питанию и минимальному времяпровождению в интернете. Хотя старшая уже без меня осваивает сеть.

Мне кажется, что Саша вырастет блогером. Она сама знает, в каких пабликах и что смотреть, где, как и что публиковать. Мы обговариваем правила поведения в сети: никаких фото в коротких шортах и личных высказываний на острые темы.

Она должна помнить две вещи: она еще ребенок и дочь известной мамы. Это важно, так как часто дети выставляют в соцсети контент, который рассказывает о семье больше, чем хотелось бы показывать родителям.

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— Часто дети звезд хотят стать артистами или, напротив, не испытывают интереса к публичной профессии. Саша в этом плане уже определилась?

— Как раз сейчас она переживает из-за того, что не может найти себя. Саша много размышляет на эту тему, примеряя какие-то образы на себя. Конечно же, она хочет быть и «как мама». Для нее мама - это идеал. Дочь очень боится меня в чем-то расстроить.

Но в то же время Саша прекрасно видит, что быть артистом - это большой труд. Это постоянные переезды, неизбежное моральное и физическое истощение и еще много чего не очень положительного.

«Борзых песен от меня не ждут»

— Самый популярный запрос Яндекса с вашим именем «МакSим возвращение». Вы действительно давно не выступали - почему?

— Странное слово «возвращение»: чтобы вернуться, надо сначала уйти, а я этого не делала. Да, какое-то время я преимущественно работала в студии. Плюс восстанавливала физическое и моральное здоровье. Я предупреждала в соцсетях, что ухожу в отпуск. Но никакого исчезновения или прощания со сценой не было.

— В чем причина отпуска? Переутомление?

— Я 20 лет работала без перерыва, давая по 20 концертов с лишним в месяц, поэтому наступило истощение. Многие снимают усталость привычным способом: поспал и снова полон сил. А мое состояние было совершенно другим.

Я начала сильно болеть. Пришлось отменять концерты, потому что врачи категорически запрещали мне летать. Потребовался отпуск. Зато теперь я знаю, что всего в жизни должно быть в меру. Ну и теперь я полна сил, вдохновения и желания показать мой новый материал, влюбить зрителей в себя снова.

— Говорят, вы ездили в Киргизию, чтобы пройти определенные оздоровительные процедуры…

— В Киргизии было прекрасно: мы жили в горах, в юрте, я танцевала, изучала дыхательные техники разных народов мира и просто набиралась сил.

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— С удивлением узнала, что вы учились на факультете теологии…

— Я проучилась на курсе теологии два года. Надеюсь, что у меня будет время вернуться в институт и курс окончить. Это было интересно, и даже за два года я получила хорошие знания. Не нужно думать, что теология - это исключительно богословие и православие.

Теология дает детальное представление о многих религиях. Мне было интересно узнать об одеяниях служителей церкви, об их так называемом карьерном росте. На эту тему я ничего не знала. Я много времени провожу в монастыре, пою на клиросе и без особых усилий достигаю успокоения, после чего, отдохнувшая, могу вернуться в работу. Главное - верить, а я - православный человек.

— В шоу-бизнесе вы давно, его законы и схемы постоянно меняются. Сложнее ли сейчас продвигать свою музыку или легче было, скажем, 10 лет назад?

— Ритм в индустрии сейчас другой. Угнаться за ним бывает сложно, но у меня нет задачи успеть за всеми. Если ты гастролирующий артист, а не просто сидишь в интернете и продвигаешь себя, если ты занимаешься не только музыкальным, но и эмоциональным развитием, то за всем не угонишься в одиночку.

Прекрасно, когда рядом есть люди, которые помогают артисту не терять хватку. Команда - это очень важно. У меня она замечательная.

— Какие неожиданные ходы нужны сейчас для того, чтобы привлечь внимание публики? Вот вы, например, в 2009-м вдруг записали с рэпером Лигалайзом дуэт «Небо, засыпай»…

— Спасибо, что оценили мой ход. Всегда нужны непредсказуемые ходы и фишечки. Чем неожиданнее - тем лучше. Тут особо и придумывать ничего не нужно. Велосипед уже давно изобретен. Но эта стратегия хорошо подходит начинающим исполнителям.

Например, меня привыкли воспринимать как певицу, поющую про любовь и романтику. И сколько бы я ни писала каких-то борзых песен, скажем, таких, как «Вампир», они все равно воспринимаются не с такой любовью. Меня любят за мои откровения, которые близки миллионам.

— В новом альбоме «Полигамность» вы все песни написали сами?

— У меня были соавторы. Мне иногда нужна просто идея или даже какое-то одно слово, которым меня можно зацепить. Вот, например, «полигамность»… Я его услышала и поняла, что из этого слова можно создать целую композицию. Либо, наоборот, это может быть полностью написанная песня, которую я уже видоизменяю под себя.

— Вам 35 лет. В этом возрасте многие переживают кризис среднего возраста. Был ли он у вас?

— Наверное, был, а может быть, еще будет. Я, честно говоря, не знаю пределов этих кризисов. Я абсолютный максималист по жизни, поэтому, может, и не всегда понимаю, где кризис, а где норма. Могу лишь точно сказать, что все происходящее в моей жизни меня радует.