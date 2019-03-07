«90-е. Весело и громко»: как популярные актеры выживали в голодные годы

Вы вряд ли догадывались, кто озвучивал «Чип и Дейл» и «Черепашки-ниндзя», а кому пришлось зарабатывать «шальные деньги»

Пережить «90-е» — как слетать в космос и назад: сложно, дорого и опасно для жизни. А еще ярко, интересно и драйвово! Этот мир и показал телеканал СТС, снявший сериал «90-е. Весело и громко» на презентацию которого отправился специальный корреспондент Teleprogramma.pro, Станислав Мороз. Малиновые пиджаки, золотые цепи, шестисотый мерседес и «Макарена». Помните?

Селедка, цветные пиджаки и девушки с начесами

Переступив порог клуба, в котором проводилась презентация, попадаешь в другой мир. Волна 90-х подхватывает и наполняет воспоминаниями.

Гардеробщик в малиновом пиджаке, девушки со стильными прическами и ярким макияжем, парни в кожанках или спортивных костюмах, а на шведском столе «ярким пятном» выделяется селедка с хлебом.

Из колонок доносятся песни, каждую из которых знаешь наизусть и с легкой улыбкой начинаешь напевать, чтобы никто не услышал. Но здесь вряд ли услышат. Вечеринка полностью оправдывает название сериала: «90-е. Весело и громко».

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Актеры сериала не могли дождаться премьеры

Сначала ничего не выдавало волнение актеров сериала. Они беззаботно смеялись, активно общались с гостями и прессой, шутили и подтанцовывали.

Но первые же слова ведущего о скорой презентации словно взвели «боевые механизмы» каждого из них. Актеры подтянулись, слегка занервничали и долго выбирали, где им посмотреть презентацию: на диванах перед большим экраном, или в уголке, в «зоне актеров».

Справившись с волнением, они уселись перед большим экраном и началось…

Зрители смеялись, плакали и запомнили бигуди Укупника

Презентация началась с забавной «превьюшки». На экране появился актер Роман Курцын в футболке, а голос за кадром сказал «Роман, у нас пресс-показ!». Роман посмотрел по сторонам, улыбнулся, задрал футболку и показал свои прокачанные кубики пресса. Гости заулыбались, заняли свои места и просмотр стартовал.

Две серии пролетели как один миг. Яркая, живая реакция зала подтверждала, что создатели сериала не промахнулись. Искрометный юмор вызывал взрывы смеха, а у одного из известных актеров даже проступили слезы.

Легкий сюжет, сочная атмосфера 90-х, честная игра актеров подкупили всех. Многим гостям запомнилась шутка про бигуди Укупника, от которой и сам Аркадий Семенович, присутствовавший на премьере, смеялся как ребенок.

Ян Цапник: «мои 90-е» — нищие, но богатые духовно

После презентации актеры щедро делились своими воспоминаниями о съемках, детстве и полученном опыте.

-Мы вспоминали 90-е, самое хорошее, что связанно с ними: молодость, надежды, замечательная музыка, где в отличие от современной использовалось семь нот из семи, это другие страны, открытие, становление.

Я играю такого неординарного человека. Это собирательный образ «нового русского». Он как маляр, который надевает комбинезон, когда идет красить, а когда нужно «побазарить», он надевает малиновый пиджак, берет барсетку и с пистолетом за пазухой мчится по делам. А в жизни он совершенно другой. В чем-то наивный, в чем-то доверчивый, и он является таким строгим отцом для всех героев сериала.

Мои 90-е прошли в Большом драматическом театре, я жил в общежитии, за забором, а когда выходил в город — не мог понять, почему зарплата у нас 700 рублей, бутылка водки в ларьке стоит 450 рублей, а футболка 300 рублей. Потом бежал на «Сказку за сказкой», в детской редакции на питерском телевидение снимался. Вечером играл спектакль, а ночью бежал озвучивать «Чип и Дейл», «Черепашки-ниндзя». Поэтому 90-е были нищие, но богатые духовно.

Роман Курцын: ради роли стал барабанщиком

— «90-е – это моя юность, школа, дворовые компании, романтика, зарабатывание «шальных денег», поэтому перевоплощаться особенно не пришлось. Мой герой – эдакий Багров (персонаж Данила Багров из фильма «Брат» и «Брат-2»), парень который конкретно действует, конкретно говорит, прошел Афган, который любит всем сердцем и ненавидит всем существованием.

Ради роли мне пришлось научиться играть на барабане. У меня всегда было сложно с чувством ритма, и это был прямо подвига для меня. Месяц безвылазно каждый день тренировался, для этого купил домой барабанную установку. Теперь достаточно хорошо играю на барабанах и даже могу подыграть какой-нибудь непрофессиональной группе в Урюпинске» (смеется).

Дмитрий Никулин: я «проскочил» благодаря студенчеству, а вот старшее поколение…

— Для меня этот сериал вообще актуальный. Для многих это актуально. Тех, кто учился тогда, вспомнит, как выживалось.

У меня было студенчество, поэтому я проскочил. Это было не так тяжело для меня, но было очень тяжело моим родителям. Старшему поколению тогда действительно было тяжело, вот им пришлось выживать. А нам нужно было учиться и думать только об этом.

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Стася Милославская: люблю чокеры, огромные джинсовки, барахолки…

— Моя героиня приехала из далекого Уссурийска и пытается выжить в суровых городских реалиях. А девочки приехавшие из провинции гораздо целеустремленней, чем те, кто вырос в Москве. Мне это близко, и героиня, и атмосфера 90-х.

Я люблю чокеры, огромные джинсовки, барахолки… Это меня и подкупило, когда прислали почитать сценарий. Я вообще долго попадала на проект. Ходила сначала раз на пробы, потом два, три четыре… У нас поменялось несколько режиссеров, были разные составы участников и вот спустя год запустились и сняли его.

Как героиня застряла в окне и орала «как резаная»

Не обошлось на съемках и без курьезных моментов. Стася Милославская, сыгравшая главную женскую роль, с улыбкой вспоминает об одном случае: «По сценарию я должна была вылезти из окна и застрять. Но я застряла реально и не могла продолжать сцену, потому что у меня буквально не пролезала попа. Я начала истерить, верещать, орать «как резаная», мальчики и съемочная группа смеялись, но быстро помогли выбраться».

Премьерный показ прошел с аншлагом, поэтому есть уверенность, что «90-е. Весело и громко» полюбятся зрителям и займут достойное место в их сердцах.