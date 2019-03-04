Было страшно: режиссер Михаил Идов рассказал о съемках фильма «Юморист»

Известный режиссер дал эксклюзивное интервью порталу Teleprogramma.pro, в котором рассказал, как написал сценарий к нашумевшей картине и как вообще происходил съемочный процесс

«Юморист» можно посмотреть практически в любом кинотеатре нашей страны. Картина спорная, толкает на раздумья, мы про это писали. Мы связались с режиссером фильма Михаилом Идовым, чтобы спросить, как проходили съемки, и откуда он черпал вдохновение для создания картины.

— Герой вашего фильма – собирательный: какие реальные истории легли в его основу, и с кем они произошли?

— Мой друг, сын одного из главных советских юмористов, рассказал мне, что его отца иногда настоятельно просили выступить перед разного рода сильными мира сего, а однажды даже перед космонавтами по радиосвязи. Потом выяснилось, что примерно то же самое происходило почти со всеми его известными коллегами. Эти истории дали скорее историческую основу, а дальше пришлось придумывать самому.

— Вы написали сценарий «на одном дыхании». А каким был съемочный процесс? Насколько легко вам дался первый режиссерский опыт?

— На самом деле я «болел» этим сценарием почти два года, пока, наконец, не представился шанс написать его — и это, действительно, произошло быстро. Пока я не набил руку как режиссер, я и на съемках ориентировался именно на сценарий: много и заранее обсуждал все его аспекты с артистами и группой, и на площадке почти ничего не менял. Может, в будущем это изменится, но пока мне удобнее работать так.

— Как вы представляли себе съемки и, что на самом деле происходило на площадке?

— Мне кажется, по меньшей мере, актерская игра — особенно Алексея Аграновича и Алисы Хазановой – мои ожидания превзошли. Вообще, весь кастинг этого фильма – одно сплошное везение. Например, все три роли, написанные под конкретных артистов (Артема Волобуева, Павла Ильина и Семена Штейнберга), в результате сыграны были именно ими.

— Почему генеральская баня должна была быть похожа на римский амфитеатр? Что должна дать зрителю такая ассоциация?

— Здесь, мне кажется, довольно простая идея, что власть — всегда власть, что природа ее не меняется тысячелетиями, но что иногда развлекающий ее в центре арены — шут — может внезапно стать и гладиатором.

— Не было ли страшно делать фильм от сценария до последнего кадра самому?

— Очень. Очень страшно! Сценарист всегда может спрятаться за тот или иной предлог — режиссер не так снял, актеры не так сыграли, монтаж плохой. А тут на тебя ложится вся ответственность за работу нескольких цехов. И хочется, чтобы суперпрофессионалы из этих цехов, которые пустились с тобой в эту авантюру, не потратили свое время зря.