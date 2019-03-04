Алексей Кортнев: «Мы конкурируем не с Голливудом, а с прекрасным советским фильмом «Приходите завтра»

В канун Международного женского дня на широкий экран выходит российская комедия «Лови момент» - режиссерский дебют Антонины Руже. А на съемочной площадке работал музыкант Алексей Кортнев

Главную роль в фильме сыграла звезда эпатажного клипа «Экспонат» группировки «Ленинград» актриса Юлия Топольницкая. Вероятно, поэтому во время съёмок комедия носила «кодовое» название — «Высокие каблуки». По сценарию, пробивная провинциалка (съёмки проходили в Геленджике и в Москве) пытается покорить московские театральные подмостки. И всё у неё получается!

Певец, музыкант, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, сыгравший одну из ролей в этом фильме, в интервью порталу Teleprogramma.pro рассказал о своих впечатлениях от работы на съемочной площадке, а также высказал надежду на то, это кино станет не только подарком прекрасным женщинам, но понравится всем ценителям хорошей отечественной лирической комедии.

— Алексей Анатольевич, как прошли съемки?

— Для меня съемки прошли быстро, организованно и с удовольствием. Я участвовал в этом фильме на дружеских началах: было очень приятно сыграть в дебютном полнометражном фильме режиссера Антонины Руже, которая выступила также соавтором сценария комедии «Лови момент».

— Кого вы играете в фильме?

— У меня симпатичная, но маленькая роль. Я играю проректора некоего театрального ВУЗа, в который приезжает поступать главная героиня (в исполнении Юлии Топольницкой – прим. ред.). Глава вуза – председатель приёмной комиссии, и на этой почве возникает конфликт, а затем примирение его с главной героиней.

— Трудно ли было вжиться в роль вершителя судеб?

— Мне не было сложно, так как в моем возрасте – за пятьдесят, представить себя на таком посту мне не составляет труда.

— Как вы можете оценить совместное сотрудничество с молодой кинозвездой Юлией Топольницкой?

— С Юлией было прекрасно работать. Надеюсь, что и ей тоже. Она замечательная молодая актриса, очень тонкая, подвижная, очень органичная в кадре.

— Насколько реалистичная ситуация происходит с вашим героем? Такая ситуация могла произойти в реальной жизни?

— Конечно, более, чем. В сценах, где я участвовал, все достаточно достоверно и реалистично и, думаю, такое происходит в каждой приёмной сессии во все высшие учебные заведения. В жизни, наверное, бывают ещё более фантастические истории.

— А поделитесь, пожалуйста, что это за истории?

— Посмотрите кино – и увидите! Спойлерить нехорошо!

— Давайте тогда взглянем на эту работу с глобальных позиций: можно ли это кино сравнить с голливудским продуктом? Или чем комедия «Лови момент» от такового отличается?

— Конечно, главное отличие российского кино от голливудского – несоразмерно маленький бюджет и все вытекающие отсюда последствия. Когда это психологическая комедия, где комический эффект возникает из-за переживаний героев, из-за соотношений их мыслей, чувств, реакций, поведения – тут мы ничем Голливуду не уступаем. Когда пытаются сделать комедии положений – ситуаций внешнего порядка, тогда мы проигрываем очень сильно.

— С фильмом «Лови момент» мы конкурируем с голливудским шаблоном или это нечто самобытное?

— Подобная конкуренция, на мой взгляд, как раз и убивает российское кино. Нужно делать свое самобытное и не пытаться подражать Америке, во всяком случае, в этом жанре – лирической комедии. Надо конкурировать с собственными хорошими образцами.

Например, фильм, о котором мы говорим, напрямую конкурирует с уже подзабытой отечественной черно-белой комедией прошлого столетия — «Приходите завтра», про девушку, которая, как и главная героиня фильма «Лови момент», поступает в театральное училище.

— То есть «Лови момент» — своеобразный ремейк «Приходите завтра»?

— Отчасти, да. Если он хотя бы слегка приблизится по качеству к тому советскому образцу, то мы будем счастливы, будем считать, что мы свою работу выполнили.