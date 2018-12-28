Исполнитель хита «На дискотеку» Султан Ураган: «Мечты сбываются! В Новый год буду выступать со звездами первого эшелона!»
Автор одной из самых популярных композиций в стране рассказал Teleprogramma.pro о своем пути к славе, работе с «синтоловым качком» и целях на 2019 год
Султан Ураган является одним из популярных российских музыкантов. Певец, режиссер, известен всей стране хитами «Нелюбимая», «На дискотеку», «Я без оружия». Только на YouTube его видео набирают по 85 миллионов просмотров. В этом году Султан Хажироко — а это настоящее имя звезды — выйдет на сцены главных новогодних концертов страны. В преддверии праздника мы решили с ним пообщаться.
— Султан, как родилась ваша самая известная песня «На дискотеку»?
— Все в этой жизни подвержено определенным правилам и законом, любая человеческая деятельность сводится к определенной формуле, но только, наверное, искусство и полет творческой мысли тяжело запрограммировать и уместить в определенное уравнение. Никогда не знаешь, куда поведет желание написать новую песню. Изначально я планировал регги трек для себя, в итоге через пару часов работы на студии мной была написана песня «На дискотеку». Позже я пригласил Мурата Тхагалегова для исполнения припевов, и мы сделали прекрасный дуэт.
— На YouTube песня набрала более 85 млн просмотров – это настоящая любовь. Вы чувствуете себя звездой?
— Большая часть нашей страны просмотрела мою песню. И, конечно же, это не может не льстить и не радовать. Когда артист говорит, что ему это безразлично, он лукавит.
— На улице узнают поклонники?
— Узнают… Автографы, селфи, это есть. Все это часть публичной жизни артиста и периоды восприятия этого тоже разные: от эйфории до апатии. Каждый человек по своему проживает свою, какая бы она не была, известность.
— Вы сняли клип с Натали, чем очень удивили многих. А с кем еще хотите оказаться на одной площадке?
— Натали — светленькая, я — темненький. Она очень красивая, а я просто красивый, мы даже оба пишем отличные песни. Все ж сошлось! Мне очень нравится наш дуэт.
— В этом году вы будете участвовать во многих новогодних концертах…
— Яркое завершение этого года, как и сам год — это отличная работа моего продюсера Хацаева и компании «Арист». Работа на сцене с первым эшелоном звезд России, лучшие концертные площадки страны и крупнейшие медиа-каналы… Мечты сбываются!
— Чего стоил вам путь к славе? Насколько тяжело далось восхождение?
— Слава — понятие растяжимое и неопределенное в своём финальном выражении. Наверное, у меня был не самый простой и легкий путь. Мое дело — создавать музыку, дело команды — донести ее до слушателя и зрителя. Важно быть в тренде, в творчестве, как говорят на хайпе, делать, что-то яркое и неожиданное, даже для себя. Вот, к примеру, как новая песня «Базуки» при участии обладателя этих огромных синтоловых бицух «Руки-базуки» Кирилла Терешина. Но, самое главное, что при всей сложности ты занимаешься любимым делом.
— Совсем скоро Новый год. Как и где планируете встретить бой курантов?
— Новый год — прекрасный праздник и хороший период для работы. Буду трудиться, а когда вся страна вернется к работе — пойду отдыхать. Я ведь говорю, мы счастливые люди, занимаемся любимым делом и живем, как хотим. Свобода необходима для творческого человека!
— Чего ждете в подарок и что подарите своим близким?
— Жду от продюсера ещё больших моих взлетов — самый лучший подарок. От близких и родных, чтобы они были счастливы и здоровы. С Новым годом, страна!