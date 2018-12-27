История о том, как польский повар уехал из Лондона в Москву, чтобы кормить русских здоровой едой

Мы привыкли, что тренд выглядит противоположным: из Москвы уезжают в Лондон. Правда, этот маршрут освоен все больше олигархами, а не востребованными специалистами. Может быть, Москва стала привлекательным местом работы для тех, кто разумно строит свою карьеру? Мы решили поговорить об этом с Робертом Кухарски, новым директором по продукту сети «Шоколадница». Он-то как раз совершил головокружительный вояж из британской столицы в российскую.

Знакомство с городом

Впервые Роберт приехал в Москву в ноябре 2017 года. Уже велись переговоры о приходе в «Шоколадницу». Но, конечно, шеф и знакомился с городом: освоил все приметные туристические маршруты от Кремля до Красной площади.

Прогулки, как водится, совмещались с посещением кафе и ресторанов. Роберт хотел познакомиться с тем, что подают и что предпочитают москвичи и заезжие гости.

— Русская кухня во многом похожа на мою родную, польскую. Все же и у нас холодные зимы, похожие продукты и способы их подачи. Есть, конечно, и различия. Мне было очень интересно узнавать новые блюда коллег и наблюдать за посетителями.

Задача, которая подкупила

Предложение, которое принял тогда еще бренд-шеф английской сети семейных ресторанов «Жираф», было амбициозным. Роберту предстояло контролировать в огромной российской семье кофеен практически всё: все процессы питания и обучения, начиная с разработки меню и заканчивая обслуживанием за столом клиента.

Для этого шефу предстояло готовить и самому – для учеников. А еще придумывать способы обучения, следить за качеством новых и старых блюд. И главное – менять меню всех «Шоколадниц» в сторону здоровой и легкой еды.

— Я считаю, что жители мегаполисов сейчас не могут есть так, как ели 100, 50 и даже 30 лет назад. Мы все больше сидим, мало двигаемся. Плюс к тому, появился вредный фастфуд и на него «подсели» сотни миллионов людей по всему миру. По мере сил я хочу, как повар, как диетолог, исправлять ситуацию, — рассказывает Роберт.

Нет, причина не в деньгах

Самое легкое, конечно, допущение: британец приехал в Москву, потому что ему пообещали фантастические деньги. Иначе, зачем менять Лондон, где живет уже более 15 лет семья, родились две дочки – на незнакомую российскую столицу.

Но Роберт утверждает, что дело не в этом.

— Мне нравится мое дело. И в Лондоне я прошел долгий путь от рядового повара в одном ресторане, до шефа всей сети. И сам готовил, и учил. Опыт скопился громадный. А вот куда его применить? В родном «Жирафе» стало тесновато… Поэтому нет, дело не в деньгах. Просто задача, которую мне предложили, настолько масштабна и увлекательна, что отказаться я не смог.

Кроме того, дело ведь не в руководстве, как таковом. Мне интересно так корректно поменять всю систему питания «Шоколадницы», чтобы и лучшее старое сохранить, и новое ввести – но все это в новом, здоровом формате современной еды. Мне хочется, чтобы как можно больше людей питались и вкусно, и правильно. Как это совместить? Очень интересная задача!

Прыжок вверх или как преподаватель физкультуры стал поваром

У Роберта Кухарски – подходящая фамилия для профессии. «Кухаж» — повар по польски. Однако, поваром Роберт стал не сразу.

Сначала он закончил Краковскую академию физической культуры, получил диплом преподавателя, а заодно знания в области диетологии. Ко времени окончания вуза молодой человек счастливо женился. И уже вместе с женой они решили уехать в Великобританию, попытать счастья в новой стране, заработать денег для семьи – нормальные заботы молодоженов.

Приехав в Лондон, Роберт по специальности работы не нашел. Зато курс по диетологии помог ему получить место рядового повара в семейном ресторане «Жираф». В то время тренд на здоровую еду уже был популярным, и молодого поляка взяли на работу именно с прицелом на «меню здорового человека».

В общей сложности, Роберт Кухарски работал в «Жирафе» около 15 лет: прошел путь от повара, до шефа. Ресторан тоже расширялся. Когда Роберт уходил, «Жирафов» собралась целая команда. И везде в меню были блюда Роберта, которые готовили обученные им повара.

Giraffe признали лучшей сетью семейных ресторанов 2013 и 2014 в Великобритании, по версии Junior Magazine, авторитетного медиа-ресурса для современных родителей.

Чтобы добиться таких результатов, учился и сам Роберт: получил еще одно образование в сфере диетологии и ресторанного бизнеса в Европе и Университете Флориды (США).

— Мир постоянно меняется, движется вперед, и конкуренция становится жесткой. Осведомленность и ожидания клиентов в сфере питания теперь гораздо выше. Осознанность в плане выбора более здоровой пищи также стала выше, так что наличие новых пунктов меню, подходящих для сторонников ЗОЖ, — это абсолютно необходимо, — говорит Роберт Кухарский.

Звезды тоже едят!

За время работы в Giraffe Роберту Кухарски не раз приходилось кормить знаменитостей. Они ведь тоже есть хотят!

— Кормил, например, Кайли Миноуг. А еще Крис Мартин, основатель рок-группы Coldplay, и его супруга Гвинет Пэлтроу регулярно приезжали в Хэмпстед Жираф в Лондоне, когда я был там шеф-поваром.

Многие футболисты из «Арсенала»… например, Фредди Юнгберг был моим постоянным клиентом.

Как любой шеф, я очень радуюсь, когда ко мне приходят коллеги. Джон Тород – это британский именитый шеф-повар – регулярно навещал меня.

Врач лечит, повар кормит – всех

Не секрет, что между поляками и русскими подспудно есть напряжение. Старые обиды, новые ссоры… Но у Роберта Кухарски отношение к России всегда было доброжелательным: его мама преподавала русский язык. Да и жизнь в многонациональном Лондоне приучила к лояльности. Главное, чтобы человек был хорошим, а национальность при этом неважна, убежден Роберт.

— Я считаю, что повар, как врач – кормит или лечит всех, без оглядки на национальность или политику. Несмотря на то, что Россия представляет кухню с разными кулинарными традициями, есть глобальные тенденции, которые схожи во всех странах.

Я родился в Польше, а затем переехал в Великобританию, поэтому восточноевропейская кухня мне не чужда. Я уже имел достаточно хорошую осведомленность о ней до приезда в Россию. Учитывая то, что сейчас все соревнуются, пытаясь привнести новые интересные вкусы и ароматы, «Шоколадница» должна не отставать от мировых тенденций – это и есть главная моя задача.

Рецепты от Роберта Кухарски для читателей Тeleprogramma.pro: говядина по-бургундски (рецепт на 4 порции по 250-270 гр.)

Ингредиенты:

Лук репчатый 250 гр

Корень Сельдерея 150 гр

Морковь 250 гр

Шампиньоны свежие 330 гр

Говядина вырезка 700 гр

Вино красное сухое 700 гр

Розмарин свежий 5 гр

Тимьян 5гр

Чеснок 10 гр

Масло растительное 20 гр

Бульон говяжий сухой 10 гр

Мука пшеничная 10 гр

Масло сливочное 20 гр

Бекон 100 гр обжаренный.

Сахар 3-5 гр

Соль 7 гр

Вода 200 гр.

Приготовление:

Говяжью вырезку отчистить от пленки, нарезать кубиком 3х3 см. Замариновать в розмарине, тимьяне и вине (количество — половина от рецепта), мариновать 6-8 часов.

Овощи нарезать кубиком 2х2 см, обжарить на подсолнечном масле до золотистого цвета. Отложить в сторону. Грибы, нарезать на сектора и так же обжарить до золотистой корочки.

Замаринованные кубики говядины обжарить, переложить в кастрюлю ( сотейник ), залить кипятком и тушить до полуготовности под крышкой, примерно 10-15 мин. Добавить вино и тушить еще 10 мин. Вино должно выпариться. Как понять что вино выпарилось — должен полностью пропасть запах спирта, объем вина уменьшиться примерно в два раза. Тушить мясо с вином следует на среднем или слабом огне.

После того как вино выпарилось, добавить обжаренные овощи, грибы, соль, специи и сухой бульон.

Накрыть крышкой и тушить 10 мин.

Муку обжарить на слабом огне, до запаха жареных семечек, добавить сливочное масло, хорошо перемешать. После того как масло растопилось, добавить масло с мукой в говядину для получения нужной консистенции соуса.

Бекон обжарить до золотистой корочки, нарезать соломкой и добавить в говядину.