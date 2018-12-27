Елена Проклова: «На моем новогоднем столе будут «Оливье», рыбный салат, красная и чёрная икра, и запеченное мясо!»

В детстве почти все девочки мечтали быть красавицей Гердой из «Снежной королевы». Вспомните, как мы искренне переживали за маленькую симпатичную девчушку, которая отправилась на поиски своего брата в ледяное царство. Как она попала к разбойникам, как чуть не погибла в снегах Лапландии…

Эта трогательная зимняя история покорила сердца зрителей. А знаменитая советская картина 1966 года запомнилась некоторым зрителям даже больше, чем сама сказка Ганса Христиана Андерсена, благодаря актрисе Елене Прокловой, которая и сыграла ту самую Герду.

Накануне Нового года мы решили позвонить актрисе и поздравить ее с наступающим праздником.

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— Я обожаю эти книжки, ждала их выхода и с удовольствием смотрела кино. А «Снежная Королева» всегда будет популярна, потому что эта сказка говорит о самом главном — о любви, дружбе и преданности.

— Как будете отмечать Новый Год? Какие у вас традиции?

— Во-первых, на Новый Год я всегда собираюсь со своими родными, близкими, друзьями. В современной жизни – это, своего рода, ритуал. Потому что многие стремятся уехать куда-то за границу, пытаются увидеть и услышать что-то новое. Я считаю, что Новый Год нужно встречать дома с близкими людьми: наряжать ёлку, готовить привычные блюда, и вообще, ощущать, что у тебя есть корни.

больше по теме Елена Проклова: личная жизнь, знаменитые мужчины и закон бумеранга2 сентября популярная актриса и телеведущая празднует юбилей: Елене Прокловой исполняется 65 лет.

— Это обязательно будет «Оливье», рыбный салат, икра красная и чёрная. И, непременно, запечённое мясо!

— Мы вас поздравляем с Новым годом! Желаем большого личного счастья, успехов и благополучия!

— Я тоже поздравляю вас и читателей портала Teleprogramma.pro с праздником! И желаю всем такой же преданности и любви, которые показываются в сказке «Снежная Королева». Чтобы надежды никогда не покидали. Помните, как говорили великие люди? Даже если ты не попадёшь на Луну, но мечтаешь об этом, то всё равно окажешься среди звёзд.

С Новым Годом!