Елена Проклова: «На моем новогоднем столе будут «Оливье», рыбный салат, красная и чёрная икра, и запеченное мясо!»
Актриса рассказала как будет встречать праздник и поздравила читателей Teleprogramma.pro с наступающим Новым годом!
В детстве почти все девочки мечтали быть красавицей Гердой из «Снежной королевы». Вспомните, как мы искренне переживали за маленькую симпатичную девчушку, которая отправилась на поиски своего брата в ледяное царство. Как она попала к разбойникам, как чуть не погибла в снегах Лапландии…
Эта трогательная зимняя история покорила сердца зрителей. А знаменитая советская картина 1966 года запомнилась некоторым зрителям даже больше, чем сама сказка Ганса Христиана Андерсена, благодаря актрисе Елене Прокловой, которая и сыграла ту самую Герду.
Накануне Нового года мы решили позвонить актрисе и поздравить ее с наступающим праздником.
— Я обожаю эти книжки, ждала их выхода и с удовольствием смотрела кино. А «Снежная Королева» всегда будет популярна, потому что эта сказка говорит о самом главном — о любви, дружбе и преданности.
— Как будете отмечать Новый Год? Какие у вас традиции?
— Во-первых, на Новый Год я всегда собираюсь со своими родными, близкими, друзьями. В современной жизни – это, своего рода, ритуал. Потому что многие стремятся уехать куда-то за границу, пытаются увидеть и услышать что-то новое. Я считаю, что Новый Год нужно встречать дома с близкими людьми: наряжать ёлку, готовить привычные блюда, и вообще, ощущать, что у тебя есть корни.
— Это обязательно будет «Оливье», рыбный салат, икра красная и чёрная. И, непременно, запечённое мясо!
— Мы вас поздравляем с Новым годом! Желаем большого личного счастья, успехов и благополучия!
— Я тоже поздравляю вас и читателей портала Teleprogramma.pro с праздником! И желаю всем такой же преданности и любви, которые показываются в сказке «Снежная Королева». Чтобы надежды никогда не покидали. Помните, как говорили великие люди? Даже если ты не попадёшь на Луну, но мечтаешь об этом, то всё равно окажешься среди звёзд.