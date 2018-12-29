Ольга Ломоносова: «С детьми ты становишься больше — растешь внутри себя»

Одна из знаковых премьер уходящего года — сериал «Лучше, чем люди» (посмотреть его можно на видеосервисе START). В недалеком будущем человекообразные роботы стали самым обычным делом — и тут начались проблемы… Одну из ведущих ролей в этом проекте сыграла Ольга Ломоносова.

«Кому это нужно — кольцо носить»

— Ольга, у нас важный вопрос. Как вы относитесь к сексуальным отношениям людей и роботов? В сериале эта тема заявлена.

— Вау. Я этого не видела, не знаю и не пробовала. Я не могу к этому относиться! Это раз. Во-вторых, мне почему-то кажется, что это невозможно. Ну, это, наверное, как человек сам с собой.

— Тем не менее в Москве уже бордель открылся с резиновыми женщинами.

— Если людям нравятся резиновые женщины и роботы, пожалуйста. Но люди — они чуть другие, скажем так. Они чувственней.

— У вас в сериале одна из ключевых ролей. Но человека! А мы читали, что вы хотели робота сыграть.

— Моя героиня была написана просто как некая домохозяйка. Ну сколько я этих домохозяек уже сыграла?! И поэтому, когда пришла на пробы, просила [режиссера Андрея] Джунковского, чтобы он попробовал меня на роль робота.

Но идея отмелась сразу же. Он сказал, что у меня очень эмоциональное лицо. В итоге мне досталась роль человека, героиня сначала мне показалась плоской, и мы с Андреем попытались вместе ее усложнить максимально, насколько это было в наших силах.

— Вам не кажется, что она очень несправедлива к бывшему мужу, герою Кирилла Кяро? Детей у него хочет отнять.

— Конечно, она несправедлива, но она хочет счастья своим детям. Бывший муж работает патологоанатомом, у него нет денег, а детям нужно будущее. У моей героини есть любимый мужчина, который готов их увезти в Австралию. Не то чтобы она просто гадина… Она усложненная гадина.

— Вы говорили, что не любите фантастику. Как же вы тут согласились?

— Я с радостью согласилась! Мне кажется, если бы Джунковский снимал телефонную книгу, я бы и туда пошла, потому что Андрей очень, очень хороший режиссер. И потом, он собрал такую команду! Может быть, я тешу себя иллюзиями, но мне кажется, что в кадре видна любовь и та заинтересованность, с которой мы придумывали будущее.

Мне очень все это нравится. Я вообще хочу растянуть простыню на Красной площади и заставить весь народ смотреть этот сериал. Мне кажется, что это очень крепкая работа.

— А что об этом проекте говорит ваш муж, известный театральный режиссер Павел Сафонов?

— Я заставила его посмотреть сериал в принудительном порядке. Вообще он относится ко мне очень серьезно, жестко. А здесь он посмотрел и сказал: «Это классная работа всех ребят».

— Вы с каким чувством ждали, пока он досмотрит и что-то скажет?

— Я не волновалась, что ему не понравится. Не знаю почему. Я даже не знала, досмотрит ли он до конца. С младшим уснула, а он досмотрел.

— У вашей героини и у героя Кирилла Кяро любовная лодка разбилась о быт. А вы в одном интервью сказали, что не верите в институт брака. Что не так в этом институте?

— Скажите мне, что такое институт брака? Я живу вместе с Пашей, мы не женаты. Я не стала государство вмешивать в свои личные отношения. Он является отцом моих детей. Они носят его фамилию. Но при этом я не очень понимаю, кому это нужно — кольцо носить.

— Мама не пилит: «ну, хотя бы ради бумажки…»?

— Однажды я уже была замужем. Мама видела меня в свадебном платье — красота неземная. Дальше что? Это мой муж, но это мой муж по моему отношению к нему.

А я для него жена. Но мы государство не поставили в известность. Ну да, если, не дай бог, кто-то из нас попадает в реанимацию, то другого к нему не пустят. У меня есть очень хороший друг — Анатолий Белый, который мне и Паше все время об этом говорит. Но мне кажется, если я захочу пробраться в реанимацию, я это сделаю, меня ничто не остановит.

— Но, с другой стороны, это даже удобно. У вас даже нет аргумента в ссоре: «Да я на развод подам!» Потому что подавать не на что.

— Но я могу просто сказать: «Я уйду». Сейчас люди женятся и разводятся через месяц. А мы живем уже очень долго вместе, у нас Варваре уже 12 лет.

— Может, вы не регистрируете брак, потому что есть подспудная мысль, что история с разводом может повториться и с этим придется жить?

— Честно говоря, у меня нет времени об этом думать, гадать — уйдет Паша от меня или нет. Но я понимаю, что это может произойти. Все мы живые люди, и жизнь непредсказуема. Я же не живу на необитаемом острове, вижу людей вокруг.

Иногда думаешь: «Как же так? Вот он 40 лет с ней прожил, а потом взял и не просто ушел, а как ушел! Как улитка унес на себе дом, детей и все на свете». Разное бывает. Я верю в Пашу. В его любовь ко мне, к детям. И вообще я не очень много задумываюсь (смеется). Тут, видимо, балетное прошлое дает о себе знать. У меня мозг в ногах (улыбается).

«Смотрю на них и думаю: «И это все сделала я?! Сама?!»

— Трое детей в доме — это целое предприятие. Как оно работает у вас? Кто за кем ухаживает, кто с кем дерется?

— Ну, во-первых, у меня в доме уже есть подросток. Старшая, конечно, заботится о средней (Саше 7). Я не слежу, как сделала уроки Саша, потому что все контролирует Варя: «Ты это сделала? Давай, садись, английский учи». Она все время ее подстегивает.

Варя — дико ответственный ребенок. Саша невероятно эмоциональна, очень открыта и тоже очень ответственна. Даже если сложно, садится и делает. Конечно, ревнует меня к своему брату. Ревновала, пока Федя был еще в животе, потом ревновала, когда он родился. Но я стараюсь всем уделять внимание. Сейчас уже и Федька может подойти, стукнуть и намекнуть ей: «Давай-ка вали, это моя мама!»

— Дети сильно похожи на вас характерами?

— Варя — это просто мое зеркало. В ней что-то всегда зреет, но наружу не выплескивается. Я пытаюсь понять, нащупать ниши, через которые можно выпускать это нечто. Сашка открыта: если ей не нравится, она сразу говорит. Если она хочет кричать, то кричит.

Если хочет бегать, она будет бегать. И плевать ей на соседей, которые злятся на нас из-за шума — соседка снизу берет палку и стучит в потолок. Но при всей эмоциональности Саша производит впечатление твердо стоящего на земле ребенка.

— Феде весной будет два года, каков он?

— Пока непонятно. Он не огонь, как Саша, внутренне скорее ближе к Варе. Дико похож на меня, как и она. Муж называет нас «шляхта» — за польские корни и светлые волосы.

— Трое детей — почему это круто?

— Потому что с детьми ты становишься больше. Растешь внутри себя. Конечно же, и дети учат многому. Ты с ними познаешь жизнь каждый раз. Меня распирает, когда я прихожу домой и вижу их. Конечно же, иногда это сложно.

Когда они болеют — это невыносимо. До сих пор я кормлю Федора [грудью], все время дико хочу спать. Иногда он не может заснуть, мучается зубами. Но! Есть невероятные «бонусы», которые и передать на словах-то невозможно. И потому это круто. Иногда смотрю на них и думаю: «И это все сделала я?! Сама?!»

— Еще проезд бесплатный.

— И парковка! Я, кстати, недавно в метро спустилась с социальной картой москвича (выдается в том числе многодетным жителям столицы. — Авт.), а меня тетенька тормозит и говорит: «А покажите карту?» Я такая: «В смысле?» Она подумала, что я бабушкиной картой пользуюсь.

— Жалеете ли вы об ошибках, которые уже никак не исправить?

— Нет. Это моя жизнь. Да я и не могу вспомнить прямо серьезных ошибок юности. Не чувствую себя обделенной. Чего у меня не было в юности?

— Секса в Останкинской башне, например?

— Вот! У меня не было секса в Останкинской башне! Но у меня еще все впереди… ￼

Личное дело

Ольга Ломоносова родилась 18 мая 1978 года в Донецке. Занималась художественной гимнастикой, окончила Киевское хореографическое училище, работала в балете в московских театрах. Окончила Театральный институт им. Щукина, служила в театрах им. Станиславского и им. Вахтангова.

Широкую известность ей принесла роль Киры в сериале «Не родись красивой» (2005). Снимается в кино, сотрудничает с несколькими театрами.

В фактическом браке с режиссером Павлом Сафоновым, трое детей: Варвара (2006), Александра (2011), Федор (2017).