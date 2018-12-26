Алла Михеева: «Я узнала, что могу быть заботливой, ответственной и любить свой дом!»

У Аллы Михеевой в год Собаки появился новый член семьи — французский бульдог Шнапс. С ним-то она и приехала на нашу съемку.

Шнапс оказался воспитанным парнем, правда, сгрыз свой новогодний колпак, поэтому снимался без головного убора. Алла рассказала журналу «Телепрограмма» о закулисье «Вечернего Урганта» и личной жизни.

«Улетаем в Дубай!»

— Самый популярный вопрос на этой неделе: где, с кем и как отмечаете Новый год?

— Буду отмечать в Москве в веселой компании с друзьями, обязательно будут оливье и салат «Мимоза».

— Какое шампанское пьете?

— Вкусное с веселыми пузырьками.

— То есть из Москвы 31 декабря ни ногой?

— Я очень люблю ощущение Нового года, для этого мне необходим снег. Если его не будет, то я обязательно попрошу Федука этажом ниже спеть песню «Хлопья летят наверх»…

— Он ваш сосед?

— К сожалению, нет. А 1 января мы нашей дружеской компанией улетим в Дубай. Планируем там ходить на концерты Егора Крида, во вкусные рестораны и, конечно, если повезет с погодой, будем купаться. Но в январе в Дубае бывает не так чтобы тепло (температура воды +22, воздуха +23. — Авт.).

— Французский бульдог Шнапс едет с вами? Судя по вашему Инстаграму, он растет путешественником.

— Да, Шнапс у нас путешественник, но в данном случае, я думаю, он останется в Москве под чутким присмотром бабушки. У меня есть, конечно, подозрения, что иногда его балуют, но мне об этом не рассказывают.

Хотя, надо отдать должное, после каникул, которые случаются у Шнапса, когда я в командировке, он возвращается воспитанным мальчиком — выполняет все команды.

— С какими сложностями вы столкнулись, когда у вас появился Шнапс, и как их решали?

— Пока у Шнапса не было прививок, он ходил в туалет дома. Поэтому, когда разрешили выходить на прогулку, он долго не мог приучиться делать это на улице.

Мы наняли замечательного кинолога, который нам помог справиться с этой задачей. Кинолога посоветовала жена Ивана Андреевича (Урганта. — Авт.), у них в семье живет собака Компот.

— Вот вы говорите «мы». И в эфире «Вечернего Урганта» проговорились, что у вас есть любимый молодой человек.

— Да, хочу всех успокоить: не переживайте, у меня все хорошо в личной жизни!

— Собаку заводят, когда хотят о ком-то заботиться или человек хочет, чтобы дома его встречал друг. Почему у вас появился Шнапс?

— Это исполнение мечты. У меня в детстве были только кошки. Это объяснялось тем, что собака должна жить в отдельном доме — в квартире она не может жить. А я так сильно хотела собаку, что на кошку надевала шлейку.

И ходила с кошкой на поводке… Ну а теперь у меня есть настоящий друг, с которым можно путешествовать, ходить в кино и рестораны. В Москве есть много ресторанов, дружественных к собакам, — это большинство заведений на Патриках и практически все рестораны Александра Раппопорта.

Приходишь со Шнапсом, и собаке выносят водичку, вкусняшки. Спасибо вам большое. Удивительный факт — в Москве можно в ресторан с собакой, а за городом нас два раза не пустили…

«Голова моя, а тело Ивана Урганта»

— На этой неделе последний рабочий день в году. Что дарят друг другу к празднику сотрудники «Вечернего Урганта»?

— В шапку складывают бумажки с именами всех сотрудников, каждый вытягивает имя человека, которому должен подарить подарок. Например, я дарю Олегу, клавишнику из группы «Фрукты», что-то смешное: ноты или красный лак для ногтей…

Мне на прошлый Новый год подарили брошку в виде балеринки и книгу про социализм. До сих пор не знаю, от кого это.

— То есть подарки просто раздают и не подписывают, от кого они?

— Если кто-то хочет, то подписывает. Я по традиции, помимо основного подарка, кладу еще журнал «Максим», где я на обложке. Ну так, чтобы максимально завуалировать, от кого презент.

— Часто после корпоратива людям на следующий день стыдно идти на работу, потому что отрываются по полной. У вас так бывало?

— Слава богу, у нас сразу после корпоратива наступают месячные каникулы. Поэтому не надо смотреть друг другу в глаза.

А за этот месяц люди совершают еще более постыдные поступки, потом долго-долго восстанавливаются и приходят уже со свежими эмоциями и чистой памятью на работу.

— Если уж речь зашла о подарках, что вы в этом году подарили на 40-летний юбилей шефу Ивану Урганту?

— Не знаю, насколько уместно это говорить… утягивающие колготы.

— Вы в сотне самых красивых женщин 2018-го по версии журнала «Максим». Даже Ольгу Бузову опередили, за которую голосовали 14 млн ее подписчиков. Вам это льстит?

— Мне безумно льстит то, что мы с Ольгой Бузовой в одном списке. Я сейчас говорю серьезно. Я ее очень уважаю. И мы обе пропагандируем достоинства, которые важны журналу «Максим», — нашу роскошную маленькую грудь… Ни она, ни я до сих пор даже не задумывались с ней что-то делать: наоборот, воспринимаем наш размер с гордостью.

— Самый популярный запрос в Яндексе с вашим именем: «Алла Михеева фото горячие».

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— Вы знаете, я как-то нажала и увидела эти горячие фото… Долго не понимала, я это или не я. Но, слава богу, на моем теле есть некоторые признаки, и по ним я определила: голова — моя, а тело Ивана Урганта. А я еще думала: «Почему у меня волосатые ноги, я же их брею?!»

— Вы уже шесть лет работаете на Первом канале журналистом…

— Моя профессия — актриса. Просто не хочу, чтобы мы обидели сейчас настоящих журналистов, потому что их профессия сложнее того, что делаю я.

Я скорее актриса, которая в передаче «Вечерний Ургант» выполняет роль журналиста, а также роль телеведущей в своем органичном образе. Я пришла на Первый канал, когда еще училась на четвертом курсе театральной академии в Петербурге на курсе Исаака Романовича Штокбанта.

— За шесть лет в этом шоу вы стали узнаваемой персоной. Популярность помогает в жизни?

— Если мне нужно пойти поставить прививку от столбняка, то я не буду просить о приеме крутого врача за пост в Инстаграме. Предпочитаю такие вещи делать тихо и платить. Я хочу, чтобы у людей развивался бизнес.

К примеру, месяц назад я снимала репортаж про спортивное ориентирование. А рядом была палатка, где девчонки готовили блины, кофе, чай. Мы всей командой набрали чай, кофе, блины, спросили, сколько должны.

Девчонки ответили: «Мы вас угощаем…» Я говорю: «Да вы что, девчонки?! Это же ваш бизнес…» Всегда помню, как папа учил, — нужно давать денежек немного больше с такой фразой: «Это вам на развитие бизнеса».

— Неужели ни разу не воспользовались служебным положением?

— Недавно очень боялась позвонить в офис моей любимой марки Dior и попросить платье на съемки музыкальной премии. Каково же было мое удивление, когда мне сказали: «Конечно, приходите, мы вас оденем, обуем, ничего за это не надо…» Я обещаю им сделать пост в Инстаграме, а они отвечают: «Сделаете — хорошо, не сделаете — и так прекрасно, что вы будете носить нашу одежду…»

Мне приятно, что за шесть лет работы на телевидении я заслужила такое к себе отношение. И это первое, что я могла получить взамен. Надеюсь, они тоже немножко смогли порадоваться, когда увидели свое платье от-кутюр в «Вечернем Урганте».

— Чью критику воспринимаете?

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— Главный мой критик — это бабушка. Все знают мой знаменитый жест, когда я здороваюсь с Иваном Андреевичем, потом поворачиваюсь к зрителям и машу им ручкой.

Бабушка очень внимательно следит за моим творчеством, и, когда я появилась в «Вечернем Урганте», она заметила: «Нехорошо получается, ты с Иваном Андреевичем здороваешься, а со зрителями — нет. Ты должна помахать ручкой зрителям, поприветствовать их». Второй мой диванный критик — мама.

Иногда может прокомментировать мое платье: откровенное, но в меру или на грани. Еще иногда Шнапс называет меня пустой головой, а я отвечаю: «Молчи, ты же собака, ты не имеешь права говорить!»

— От мужской части нашей редакции вопрос: вечером после работы в каких заведениях столицы вас можно застать? Как любите развлекаться?

— Люблю ходить в кино. А еще недавно в Москве появилось модное развлечение: интеллектуальная игра «Квиз, плиз!» (команды отвечают на вопросы на разные темы. — Авт.). Собирается много разных компаний от 2 до 8 человек, когда мы играли последний раз, было 60 команд. Мы стабильно держимся в середине!

— Самым грандиозным событием уходящего года в стране стал чемпионат мира по футболу. Как вы его провели?

— Я испытала самые яркие эмоции и впечатления в жизни. Я верила в нашу сборную, и даже когда мои близкие не пошли смотреть матч с Испанией, я верила и болела. А когда наши победили, то мы с друзьями выехали в центр Москвы на машинах, потом их бросили и пошли пешком гулять, кричать, обниматься…

— Вы поддались всеобщей дзюбамании? Подписались на Дзюбу в Инстаграме?

— Я подписалась и на @teamrussia (аккаунт сборной России по футболу. — Авт.), и на Дзюбу, который проявил себя лидером в команде. Триумф наших футболистов случился благодаря Станиславу Черчесову, который смог создать команду и вернуть веру в сборную России.

«Хочу всех успокоить: у меня все хорошо в личной жизни!»

— Ваши личные итоги года?

— Этот год был удивительный! Многое изменилось в моей жизни с появлением собаки. Появилась ответственность, которая открыла во мне новые уникальные стороны.

Я узнала, что могу быть заботливой, ответственной, любить свой дом. Еще я научилась в выходной ничего не делать, никуда не спешить, а просто посидеть, посмотреть кино. Для меня это прекрасный год.

— У вас скоро юбилей — 30 лет. Предъюбилейный вопрос: три главных человека, которые кардинально изменили вашу жизнь?

— Это Иван Андреевич Ургант — он мой наставник по жизни, он меня привел в телевизионный мир, и именно благодаря ему сейчас и выходит наша с вами обложка. Также я безумно благодарна своему мастеру в театральной академии Исааку Романовичу Штокбандту за то, что взял к себе на курс и первым увидел во мне комедийную актрису.

Кстати, эту театральную академию окончили Алиса Фрейндлих, ее отец Бруно Фрейндлих, Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Иван Ургант, Лиза Боярская, Данила Козловский и даже Дмитрий Нагиев. Еще хочу сказать большое спасибо Марине Владимировне Смирновой, педагогу по сценической речи. Если бы не учеба в театральной академии, я вряд ли справилась бы на «Вечернем Урганте».

— Ну, с наступающим!

— С Новым вас годом Свиньи! Этот год отчасти и мой, потому что у нас похожи носы…

Личное дело

Алла МИХЕЕВА родилась 7 февраля 1989 года. Окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. В студенческие годы работала в театре «Буфф». С 2012 года — ведущая рубрики «Острый репортаж» в программе «Вечерний Ургант» (Первый канал). Участница телешоу «Большие гонки», «Вместе с дельфинами», соведущая проекта «Ледниковый период». Не замужем.