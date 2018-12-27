Интервью Звезда шоу Comedy Woman Надежда Ангарская: «Не советую девушкам гоняться за принцами»
Интервью

Звезда шоу Comedy Woman Надежда Ангарская: «Не советую девушкам гоняться за принцами»

Елена Сергеева

Актриса женского комедийного шоу страны рассказала Teleprogramma.pro о самом сокровенном: своих мечтах, жизни с иностранцем и предстоящей встрече Нового года

Восхождение Надежды Ангарской к славе началось в холодном городе Нерюнгри (Республика Саха, Якутия), куда семья маленькой девочки перебралась, когда ей было пять лет. Все пророчили Наде карьеру певицы, а она оказалась на сцене известного женского шоу Comedy Woman.

Сегодня женский юмор ассоциируется с ее искрометными шутками, а ведь Надежда еще и счастливая жена и мама маленького мальчика. Впереди у девушки множество планов, например, стать мамой еще раз. В преддверии Нового года портал Teleprogramma.pro пообщался с артисткой.

— Надежда, приближается Новый год. В Деда Мороза и в другие чудеса верите?

— В Деда Мороза с определенного времени не верю. А вот в чудеса — приходится (улыбается). Обычно, что загадываю — сбывается. Но для масштабных желаний требуется, видимо, времени чуть больше года. В этот раз загадаю поехать в тур по России со своим авторским шоу Stories.

— Какие подарки будете дарить близким и что ждете сами?

— Детям — сладости. Взрослым всегда все индивидуально. Обычно стараюсь все купить заранее, за несколько месяцев, чтобы потом вдруг неожиданно порадовать близких.

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Как планируете отметить Новый год?

— Этот Новый год я буду встречать на сцене. А вот уже с 1 января все новогодние праздники проведу с семьей. С сыном запланировали походы на новогодние представления, коньки, горки. Обязательно накрою новогодний стол с традиционными салатами. И ждем Деда Мороза в гости. Сын готовится уже вовсю, разучивает стихи.

— Ваша коронное блюдо на праздничном столе?

— Скорее всего, сама испеку торт. А коронное блюдо каждый год новое. В этот раз буду готовить курицу в апельсинах.

Новогоднюю ночь звезда «Comedy Woman» встретит на сцене

— Многие девушки мечтают выйти замуж за иностранца. Вам это удалось. Дайте совет, как покорить сердце заморского принца.

— Покоряют обычно какие-то препятствия. Я бы не советовала гоняться за принцами, я все-таки за мужскую активность. Женщина, когда сама чувствует себя королевой, принцессой, то и определенного уровня мужчины начинают притягиваться к ней. Но никак не наоборот.

Национальность или принадлежность к той или иной стране — не гарантия счастья на всю жизнь. Я верю, что счастье мы строим сами. И главный подарок вселенной, когда ты действительно находить свою вторую половинку.

Искать принца не надо, уверена Надежда Ангарская. Нужно самой быть принцессой
ФОТО: предоставлено героем публикации

— Мечтаете стать мамой еще раз?

— Конечно и не один еще раз. И дочку хочу. И еще сына.

— На сцене Comedy Woman все вы – веселые, дружные девушки. А как складываются отношения за кулисами?

— За кулисами мы также шутим, подкалываем друг друга, смеемся. Конечно, бывают разные моменты. Но, в целом, мы веселые и жизнерадостные люди.

— Чем порадуете поклонников в новом году?

— Новой песней, а еще я впервые принимала участие в озвучке мультфильма. 1 января на экраны выйдет прекрасная сказка «Снежная Королева: Зазеркалье», так вот яркая и веселая цыганка Лилит говорит моим голосом. Мне кажется, что мы даже внешне похожи с Лилит. Обязательно пойдем на него с ребенком, посмотрим, узнает ли он меня.

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Comedy WomanактерыартистыНадежда АнгарскаяНовый год 2019отношениясемья

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«Не советую девушкам гоняться за принцами»: Надежда Ангарская, звезда «Comedy Woman» ФОТО: представлено героем публикации Актриса главного женского комедийного шоу страны рассказала Teleprogramma.pro о самом сокровенном: своих мечтах, жизни с иностранцем и предстоящей встрече Нового года
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