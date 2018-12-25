Ляйсан Утяшева: «Правильное питание должно стать образом жизни, а не криком о помощи перед Новым годом»

В минувшие выходные закончился пятый сезон популярного шоу «Танцы». Многим зрителям проект запомнился не только благодаря талантливым хореографам, но и неподражаемой ведущей – Ляйсан Утяшевой.

Гимнастка сделала блестящую карьеру в большом спорте, удачно вышла замуж и стала мамой. Чего еще надо для счастья? При этом Ляйсан и о себе не забывает. В свои 30 с хвостиком она выглядит, скажем, на 25.

«Ляйсан, в прошлом вы — спортсменка, но как сейчас вам удаётся оставаться в идеальной форме?»

«В моей жизни по-прежнему остается спорт, тренировки. С Пашей мы продолжаем развивать наш мотивационный проект «Сила Воли», в котором у меня есть свой курс The Telo. То, что я говорю женщинам, — это мой личный опыт. День начинаю с зарядки. Даже если с утра уже съемки, значит, встану еще на час раньше, чтобы успеть сделать комплекс упражнений. Секрет стройной фигуры — это питание и физические активности. Чтобы получить эффект — нужно просто начать делать. И делать это регулярно. А когда входишь в определенный график и ритм, через какое-то время видишь и результат. Тогда и мысли не возникнет съесть торт и пропустить занятие.

Нужно, чтобы правильное питание стало образом жизни, а не спасительной палочкой за две недели до Нового года. Даже в новогоднюю ночь исключений себе не делаю. И продолжаю, например, придерживаться своего графика, что после 18.00 — 19.00 уже не ем тяжелую пищу, только что-то лёгкое (гречка, креветки отварные, овощи на пару, творог)».

«Расскажите о своей бьюти-программе?»

«Счастье — наш лучший косметолог. Когда эффективнее любых уколов и кремов для женщины — это любовь и внимание мужчины ее сердца. Тогда и глаза сияют, и кожа светится».

«Что ждете на Новый год и что будете дарить детям, супругу?»

«Я жду нашего доброго семейного праздника, когда в кругу близких и любимых людей ты по-прежнему продолжаешь загадывать желания и верить в волшебство, глядя на детей».

«Какие у вашей семьи новогодние традиции?»

«С появлением детей у нас появилась одна важная традиция: Новый год обязательно отмечаем все вместе. Какие бы высокие гонорары ни предлагали, этому правилу мы с Пашей не изменяем. С детьми мы украшаем дом, пишем письма Деду Морозу, сами готовим и накрываем праздничный стол. Такие добрые и приятные совместные хлопоты».

«Расскажите о семейном блюде, которое будет на вашем новогоднем столе?»

«Так как за нашим столом собирается несколько поколений женщин, то и блюда самые разнообразные. От меня — манты, например, от бабушки – плов».

«Немного о шоу «Танцы». Вы — бессменная ведущая, как реагируете на поражения участников и какая атмосфера царит за кулисами шоу? На сцене среди ребят жесткая конкуренция, а за пределами танцплощадки? Кто лично вам симпатичен больше всего?»

«Конечно, переживаю, мысленно каждый номер и выход поддерживаю. За кулисами нет конкуренции, есть уважение, внимание и поддержка. Это удивительно и очень радует. Я не представляю, как можно оценивать номера, ведь каждый участник безумно талантлив. Каждый из них со своим характером, взглядами, манерой и стилем. Не завидую нашим наставникам, потому что нужно делать сложнейший выбор, особенно выход в финал…»

«Что нужно сделать, чтобы покорить ваше сердце?»

«Быть собой. И обладать хорошим чувством юмора…»