Андрей Мягков: «Мне непонятно, зачем нужно было снимать продолжение «Иронии судьбы»
Исполнитель роли Жени Лукашина дал эксклюзивное интервью порталу Teleprogramma.pro и поздравил наших читателей с наступающим Новым годом.
У нас в стране Новый год прочно ассоциируется с фильмом «Ирония судьбы, или с легким паром». Ну, не режется «Оливье» без Нади, Ипполита, Жени Лукашина и их боевых товарищей. Кто-то даже не смотрит это кино, оно идет фоном. Но есть в картине что-то родное, из детства, что ли…
Исполнитель роли Жени Лукашина актер Андрей Мягков как-то признался в одном из интервью, что «на какое-то время, лет на 40, вообще прекратил бы показывать «Иронию судьбы». Так надоела ему эта тема. Редакция портала Teleprogramma.pro дозвонилась до Андрея Васильевича, чтобы узнать, не поменялось ли его мнение.
— «Иронию судьбы» до сих пор смотрят и она популярна. Или это просто ностальгия по тем временам?
— А вы сами какие смотрите фильмы?
— Я люблю хорошие фильмы с хорошими артистами, снятые хорошими режиссерами. Я люблю качественное кино, сейчас его, к сожалению, очень мало. Но бывает, случаются.
— Как относитесь к продолжению «Иронии судьбы»?
— Плохо. Мне не понятно, зачем это было нужно. Именно в таком варианте, в котором фильм вышел на экраны. Я не одобряю, в общем.
— Что бы вы пожелали нашим читателям Teleprogramma.pro в канун Нового года?
— Сейчас очень редко говорят добрые слова. Но их и не так много. Я желаю всем здоровья, улыбок, счастья, успехов в личной жизни, работе. Я присоединяюсь ко всем добрым пожеланиям!