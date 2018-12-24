Интервью Андрей Мягков: «Мне непонятно, зачем нужно было снимать продолжение «Иронии судьбы»
Интервью

Андрей Мягков: «Мне непонятно, зачем нужно было снимать продолжение «Иронии судьбы»

Ольга Синицкая

Исполнитель роли Жени Лукашина дал эксклюзивное интервью порталу Teleprogramma.pro и поздравил наших читателей с наступающим Новым годом.

У нас в стране Новый год прочно ассоциируется с фильмом «Ирония судьбы, или с легким паром». Ну, не режется «Оливье» без Нади, Ипполита, Жени Лукашина и их боевых товарищей. Кто-то даже не смотрит это кино, оно идет фоном. Но есть в картине что-то родное, из детства, что ли…

Исполнитель роли Жени Лукашина актер Андрей Мягков как-то признался в одном из интервью, что «на какое-то время, лет на 40, вообще прекратил бы показывать «Иронию судьбы». Так надоела ему эта тема. Редакция портала Teleprogramma.pro дозвонилась до Андрея Васильевича, чтобы узнать, не поменялось ли его мнение.

Кадр из фильма «Ирония судьбы или с легким паром!» (1975 г.)

— «Иронию судьбы» до сих пор смотрят и она популярна. Или это просто ностальгия по тем временам?

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— Всё, что я хотел сказать на эту тему, я уже много раз сказал. И во времена, когда был бум фильма и тысячу раз после фильма. Хватит.

— А вы сами какие смотрите фильмы?

— Я люблю хорошие фильмы с хорошими артистами, снятые хорошими режиссерами. Я люблю качественное кино, сейчас его, к сожалению, очень мало. Но бывает, случаются.

— Как относитесь к продолжению «Иронии судьбы»? 

— Плохо. Мне не понятно, зачем это было нужно. Именно в таком варианте, в котором фильм вышел на экраны. Я не одобряю, в общем.

— Что бы вы пожелали нашим читателям Teleprogramma.pro в канун Нового года?

— Сейчас очень редко говорят добрые слова. Но их и не так много. Я желаю всем здоровья, улыбок, счастья, успехов в личной жизни, работе. Я присоединяюсь ко всем добрым пожеланиям!

Кадр из фильма «Ирония судьбы или с легким паром!» (1975 г.)

С наступающим Новым годом!

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Андрей Мягков: «Мне непонятно, зачем нужно было снимать продолжение «Иронии судьбы»
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