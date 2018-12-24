Андрей Мягков: «Мне непонятно, зачем нужно было снимать продолжение «Иронии судьбы»

У нас в стране Новый год прочно ассоциируется с фильмом «Ирония судьбы, или с легким паром». Ну, не режется «Оливье» без Нади, Ипполита, Жени Лукашина и их боевых товарищей. Кто-то даже не смотрит это кино, оно идет фоном. Но есть в картине что-то родное, из детства, что ли…

Исполнитель роли Жени Лукашина актер Андрей Мягков как-то признался в одном из интервью, что «на какое-то время, лет на 40, вообще прекратил бы показывать «Иронию судьбы». Так надоела ему эта тема. Редакция портала Teleprogramma.pro дозвонилась до Андрея Васильевича, чтобы узнать, не поменялось ли его мнение.

— «Иронию судьбы» до сих пор смотрят и она популярна. Или это просто ностальгия по тем временам?

— Всё, что я хотел сказать на эту тему, я уже много раз сказал. И во времена, когда был бум фильма и тысячу раз после фильма. Хватит.

— А вы сами какие смотрите фильмы?

— Я люблю хорошие фильмы с хорошими артистами, снятые хорошими режиссерами. Я люблю качественное кино, сейчас его, к сожалению, очень мало. Но бывает, случаются.

— Как относитесь к продолжению «Иронии судьбы»?

— Плохо. Мне не понятно, зачем это было нужно. Именно в таком варианте, в котором фильм вышел на экраны. Я не одобряю, в общем.

— Что бы вы пожелали нашим читателям Teleprogramma.pro в канун Нового года?

— Сейчас очень редко говорят добрые слова. Но их и не так много. Я желаю всем здоровья, улыбок, счастья, успехов в личной жизни, работе. Я присоединяюсь ко всем добрым пожеланиям!

С наступающим Новым годом!