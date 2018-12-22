Егор Дружинин о пятом сезоне шоу «Танцы»: «Поклонникам танцев я желаю разборчивости и взрослости»

Заканчивается 5 сезон культового танцевального проекта «Танцы». Поклонники с нетерпением ждут, кто же станет лучшим танцором страны и получит три миллиона рублей. Талантливые, харизматичные парни и девушки со всех уголков России и ближнего зарубежья сделали этот сезон поистине ярким и позитивным. Порадовали и наставники. Зрители приняли возвращение в жюри Егора Дружинина на «ура». Наставник дал эксклюзивное интервью порталу Teleprogramma.pro и рассказал, как ему работалось в пятом сезоне телепроекта.

— Работалось так же, как и обычно. Ничего, по большому счёту, не изменилось. Единственное, что количество участников в командах было вынужденно меньше, но зато получилось уделить им больше внимания.

— Как у вас складывались отношения между собой?

— На самом деле, в течение сезона мы не так много общаемся. Поэтому у нас нет никаких поводов дружить или враждовать. Я, в силу воспитания, всегда предрасположен относиться к своим коллегам уважительно. Мне кажется, что Таня Денисова абсолютно так же ведёт себя.

— Но Денисову на просторах интернета считают очень жёсткой.

— Её считают жёсткой? Мы же с ней общаемся не в интернете. Ну, про меня порой так же пишут, и многие побаиваются, и считают, что я очень требовательный. На самом деле, я был бы более критичен в своих высказываниях, но я боюсь лишний раз задеть чувства своих коллег.

К эксцентричности Мигеля я уже привык. Но когда эта эксцентричность переступает рамки разумного — тогда я предпочитаю высказываться, дабы не оставаться в стороне и не давать в обиду своих участников. Но то, что в этом сезоне наши взаимоотношения более спокойные — это факт.

— Кого из финалистов вы считаете явными фаворитами и хотели бы видеть в качестве победителя?

— Наверное, Сашу Ли и Юви. Естественно, в первую очередь, я болею за участников своей команды. Было бы странно, если было бы иначе.

— Что вы пожелаете поклонникам проекта и любителям танцев?

— Я желаю всем поклонникам танцев разборчивости и взрослости. Но, к сожалению, в таких шоу люди зачастую следят за своими любимцами. И лишь немногие оценивают наш проект с точки зрения именно танцев. Получается, что танцы — это всего лишь повод привлечь внимание к проекту. А мне бы хотелось, чтобы этот проект был бы чем-то большим. Хотелось бы, чтобы наши поклонники росли вместе с нами. Как-никак уже 5 сезон!

Всех с Новым Годом!