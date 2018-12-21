Настенька из «Морозко» рассказала о спасении Чуриковой из пруда, пиявках и других историях со съемок культовой сказки

Нет в нашей стране ни одного взрослого человека, который бы не смотрел сказку «Морозко». Это один из самых старых новогодних фильмов и — любимых.

Добрая, мудрая и красивая история с колоритными персонажами. Одна только Марфушенька-душенька Инны Чуриковой чего стоит. От единственной, неповторимой Бабы-Яги (Георгий Милляр) в детстве дух захватывало. А уж диалог Настеньки с Морозко «тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе красная?», все повторяют до сих пор.

Этот фильм можно смотреть бесконечное количество раз, конкуренцию ему может составить только «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Мы дозвонились до той самой доброй Настеньки, которую сыграла актриса Наталья Седых. Артистка рассказала в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro, как ей снималось в этом сказочном шедевре.

— Фильму «Морозко» исполнилось 54 года. Но он до сих пор невероятно популярен, как и его герои. В чем секрет такого успеха?

— Тут как-то звезды сошлись. Я знаю все фильмы Александра Артуровича (Роу — режиссёр фильма — прим. ред.), я их смотрела с малолетства. И даже не могла подумать, что буду когда-то в этом участвовать. «Морозко» — тринадцатая сказка Роу и моё любимое число. К тому же, картина получила Гран-при Венецианского кинофестиваля в 1965 году. А это, я считаю, о многом говорит.

— Наверняка, было много интересных моментов на съемках…

— Здесь я должна вас огорчить, но вот нет (смеётся ). Единственная забавная история, которая произошла на съемочной площадке — это когда Инна Чурикова, наша гениальная актриса, падала в пруд ловить гуся, а я за ней — её спасать. Этот эпизод снимался одним дублем, потому что мы были мокрые. Да ещё и съемки режимные, солнце двигалось к закату. И какой-то добрый человек сказал мне на ушко, что там пиявки. А я их безумно боюсь. По сценарию, я должна была сбежать с пригорка и плюхнуться в водоём. И я несколько раз сбегала и останавливалась у воды… Александр Артурович, всегда ласковый, тут как рявкнет. Я с перепугу прямо рухнула с головой в этот пруд с пиявками. Это единственный забавный момент. Все остальное происходило в штатном режиме.

— А какие вы любите смотреть фильмы в Новый Год?

— Честно? У меня есть такой ужасный недостаток — я всегда всё просыпаю и везде опаздываю. Поэтому, под Новый Год, я мучительно быстро собираюсь. И на последней стадии моих сборов идут как раз всем известные фильмы, включая «Морозко», которые я не смотрю, а слушаю.

— Как будете отмечать праздники? У Вас есть какие-нибудь традиции?

— Когда я была маленькой девочкой, мы всегда собирались с семьёй за одним столом. Было всё как у всех — ёлка, салаты, подарки. Потом, по мере взросления, я часто меняла компании, то одна, то другая… В общем, я в этом смысле и не стабилизировалась (смеётся). Очень люблю отмечать Новый год в компании. Но после новогодней ночи обожаю остаться одна в своём любимом доме. Но это уже под утро.

— Пожелаете что-нибудь читателям Teleprogramma.pro в канун Нового года?



— Я хочу пожелать самых простых вещей: счастливого Нового года и чтобы в наступающем году всем вам, дорогие мои, сопутствовала удача. Потому что без удачи не бывает ничего. Ни успехов, ни побед. С Новым годом!