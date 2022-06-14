«Певца может вылечить только сцена»: Виктор Дробыш – о Николае Носкове, IVANе и SHAMANe

На днях в Зеленом театре ВДНХ прошел концерт певца Николая Носкова. Артист исполнил свои хиты: «Живой», «Снег», «Паранойя», «А на меньшее я не согласен» и многие другие песни.

Несмотря на то что после перенесенного инсульта Николай Иванович при ходьбе опирается на тросточку и поет, сидя в кресле, его голос по-прежнему звучит мощно, пронзительно и не может не затрагивать душу. На сцену также вышли певцы IVAN и SHAMAN, исполнившие песни Николая Носкова.

Это уже не первый концерт музыканта после болезни. Так, впервые Николай Носков вернулся на большую сцену в декабре 2019 года. Но, кажется, что в каждом свое выступлении певец одерживает победу над обстоятельствами, а публика поддерживает его, когда встает перед его появлением и напевает строчки песен, ставших по-настоящему народными. Кстати, 16 августа в московском Доме музыки пройдет еще один концерт артиста.

Большую роль в творческом возвращении Николая Носкова сыграл продюсер Виктор Дробыш, с которым Teleprogramma.pro поговорила не только о Николае Ивановиче, но и о других его протеже.

«Концерты влияют только положительно»

— Виктор Яковлевич, насколько сложно было организовывать первый концерт Николая Носкова еще в декабре 2019 года. Сейчас становится легче?

— Мне кажется, тогда важно было начать. Весь magic заключался в том, что после длительного перерыва Коле нужно было поверить в себя и попробовать сделать, как казалось на тот момент, почти невозможное. А сейчас Николай понял, что он великий певец, артист и музыкант.

И его место – вот здесь, на сцене. Поэтому Николай Носков может выступать где угодно. Пусть это прозвучит несколько пафосно, но на самом деле самое важное – это поверить в себя, даже в такой ситуации. Поэтому сейчас все проходит легко и свободно.

— Тогда вас сильно критиковали, говорили, что такие выступления негативно повлияют на состояние здоровья Николая Ивановича…

— Мне кажется, что это делали плохие люди из плохих побуждений. Это даже не критика. Об этом говорили какие-то негодяи. Ведь что может вылечить настоящего певца? Только сцена. Мне кажется, что Иосиф Давыдович Кобзон своей жизнью доказывал это. Даже когда он сильно болел, он выходил на сцену и просто оживал.

— Сценическая деятельность способствует восстановлению Николая Носкова?

— Концерты влияют только положительно. Поэтому мы не делаем их много, а делаем так, чтобы они были в радость.

— Как все-таки его здоровье?

— Прекрасно. Если быть точнее, относительно прекрасно.

— Продолжается реабилитация…

— Она всегда присутствует. Я не врач, но мне кажется, есть какой-то потолок, предел выздоровления. Но, на мой взгляд, он чувствует себя здорово.

«Неплохие песни получаются»

— Два года назад в концерте Николая Носкова принимали участие многие звезды. Сейчас – только IVAN и SHAMAN…

— Тогда это был праздник, на который пришли все те артисты, кто этого желал. Мы никого не уговаривали. Все выбирали песни и волновались, как на экзамене. При этом на концерт пришли почти все народные. Там были и Лолита, и Валерия, и все-все-все. Для меня Николай Иванович – певец номер один в нашей стране. Возможно, так говорить некорректно, потому что люди поют в разных стилях. Но я предпочитаю тот, в котором работает Николай Иванович.

— А как нашли певца SHAMAN, Ярослава Дронова?

— Как его можно было не найти? Когда он просто бриллиант. Я считаю, что мне повезло, потому что рядом со мной находятся два замечательных молодых певца – это Ivan и Shaman. Я даже не берусь судить, кто из них круче. Они оба просто супер.

Это как раз то счастье, когда ты можешь находиться с такими талантливыми ребятами. Я считаю, что меня просто Бог любит, раз такие люди оказываются рядом со мной.

— Другой ваш протеже IVAN рассказал мне, что Николай Носков работает над новым синглом…

— Неплохие песни намечаются. Но мне кажется, не совсем правильно говорить о музыке, не слыша ее. За песню должна говорить сама песня. Вот выйдет она, тогда и будем обсуждать. Но то, что композиция нам нравится, и то, что Николай ее круто поет – это уже факт. Теперь только остается показать ее людям. А дальше мы уже можем говорить, понравилась ли она вам или не очень.

Смотрите также

Еще больше Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.