Павел Табаков – о взрослении, Ренате Литвиновой и «Молодом человеке»

9 июня в прокат вышел российский фильм «Молодой человек» режиссера Александра Фомина. Эта картина о взрослении и первом возрастном кризисе, когда понимаешь, что вроде все делаешь правильно, но при этом жизнь не балует приятными сюрпризами. Главные роли в ленте сыграли Павел Табаков, Ингрид Олеринская, Данила Козловский, Елена Ксенофонтова, Данила Поперечный, Валентина Ляпина.

Вкратце о фабуле фильма. (А посмотреть трейлер картины можно здесь!)

Иван Ревзин, окончивший школу с золотой медалью, а университет — с красным дипломом, никак не может найти свое место в жизни. Работает на скучной работе в банке, откуда его в итоге увольняют, живет с женщиной, которой нужны только деньги. Ситуацию усугубляет и кабальная ипотека на 20 лет. Иван злится, понимая, что зачастую успеха в жизни достигают совсем не отличники, а те, кто умеют крутиться.

Таков его одноклассник Коля (Данила Козловский), бывший двоечник, а теперь миллионер. Однажды он объявляет конкурс для старшеклассников с многомиллионным призовым фондом. И главный герой понимает, что этой суммы вполне хватит, чтобы закрыть злосчастную ипотеку и разом решить все проблемы.

Ваня, выглядящий сильно моложе своих лет, решается на авантюру. Он подделывает возраст в паспорте и едет в лагерь юного лидера, веря, что благодаря накопленным знаниям и опыту сможет легко преодолеть соперников. Однако Иван ошибается…

Об ошибках, взрослении и никогда не взрослеющей Ренате Литвиновой Teleprogramma.pro поговорила с исполнителем главной роли Павлом Табаковым.

«Ты становишься взрослым, когда отвечаешь за свои поступки»

— Павел, ваш герой, отличник и интеллигентный молодой человек, вроде бы все делает правильно, борется с обстоятельствами, живет, как может. Почему же у него ничего не получается?

— Наверное, потому что быть отличником и разбираться в жизни в целом – это две разные вещи. Наша система образования заточена под зубрежку и не вникание в материал, а просто знание правильных ответов. Иван знает, как правильно, но, когда что-то идет не по его плану, он теряется.

— Для меня этот фильм – отчасти о взрослении. А что для вас быть взрослым? Я, конечно, не имею в виду просто достижение 18-летнего возраста…

— Не знаю. Наверное, когда ты начинаешь осознавать, что только ты отвечаешь за свои поступки. В моем мире это так.

— А сами когда почувствовали, что стали взрослым?

— Сложно сказать. Наверное, более-менее в возрасте осознанности, лет в 16. Не буду врать, не помню точно.

— Мне кажется, в актерской среде есть женщина, которая всегда остается ребенком в душе. Это Рената Литвинова. Не могу не спросить вас о ней. Вы играете в двух спектаклях Ренаты Литвиновой вместе с ней: «Звезда вашего периода» и «Северный ветер». Как вы отнеслись к ее отъезду?

— Рената Литвинова по состоянию здоровья отлучилась в Париж. Пока госпиталь, где она находится, запретил ей летать. Возможно, она вернется, мы продолжим играть и никаких проблем не будет. Конечно, это не от меня зависит. Но, надеюсь, так случится.

«Кудри мне накручивали минут сорок»

— Все же вернемся к «Молодому человеку». Какая сцена стала для вас самой запоминающейся?

— К сожалению, эта сцена не вошла в монтаж. Я играл на пианино песню, но продюсеры не смогли договориться по поводу авторских прав. Человек сначала дал разрешение, а потом отозвал его, просто перестал выходить на связь.

— Кто придумал, что ваш герой кудрявый?

— Режиссер. Он четко знал, что и как.

— Долго вам кудри накручивали?

— Минут сорок.

— А были какие-то сложные сцены? Например, в финальных эпизодах Ивану приходилось много бегать…

— Мальчики любят бегать.

— Вы быстро, хорошо бегаете?

— Надеюсь. Режиссер был мною доволен.

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