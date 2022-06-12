Данила Якушев: «Никаких актрис в числе моих возлюбленных больше не будет!»

У 36-летнего Данилы Якушева стопроцентно узнаваемая внешность. И дело даже не в том, что он похож на Райана Гослинга, Тима Рота или Кирилла Кяро, о чем ему все время напоминают. Нет, послужной список актера насчитывает порядка 80 работ — и зритель стопроцентно помнит его и в комедии «Горько!», и в сериалах «Триггер», «Филин», «Молодежка».

Новая работа Данилы — сериал «Женщина в состоянии развода» (KION), где актер исполняет роль Вадима, соседа главной героини (Мария Машкова), который все время делает ремонт и вступает в конфликт с соседкой.

— Данила, расскажите о вашем персонаже в премьерном сериале «Женщина в состоянии развода». Что это за характер?

— Дело было давно, сериал снимали в 2019 году, мы живем уже в другое время. Но я попытаюсь вспомнить. Характер? Отшельник. Каким я сейчас и являюсь! Нелюдимый, острый на язык. Человек дела: сказал — сделал. Если что-то не понравилось — высказал. Если что-то нравится — похвалил. Неразговорчивый. Примерно такой вот русский, в самом хорошем смысле слова, мужик.

«В любовь тридцатилетние особо не верят»

— Вы считывали в героях характерные черты людей поколения 30-летних, к которым относитесь и вы?

— Глядя на друзей, зачастую вижу, что это обиженные ребята, брошенные женщинами. Или им пришлось уйти из отношений самим. В любовь они особо не верят. Приспосабливаются жить. Примерно такие вот тридцатилетние вокруг меня. Счастливых людей особо не наблюдаю: браки, пары или семьи — не вижу их. Надеюсь, это изменится к сорока годам.

— Помимо кино и сериалов, вы были не чужды театру. И говорили, что с другом Никитой Панфиловым собирались организовать антрепризу. Удалось ли это?

— По графикам не получилось совместить все так, чтобы получилось. Да и вообще я лет 10 как отошел от театра и антреприз (тяжело вздыхает). Не прельщает как-то. Нравится только кино. Помимо десяти моих хобби (резьба по дереву, стрельба, ювелирное дело, живопись, стихи, иллюзионизм, музыка и проч.).

— Не хочется показаться грубым, поэтому сформулирую вопрос аккуратно, зная, как чувствительно к этому относятся артисты. У вас под 80 проектов в кино. Но главных ролей из них — скажем так, магистральных и мощных — не так много. Вы размышляли на эту тему? Почему так? Проблема в материале, отсутствии «вашего» режиссера или в образе (с учетом габаритов и фактуры), воспринимаемом режиссерами? По аналогии с баскетболом, в который вы играли, — центрового ведь никогда не поставят в позицию разыгрывающего.

— Ну почему, у меня порядка 17 полнометражных картин, из них около 7 главных ролей. Возможно, просто вам об этом неизвестно, ведь у этих фильмов не было масштабной промокампании: «Суперплохие», «Смертельные люди», «Хандра», «Буду жить», «Бег». Это вполне большие роли. Суперхитом стал детективный сериал «Филин»: на Пятом канале у него зашкаливающие рейтинги, это одна из самых интересных работ и персонажей (актер сыграл хирурга, открывшего в себе талант детектива, после того как попал в ДТП и потерял возможность спать. — Авт.).

Ролей много, но я не сильно разделяю их — главные или второго плана. Раньше стремился к этому сильнее, рефлексировал, отчаивался. Но потом снова «вставал с колен» и понял, что важен сам путь, а не финальная цель: придешь ты к ней или нет, неизвестно, но путь и полученный опыт останутся. В целом у меня много интересных работ, опыта, благодарности от зрителей. Люди пишут в соцсети, благодарят, встречая на улице. Я не жалуюсь, в кино была масса разнообразных приключений.

— Как обстоят дела с карьерой за рубежом? Вы говорили, что агенту приходят предложения и оттуда. Притчей во языцех стало сравнение вас со звездой Голливуда Райаном Гослингом.

— Сейчас говорить об этом всерьез смешно. Да и вообще я всегда был полезен своей стране. Даже когда я занимался баскетболом (Якушев получил звание мастера спорта. — Авт.), играл за юношескую сборную Москвы, мы прилетели на большой турнир в Техасе, всегда говорил, что буду нужен своей стране (актер подразумевает, что многим игрокам хотелось бы остаться в США — стране самого сильного баскетбола в мире. — Авт.). И теперь не отказываюсь от этого.

«Все мои друзья развелись»

— Возвращаясь к названию нового проекта KION: мало что известно о вашем гражданском статусе. В настоящий момент у вас есть возлюбленная? Наверняка она из мира кино?

— Нет, из мира кино у меня больше никаких возлюбленных не будет. Если только не девушка-осветитель или художник по гриму. Или по костюмам. Никаких актрис больше не будет (ранее у Данилы был роман со звездой «Молодежки» Марией Пироговой, а в интервью 2019 года актер признавался, что встречается с девушкой по имени Рая, она учится на вокалистку. — Авт.). В моем окружении личного пространства — никогда.

— Каково ваше отношение к институту семьи? В последнее время все чаще говорят о том, что традиционный брак устарел.

— Да какой институт семьи?! Вот мне 36 лет, я ни разу не был женат. Все мои друзья развелись. Кому-то из них не дают видеть детей. У них уже вся голова седая от этих нервов. Зачем мне все это надо?

— А отцом себя видите? Хотя бы в далеком будущем.

— Каждый год вижу. По осени.

— Как это?

— А вот накрывает — хочу сына! И когда-нибудь приду к этому. Но пока не тороплюсь. Как и всегда.

— Помимо увлечений живописью, резьбой по дереву, ювелирным мастерством и стрельбой в тире, вы еще и фокусами занимаетесь. Какой самый сложный трюк разучили относительно недавно?

— Я не разучиваю фокусы. Просто показываю их уже более десяти лет. И то обычно очень близким людям. То есть это не способ заработка в клубе или баре. У меня есть личная программа из шести-семи трюков, которой хватает на вечер в приятной компании.

— Можно ли сказать, что актерство, а если шире, то и жизнь в обществе, это тоже перманентная микромагия?

— Как и театр, да. Вечная магия. Газлайтинг (форма психологического насилия, которая заключается в манипулировании, искажении информации и отрицании фактов. — Авт.). Вечно приходится с кем-то играть, чтобы что-то получить. Но эти игры начинаю не я. И когда убеждаюсь, что в подобные игры начинают играть со мной, только тогда приходится вступать. Хотя совсем не хочется…

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