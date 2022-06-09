«Слабым здесь делать нечего»: Сергей Селин – о съемках в «Регби» и отношении к славе

Известный актер также порассуждал в разговоре с Teleprogramma.pro на тему - ожидает ли этот вид спорта всплеск популярности после показа сериала.

20 июня в 22:00 на канале СТС состоится всероссийская телепремьера сериала «Регби» с Сергеем Селиным, Олегом Гаасом и Маргаритой Аброськиной в главных ролях. Спортивная драма уже получила положительные отзывы критиков после показа на онлайн-платформе more.tv.

По сюжету сериала чемпионка России по спортивной гимнастике Настя (Маргарита Аброськина) бросает любимый спорт из-за конфликта с тренером. Но поскольку девушка не может жить без привычного спортивного ритма и побед, она идет в другую команду по регби.

В мужской команде того же клуба играет угрюмый Макс (Олег Гаас), который по вечерам вынужден драться еще и на ринге. Честный, бескомпромиссный и жестокий мир регби помогает героям найти дорогу к себе и друг другу.

Роль спортивного доктора, который не оказывается в стороне от проблем молодых игроков, сыграл актер Сергей Селин. В интервью Teleprogramma.pro он рассказал о жестоком мире регби, отношении к славе и привыкании к соцсетям.

«Снять сериал о регби – вообще интересная затея»

— Сергей, какое отношение к регби у вас сложилось после съемок в сериале СТС «Регби»?

— Регби — достаточно жестокий вид спорта и для многих непонятный. В советское время этот вид спорта был развит, но потом посчитали, что он слишком буржуазный для нашей страны.

Когда я понял, что буду играть в данном сериале, начал смотреть игры и, честно говоря, сначала ничего не понимал. Правила действительно очень сложные.

Спортсмены играют жестко, слабым здесь делать нечего. Все игроки за сто килограммов, за исключением двоих, которых подкидывают: они должны быть немного легче. И ребята, которые нас консультировали, тоже крепкие мужики.

— Расскажите о своей роли в этой истории

— Роль спортивного доктора мне очень понравилась. Я консультировался, наблюдал, узнавал особенности работы врача команды. У меня ведь есть знакомые доктора. Спортсмены говорят, что врач в команде — это царь и бог после тренера. (Улыбается.)

Авторитетный человек, специалист, рекомендации которого всегда полезны и обязательны. Ведь в регби, как в силовом виде спорта, без травм не обойтись.

— Как считаете, почему сериал получает столько положительных отзывов?

— Думаю, потому что это хорошая история, в которой все заложено: и спортивный накал между игроками, и воля к победе, и девчонки, которые играют самоотверженно. Интересно смотреть не только мужчинам, поскольку это мужской вид спорта, но и девушкам. Снять сериал о регби — вообще интересная затея.

— Часто после выхода спортивных драм возникает большой интерес к данному виду спорта. Как считаете, такой же всплеск популярности ждет и регби?

— Вспоминаю, как поучаствовал в первом танцевальном проекте на льду в паре с олимпийской чемпионкой Оксаной Казаковой — мужественной спортсменкой и прекрасной женщиной. Когда такого рода проекты идут по центральным каналам, в секциях фигурного катания отбоя нет от желающих. И я бы очень хотел, чтобы благодаря нашему сериалу кто-то тоже решил записаться в секцию регби.

— Как вам работалось под руководством режиссера Ани Мирохиной? Говорят, она жесткая, но справедливая.

— Аня давала дельные советы на площадке. Она спокойно подходила и говорила, а я слышал ее, принимал все замечания и пожелания. И она также спокойно выслушивала мои предложения. Кино — это коллективное творчество.

«Популярность выражается не в понтах»

— Вы снимались с молодыми актерами. Наверное, на площадке была особенная, безбашенная энергия?

— Мне нравятся молодые команды, с ними тоже молодеешь, чего греха таить. И я всегда очень трогательно отношусь к молодежи. Как человек, прошедший огонь, воду и медные трубы, я понимаю, что такое команда и кто я в команде.

В финале каждого проекта я всегда говорю, что главное — это не я, а мои партнеры. Это им премию надо дать. Я и здесь хотел, чтобы молодежь заиграла, чтобы их таланты подчеркнули. Иногда молодым не хватает ремесла, но это приходит с опытом, от картины к картине.

Конечно, сегодня уже нет того трепета перед артистами старшего поколения, который был у нас. Я мог подойти и спросить у Лаврова: «Кирилл Юрьевич, а я правильно делаю?» Теперь молодые за советом не подходят. Может, стесняются. Но, если что, я всегда готов поддержать. (Улыбается.)

— Как считаете, поменялось ли отношение к славе у молодых актеров, если сравнивать с вашим поколением?

— Я не припомню звездных болезней у своего поколения. Если они и были, то по-другому проявлялись, совсем не в райдерах и невыполнимых требованиях. А сейчас бывает, что молодой актер снялся в рекламе или появился на обложке известного издания и на следующий день его райдер меняется, как и манера поведения.

С годами ведь понимаешь, что популярность выражается не в понтах. Хотя, конечно, слава — это часть профессии. И это нормально, когда молодой артист снимается в кино, хочет стать знаменитым, чтобы у него появились поклонники, дарили цветы и писали.

— Важно ли вам, в каких условиях вы снимаетесь?

— Я, наверное, уже в том возрасте, когда финансы не играют ведущей роли для меня. И райдера у меня нет никакого. Я даже актерский вагончик обычно делю с другими артистами, потому что в отдельном вагончике мне скучно.



Да и отдыхать я не умею — в перерывах между сценами повторяю текст. А сидеть в телефоне не люблю. Я старорежимный, многое не знаю и не умею.

— То есть соцсети не жалуете?

На самом деле это отговорки. Странно жить в современном мире и не уметь чего-то. У меня есть соцсети, но я не обмениваюсь с подписчиками новостями. Я понимаю, что это неправильно и несовременно, надо учиться этому. А вот жена очень хорошо во всем разбирается.



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