«Загугли звезду»: Вячеслав Макаров – о КВН, уходе из «Однажды в России», закулисье «Маски», отношениях с Плетневой, творчестве и личной жизни

У Вячеслава Макарова много масок. Он может быть поющим романтиком, остроумным юмористом, он бывает ироничным, колким и одновременно сентиментальным и нежным, когда ведет одноименное шоу. После того, как Вячеслав Макаров стал ведущим шоу «Маска» на канале НТВ, он получил новый виток популярности.

Вячеслав признается, что также, как и миллионы зрителей, не знает, кто прячется за образами разных персонажей. И это незнание помогает ему не испытывать излишнего пиетета перед большими артистами.

В сентябре на канале НТВ стартует новое шоу «Аватар», также связанное со сменой масок, только виртуальных. И его снова будет вести Вячеслав Макаров.

Об этом, а также о своих отношениях с Анной Плетневой, роли Алексея Вронского и не только Вячеслав рассказал в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

— Вячеслав, где вы родились?

— Я родился в прекрасном и славном городе Астрахани. Это, наверное, один из самых жарких регионов, где температура воздуха достигает до 50 градусов летом, и в принципе большая часть периода моего становления как личности прошла именно здесь.

— Как начали проявляться ваши творческие способности?

— Ой, я начал петь песни, повторять за иностранными и русскими исполнителями. Тогда цифровые площадки были в виде музыкального проигрывателя, грампластинки, бобинника, кассетника. В общем, там играли все песни. Я же пел до бесконечности, даже раздражал своих родителей, которые мне говорили: «Пожалуйста, помолчи, сейчас очень важный момент, видишь, мы общаемся, можешь помолчать?»

Но я же существовал в каком-то своем мире, ходил пел, ничьи замечания на меня никак не влияли. И после этого я еще начал увлекаться ударными инструментами и стучал спицами по кастрюлям и крышкам от них.

В общем, я тот ребенок, который очень сильно действовал на нервы всей семье и соседям. Но тем не менее, мама поняла, что у меня очень большие склонности к музыкальной составляющей и после этого меня отдали в музыкальную школу.

— Расскажите, пожалуйста, как вы стали чемпионом Южного федерального округа по бальным танцам?

— Я занимался бальными танцами восемь лет. Это было невероятно насыщенное время, мы ездили на все турниры, которые вообще существовали тогда. Это мини-гастрольная деятельность, потому что ты приезжаешь в город, выходишь на турнир, и в какой-то момент все соревнования превращаются для тебя в одно целое.

И ты их даже не различаешь, потому что сначала танцуешь на паркете, а потом выясняешь, проходишь ты или нет. Поэтому сказать, что я испытал какие-то особые чувства, когда стал чемпионом Южного федерального округа, я не могу. Нет, для меня это был очередной турнир, планка, которую я преодолел и пошел развиваться в этом направлении и дальше.

— Расскажите, пожалуйста, о своих родителях.

— Моя мама — товаровед по образованию, работала по специальности. Папа — слесарь-наладчик на консервном заводе. Мы жили в пятиэтажной хрущевке на первом этаже. До сих пор помню этот свой район, даже адрес и номер домашнего телефона.

В общем, у меня обычная семья, которая в принципе не имела никакого отношения к музыке и творчеству. И никто даже не думал, что я буду заниматься искусством.

— Как вы учились в школе?

— Я был очень ответственным учеником. Для меня было очень важно вовремя сдавать все контрольные работы на хорошие оценки, поэтом я старался учиться. Конечно, не могу сказать, что был каким-то ботаником, замкнутым в себе. Я был общительным, любил поржать и с удовольствием прогуливал занятия, но при этом понимал, что, если я прогулял, мне нужно нагнать эту историю. Поэтому я окончил школу с серебряной медалью.

— Почему поступив в Астраханский музыкальный колледж, вы спустя две недели вернулись обратно в школу?

— Ой, это интересная история, потому что это был бы один из переломных моментов моей жизни, я полностью хотел связать свою жизнь с музыкой, поэтому пошел на обучение музыкальной специальности. И тогда я поступил на теоретическое отделение и в итоге я должен был быть преподавателем по сольфеджио и музыкальной литературе.

Проучившись две недели, я понял, что это очень сложное расписание. Оно было максимально неудобно и некомфортно, потому что у тебя, допустим, стояла первая пара какого-то предмета с 10 до 12, потом два часа перерыв, потом с 2 до 4 — занятия, с 4 до 6 — перерыв.

И с 6 до 7 тебе могли поставить, например, астрономию, и на нее тоже нужно ходить и пропускать нельзя. И я понял, что не могу существовать в таком расписании, так как на тот момент у меня было очень сложная жизненная ситуация.

Мне нужно было работать, обеспечивать себя и помогать семье. И поэтому я принял решение, что учиться четыре года на преподавателя музыкальной литературы сольфеджо, наверное, все-таки это не мое, так как я не собирался связывать свою жизнь именно с преподаванием.

Нет возможности заниматься чем-то другим, помимо учебы. Меня это не устраивало, поэтому я принял решение забрать документы, естественно, посоветовался с родителями. Пошел оканчивать 10-11 класс и там сказал уже: «Будь что будет! ЕГЭ я сдам, подготовлюсь, а куда поступлю, уже судьба мне подскажет!»

— Чем запомнились годы учебы в астраханском Государственном техническом университете?

— Это самое лучшее время. И действительно, как говорят, студенчество — одно из самых ярких событий в жизни человека. Но все зависит от того, на какой специальности ты обучался. У нас был невероятно творческий вуз, где проходило много конкурсов. Нас отправляли на музыкальные и научные фестивали, я принимал в них участие. Как это называется? Конкурсы, конференции. Это настолько насыщенная и яркая жизнь, что я и правда пребывал в диком восторге.

Ну все мое обучение — это событие: и общение с преподавателями, и тот момент, когда ты пытаешься найти какие-то связи, знакомства, познакомиться с людьми, договориться, если ты пропустил какие-то занятия на зачете.

То есть это уникальная школа коммуникации с людьми. Ну и помимо этого, мы ещё развивали творческую составляющую. И поэтому, спасибо большое, Астраханский государственный технический университет. И лозунг нашего вуза: «Лучшее, высшее!» — и это правда.

— Как вы стали солистом сборной Камызякского края?

— Директор команды Ирина Илюхина пригласила меня принять участие в КВН, когда я учился на четвертом курсе университета и сказала, что команда прошла уже очень большой этап. Они участвовали во многих лигах, побеждали.

Вот дошли до телевизионной премьер-лиги, сейчас состоится финал, где ребятам очень нужна победа. Хотя с моим участием мы заняли последнее или предпоследнее место, но тем не менее им в команду требовался вокалист. И мне предложили поехать в Москву принять участие в финале премьер- лиги.

На тот момент я был на четвертом курсе и понимал, что, зарекомендовав себя на факультете упорной работой на протяжении трех прошлых лет, сейчас, как принято говорить, «зачетка будет работать на меня». И у меня получится договориться об отъезде на какой-то срок. Я принял решение и с удовольствием поехал участвовать в финале премьер-лиги!

— Как складывались ваши отношения с Азаматом Мусагалиевым?

— Прекрасно, мы друг друга поддерживали. Я с ним очень часто советовался по многим вопросам. Если даже когда-то сомневался, Азамат всегда приободрял, говорил: «Вообще все получится, все будет классно». Поэтому мы взаимодействовали в команде только со знаком плюс.

— Общаетесь ли вы с ним сейчас?

— Сейчас мы совершенно не общаемся. Мы разошлись по разным проектам, у каждого своя дорога, у каждого свой путь, и в силу занятости мы вообще никак не поддерживали связь.

— Вы два раза становились победителем Интернет-голосования «Золотой голос КВН». Как у вас это получилось?

— Я вообще для этого ничего не делал. Я просто участвовал в КВН и насколько я знаю, в КВНСком паблике проходило голосование среди вокалистов, принимавших участие в Клубе веселых и находчивых. Я попал в это голосование и несколько раз подряд одерживал победу путем Интернет-голосования.

Мне очень приятно, правда, потому что меня ставили в ряд с такими мастодонтами, которые уже действительно являются классикой для всего КВН. А я на них равнялся, я на них смотрел. И когда мне присвоили это звание, это было, безусловно, очень приятно.

— Как складывались отношения с другими участниками игры?

— Прекрасно, слушайте, я до сих пор общаюсь со всеми моими коллегами, особенно с товарищами по команде. Несмотря на то, что сейчас мы в разных проектах, мы все равно можем позвонить, набрать друг другу в любое время.

Вы знаете, существует такая категория людей, с которой вы можете не общаться полгода-год, но, если, не дай Бог, что-то случится, на них всегда можно рассчитывать. Или, например, у меня случится какая-то ностальгия, я захочу человеку позвонить. Это именно те люди, которые всегда придут на помощь, и они окажутся рядом в любую минуту — как в радостную, так и в тяжелую. И это мои ребята из команды «Камызяк».

— Вы неоднократно принимали участие в шоу «Однажды в России». Съемки какого выпуска вам больше всего запомнились?

— Надо подумать. Да вы знаете, все съемочные дни запоминались, потому что мы готовились к каждому выпуску. А это весьма кропотливая работа. И я честно скажу, больше всего я обожаю репетиции с музыкантами, с бендом, это для меня самая любимая часть.

Я вообще люблю репетиционный процесс, когда рождается что-то новое, когда ты экспериментируешь, а тем более там работала невероятная команда просто гиперпрофессионалов. И сотрудничать с ними было безграничным счастьем.

— Почему в 2018 году вы покинули проект?

— Я уже отвечал на этот вопрос не единожды. Просто нашему музыкальному творчеству понадобился переформат, то есть исполнять юмористические и сатирические песни под аккомпанемент бэнда уже было для нас немножко неинтересно.

И как-то все произошло само собой, что все ушло в жанр пародии, стеба на современную музыку, на современную попсу. А я себя не особо видел в жанре пародии. Да, мне это было когда-то интересно, если я могу сделать это один-два раза. Но я понимал, что это ждет меня на протяжении четырех съемочных пулов.

Сейчас снимается очень много передач. И я осознавал, что если я зайду сейчас в эту историю, то я из нее потом не вылезу, а заниматься пародией мне было не совсем интересно.

Поэтому мы пообщались с ребятами и разошлись с ними на доброй ноте, потому что я дал этому проекту все, что мог. И взял столько же, поскольку я понимал, что дальше для меня развитие отсутствовало, поэтому я ушел.

— Ожидали ли вы, что, принимая участие в шоу «Ну-ка, все вместе!» в 2019 году, наберете 93 баллов из 100?

— Ну, я честно скажу, я рассчитывал на высокий результат, но не думал, что он будет такой. Я полагал, что должен набрать 75-80 баллов. А вот что касается 93, то это было очень неожиданно. А тем более, когда Николай Басков сказал, что помнит меня еще по участию в КВН. Это было вообще вдвойне приятно, что народный артист России смотрит КВН и знает, что я принимал в нем участие.

— Оценка какого представителя жюри вам больше всего запомнилось?

— Ну, безусловно, Сергея Лазарева, потому что он вспомнил мем, когда я делал на него некую музыкальную пародию. Я занимался переозвучкой, брал ролики артистов, выступающих на радиостанциях и смешным голосом, кривляньями пародировал их, подчеркивал их мимику и жесты.

А потом очень долгое время Сергею Лазареву писали: «Что, неужели ты на самом деле теперь так плохо поешь?» То есть ролик получился очень правдоподобным, и после этого на этой программе я даже забыл, что делаю подобные ролики. То есть прошло два или три года после этого мема. А Сергей Лазарев вспомнил и воскликнул: «Наконец-то я тебе отомщу». Но это все было сказано в шутку.

— Насколько сложно было быть экспертом этого шоу?

— Вы знаете, экспертом быть сложнее, по крайней мере, для меня. Мне хочется встать, когда поет каждый. Я знаю, что такое быть участником, волноваться, ждать в течение всего дня. Допустим, я реально ждал свой выход на сцену 12 часов.

Я за этот момент уже хотел уехать, слиться с проекта, сказать: «Все я устал. Ой, мне плохо, вызывайте скорую». Потому что ты ждешь 12 часов, а по факту находишься на сцене от силы минут пять. Ты проходишь все стадии, описываемые психологами: принятия, депрессии, отторжения. И мне хочется поддержать всех участников. Ну, наверное, я один из самых добрых членов жюри, мне так кажется. Потому что я очень редко не встаю.

— Как вы стали ведущим «Маски»?

— Я ведь участвовал в проекте «Ну-ка, все вместе!». Помимо того, что там была вокальная деятельность, мы еще представлялись, рассказывали о себе за кадром, записывали профайлы перед выступлением. После этого я очень активно вел свой Инстаграм, в прямом эфире рассказывал интересные вещи, про то, как я гастролирую, провожу мероприятия и, видимо, там меня заметили продюсеры проекта.

Мне позвонила Юлия Сумачева, генеральный продюсер компании «Вайт медиа» и сказала: «Не хочешь ли ты записать пробы на ведущего, как ты вообще видишь себя в этой деятельности? Почему бы нет, просто приезжай к нам в офис, запиши пробы». Мне прислали текст. За день я приехал, прочитал его на камеру с различными интонациями, интерпретациями, показал свои импровизационные способности и уехал. Забыл про это, прошло где-то три месяца.

Мне снова же позвонила Юля Сумачева и сказала: «Есть проект. Хочу предложить тебе его вести, приезжай в офис, обсудим.» Я приехал, мы все обсудили и, собственно, так я стал ведущим шоу «Маска», за что большое спасибо Юлии.

— Были ли у вас свои любимчики во время трех сезонов?

— Однозначно Попугай (Анна Плетнева). В первом сезоне у нас с ней была невероятная химия, энергия на сцене. Мы куражились как могли, притом, что до этого вообще никогда не были знакомы. «Лама» Юсиф Айвазов, — безусловно, потрясающий оперный певец, который показал, что «оперники» могут звучать в эстрадной манере.

И действительно, получается, что половину сезона никто не мог понять, что это оперный певец, а не эстрадный. Но я могу долго перечислять любимчиков, потому что к каждой маске я прикипаю, с каждой из них у меня есть какие-то взаимоотношения.

— Как часто в масках оказывались люди, с которыми вы тесно общаетесь?

— Да, я бы не сказал, что есть люди, с которыми я тесно общаюсь, с некоторыми мы просто часто пересекались на мероприятиях. Безусловно, были артисты, с которыми мы работали, сотрудничали, общаемся за кулисами, но сказать, что прям дружим-дружим, нет, таких людей под масками не было. Наоборот, когда они сняли маску, уже тогда я с ними подружился, начал плотно общаться.

— Правда ли то, что вы не знаете, кто скрывается под масками? И не знать этого было вашим осознанным решением?

— Да, конечно. Потому что мне, как ребенку, интересно погружаться в это шоу, в это детективное расследование и удивляться. И когда кто-то снимает маску, мне не нужно изображать вот это удивление. Я действительно искренне нахожусь в неком шоке от того, как люди раскрываются в масках, и кто под ними скрывается. Безусловно, некоторых я и сам угадывал.

Мне это интересно. Ну и плюс, это дает очень большое психологическое спокойствие, потому что, если ты изначально знаешь, что под маской скрывается какой-то очень известный большой артист, человек, соответственно, я буду себя сдерживать и не могу себе позволить отпустить какую-то нелепую шутку в его адрес.

А когда я не знаю, кто там скрывается, я шучу над персонажем, над его маской и человек тоже на это не обижается. Когда люди скрываются под масками, они в курсе, что ведущий, и жюри их не знает. Поэтому у нас в этом плане все очень обоюдно.

— Филипп Киркоров неоднократно хвалил вас как ведущего, как у вас складываются отношения на проекте и вне его?

— Мы с Филиппом Киркоровым активно следим друг за другом в социальных сетях, всегда поддерживаем творческие премьеры. Мы, ну, творческие друзья.

— Какой съемочный день на проекте «Маска» вам особенно запомнился?

— Съемочный день, когда во втором сезоне у меня был день рождения. Проект стартовал 9 февраля, и это было, наверное, такое безумное счастье, что я нахожусь на съемочной площадке. Я вообще обожаю праздновать день рождения на работе и во время работы. А когда его празднуют с теми людьми, которые в детстве когда-то были для меня, не то чтобы кумирами…

Я на них равнялся, я их слушал, у меня были кассеты, они постоянно были в телевизоре, а тут все эти прекрасные, великие народные артисты России поздравляют меня с днем рождения, дарят подарки. Для меня это был, конечно, очень запоминающийся день и некое состояние эйфории.

— Случались ли за эти три года какие-то масштабные форс-мажоры во время съемок?

— Вы знаете, там работает настолько четкая команда, все горят этим делом, проектом и прикладывают невероятный сверхмаксимум усилий, чтобы все получилось четко, без каких-то ошибок, поэтому у нас форс-мажоров не случалось никогда.

— На проекте «Шоумаскгооон» вы стали уже участником. Почему решили заявить о себе в этой передаче?

— Мне снова же поступило предложение от Юлии Сумачевой. Но поскольку вся моя деятельность так или иначе связана с музыкой, я с детства пою и в институте, поэтому для меня было большим счастьем согласиться на него. Потому что на этом шоу работала невероятная команда режиссеров — постановщиков, хореографов-постановщиков. Каждый номер, не побоюсь этого слова, был просто шедевром.

Ни с одним из тех девяти номеров, с которыми я выступал, не стыдно даже поехать на «Евровидение». И я вам больше скажу, некоторые номера были даже лучше, чем на «Евровидении», поэтому действительно проект стал неким фундаментом для меня. Кроме того, что мы умеем делать шоу, создавать красивые номера, они могут претендовать на мировой уровень, потому «Шоумаскгоон» — это отдельная любовь.

— Насколько сложно было ставить оценки коллегам?

— Это вообще было просто извращение, изнасилование моего сознания, потому что нас поставили в довольно жесткие условия. Нам нужно было поставить оценки от 2 до 9, то есть кто-то бы по любому получил 2,3. Это и правда было сложно. Я вообще иногда включал детский сад, из серии, что: «ты мне 2, и я тебе 2», «ты мне 3, я тебе 3».

Когда ты находишься там, внутри, у тебя есть ровно минута для голосования и сказать, что ты ставишь оценки объективно — нельзя. Это нелегко, учитывая, что номера классные и невозможно их сравнивать между собой.

И для меня это было очень большое испытание, и я видел, как мы все нервничали, переживали за это. Конечно, когда мы уже заходили в гримерки, обсуждали программу, делились эмоциями, говорили об оценках. Но эти каменные напряженные лица я наблюдал каждый раз, после того, как мы выходили после съемки. Несмотря на все сложности, мы справились, и продолжаем общение с ребятами. Надеюсь, что никто ни на кого не держит обиды.

— Что было самым сложным на шоу?

— Остаться в ресурсе к своему номеру, потому что его нужно было отрепетировать. К тому же две программы мы снимали два дня подряд. А передача заканчивалась в 11-12 ночи. Именно на следующий день в 10 утра репетиция номера и в этот же день съемки программы. То есть тебе нужно быть в ресурсе, обсуждать другие номера и еще подготовиться к своему выступлению.

И вот это вот умение вовремя собраться и распределить свои силы — это непросто. Это реально оказалось не так просто, как мы все думали. Казалось бы, да, вышли на три минуты, спели песню, но важно то, что мы эту песню бесконечно репетировали, гоняли два дня. И уже к своему номеру ты просто выходишь никакой. Но находятся какие-то сверхсилы, которые поступают свыше, и ты выдаешь то, что нужно.

— Какой ваш номер вам особенно запомнился?

— Все! У меня постоянно спрашивают, но мне нравятся все номера. Я не могу выделить какой-то отдельный, они все кайфовые, потому что песню мы выбирали совместно. Не было песен, которые я не хотел бы исполнять. Не, но была одна такая композиция, но в процессе репетиций я полюбил ее, правда. Но я безумно люблю номера «Stay», Believer, обожаю «Salut, Vera».

Наверное, для меня это такие яркие точки именно по эмоциональным переживаниям. «Unchained Melody» — это вообще моя любовь с детства, песня из кинофильма «Привидение». Я каждый номер могу отметить, мне действительно сложно выбрать. Вот спросите меня, какой номер для меня лучше? Хоть разорвите, я не отвечу вам на этот вопрос.

— Как вы думаете, почему в начале шоу вас обвинили в том, что вы поете под фонограмму?

— Это интересная история, потому что у меня был прыжок с телеги. Это был народный номер с песней «Выйду на улицу, гляну на село», который я не раз репетировал, потому что мы все, профессиональные певцы, управляем дыханием благодаря диафрагме.

И я репетировал так, чтобы прыжок никак не отразился на вокале. Многих смутило, что я прыгнул, а голос даже не дрогнул и поэтому меня стали обвинять, что я пою под фонограмму. Но на самом деле это заслуга репетиций. Потом я, кстати, выложил в Инстаграм ролик с репетиции, прям съемка из зала, где точно также я проделал этот трюк.

— Как складывались отношения с другими участниками? С кем подружились, а с кем — наоборот?

— Подружились мы со Стасом Костюшкиным. Мы очень долго были на дне (рейтинга шоу — прим. ред). Это потрясающий человек, с ним всегда очень весело, к тому же мы на одной волне, что удивительно, да. Казалось бы, есть определенная разница поколений. Но он постоянно существует в молодой энергии, и за счет этого мы очень сильно сдружились, потому что мы постоянно ржали над всем, что происходит вообще на съемках, за съемками.

Также до этого мы общались и дружили с Кариной Кокс, с которой у нас есть дуэт «Любовь без повода». С Дианой Анкудиновой мы подружились и всегда друг друга поддерживаем, если это необходимо. Я не могу сказать, что я с кем-то там не общаюсь и не дружу. Наверное, этот проект подарил мне очень много творческих коллег, с которыми я могу с прекрасно провести время, если так окажется волею судеб.

— Расскажите, пожалуйста, как собрали свою группу.

— Это не то чтобы группа, есть проект «Вячеслав Макаров», в рамках которого я пишу песни, исполняю их. А мои друзья помогают мне. А если есть возможность выступить живым бэндом, я с удовольствием приглашаю своих ребят — профессиональных музыкантов. И мы выступаем, поем не только свои песни, но бывает, и каверы.

— Где вы чаще всего выступаете?

— Да всего понемногу. Есть телевизионные проекты, корпоративы, музыкальные фестивали, форумы.

— Где вы обучались вокалу?

— Я пел с детства, снимал, копировал, то, что слышал на аудионосителях. Помимо этого, учился в музыкальной школе. У меня был хор мальчиков. Ирина Аркадьевна Катюжанская преподавала у нас музыкальные спектакли, такие детские мюзиклы. Это вообще дало очень большой толчок моим вокальным способностям, но дальше я занимался у преподавателей в музыкальной школе по классу вокала.

Потом брал частные уроки. Мой наставник Лариса Владимировна Сазонова долгое время действительно являлась моим большим творческим ментором и проводником в мир музыки и большого искусства, и понимания, как все это делается. Так что это и профессиональное образование, и по большей части, самообразования, которое никто не отменял.

— Расскажите, пожалуйста, о песнях, которые вы готовитесь выпустить.

— 3 июня у меня планируется выпуск песни и клипа «Твоя история». Этот клип мы снимали в Казани, он создан по мотивам романа Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина», где я выступлю в роли Вронского. Мы попытались уложить этот огромнейший роман в три минуты, чтобы туда вошли все основные действа. Это большая масштабная работа, которой я очень горжусь.

Спасибо большое ребятам, которые приняли участие в создании этого ролика. Эта команда «Double Team»: Артем, Марат, режиссер Айдар Сулейманов, Зоя Рутер. Это действительно получилась некая точка преодоления в моей творческой карьере. Я надеюсь, что эта песня очень понравится и зрителям, и обязательно посмотрите клип.

— С какими артистами записали дуэты?

— У меня сейчас есть дуэт с Кариной Кокс. Песня называется «Любовь без повода». Также у меня записан, выпущен дуэт с Анечкой Плетневой из группы «Винтаж» на песню «Королева мейнстрима». Также у нас записан, но еще не выпущен дует с Юсифом Айвазовым. Это очень масштабная работа. Мне кажется, эта песня войдет, без скромности могу сказать об этом, в классику мировых кроссоверов. Вот так, но зачем забегать вперед, когда песня выйдет, тогда и поговорим.

— Расскажите, пожалуйста, как появилась песня «Твоя история».

-Иван Гуторов, мой друг, товарищ, прислал мне «демку», сказал, есть такая песня, и мне она очень понравилась именно своей атмосферностью. Конечно, мне всегда есть куда вставить свои 25 копеек. Я сказал, что хочу поправить, что исправить, поехал к нему на студию.

Мы доработали «демку», сделали так, как мне хочется, чтобы она звучала, записали вокал, потом я поехал на студию к другому человеку — Олегу Золотых. Мы ее досвели, отмастерили и в итоге получился этот продукт. Поэтому, получается, это такой симбиоз разных творческих идей. И что получилось, вы обязательно услышите.

— Почему клип снят именно по мотивам «Анны Карениной»?

— Потому что я побывал на иммерсивном спектакле «Анна Каренина» в Казани в 2019 году. Я был настолько впечатлен этими локациями, что тогда у меня в голове поселилась идея, что я обязан снять здесь клип. А почему нет? И вот эта идея вынашивалась практически два года и реализовалась в большой клип.

— Чем запомнились съемки клипа?

— Тем, что я был с температурой 38,8. Но отменять съемки было невозможно, потому что мы задействовали очень много людей, и я не мог позволить себе подвести всех.

В итоге, не увлекайтесь, конечно, обезболивающими, но мне пришлось это сделать. Я выпил пакетик жаропонижающего обезболивающего и тяжелее всего мне дались танцевальные сцены. Я думал, что через час после танцев упаду прям там.

А когда смотрю видеоработу, знаете, даже незаметно, что я был не особо в физическом ресурсе на этот момент. Но когда ты горишь своим делом, горишь своей работой, то обо всем забываешь. Я понимаю, что не всегда нужно как бы работать на износ, но я был настолько заражен вот этой историей, что в какой-то момент даже забыл, что болею.

И вы не поверите, на следующий день у меня не было ни единого симптома: ни температуры, ни болезни, ничего, поэтому все прошло хорошо. И что самое главное, никто не заболел, потому что я соблюдал со всеми дистанцию.

— Вы сыграли Вронского, а в жизни приходилось бывать в подобных ситуациях?

— Вы знаете, я как-то незримо оказывался в этих ситуациях. Были очень частые подобные случаи, я же человек очень открытый, общительный и нередко бывало, что меня ревновали, преследовали и даже пытались как-то там физически наказать.

Но поскольку я умею разговаривать с людьми, мы находили общий язык, и все конфликты рассеивались, поэтому некий герой-любовник периодически преследует меня и в жизни, это амплуа.

— Правда ли, что в студенчестве вы были фанатом группы «Винтаж»?

— Да, безусловно, мне очень нравилась их музыка и нравится до сих пор. Их песни у меня в плеере. Потому что я активно следил за творчеством Алексея Романова, который когда-то был в группе «Амега», и за Анечкой Плетневой.

Тогда их тандем находился на пике популярности. Я жил в Астрахани, и клипы группы крутились по всем каналам. Их сложно было не заметить, поэтому их музыка и звучание очень близки мне по духу.

— Как вы познакомились с Анной?

— Когда она носила маску! Все просто, она сняла маску «Попугая» и после этого завязались наши взаимоотношения, общения и творческие коллаборации. Спасибо за это проекту «Маска».

— Какие отношения вас связывают на самом деле?

— Мы творческие друзья, и если мы где-то встречаемся, то это всегда разговоры по три часа. Мы обсуждаем все последние новинки, новые творческие веяния, которые существуют в концертной индустрии.

И если нужно как-то поддержать друг друга, мы всегда на связи, потому что у нее очень плотный график. А еще она и семейный человек, но я, по мере возможности, всегда стараюсь находить время для общения.

— О вашей личной жизни практически ничего не известно. Есть ли у вас жена, девушка? Расскажите о ней, пожалуйста.

— Я не тот человек, который любит хайпиться на личной жизни, и я для себя давно уже принял решение, что личное не выношу на публичное. Мне это вообще неинтересно. Я считаю, что пусть обсуждают мои ТВ-проекты, музыкальные истории, но не личную жизнь.

Для этого есть другие более знаменитые персонажи, которым интересно все это выносить на всеобщее обозрение. Я же хочу сохранить свой маленький мир в целости и сохранности, чтобы мне было там комфортно, чтобы из этого публичного мира я приходил куда-то домой, и чтобы никто в этот мир не лез.

— Кто вы по национальности?

— Я русский. У меня мама русская, папа русский, но папа у меня родился в городе Татарск, это, может быть, часа два езды от Омска. Я не знаю, какие корни во мне намешаны, но почему-то мне кажется, что Татарском город просто так не назовут. Возможно татаро-монгольского иго оставило свое семя, и через года оно воплотилось во мне.

— Какой у вас рост и вес?

— Господи, я измерял свой рост очень давно. Может быть, метр 90, но поскольку я 1989 года рождения, пусть будет метр 89. Вес — ну, где-то также 84-85 кг.

— Какими проектами порадуйте поклонников сейчас?

— В сентябре стартует новое шоу «Аватар» на телеканале НТВ, где я стану ведущим. Про это шоу подробно можно прочитать во всех пресс-релизах. Это, скажем кратко, виртуальная «Маска». Некий виртуальный персонаж будет находиться в дополненной реальности, и за этим героем будет скрываться какая-то известная личность, которая будет находиться в отдельной комнате.

И с этой личности будут сниматься движения, голос, мимика. Это такой технологический прорыв в сфере телевидения, поэтому смотрите, не пропустите.

Помимо этого, мы также уже отсняли новый клип на мою новую песню «Сердце изо льда». Я надеюсь, что мы презентуем ее уже осенью, это невероятно красивая работа, очень творческая. И я не буду сейчас говорить, что происходило в этом клипе, но поверьте, его стоит посмотреть.

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