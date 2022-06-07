Группа «Фабрика» — об отношении к звездной миграции и политических конфликтах

Началось лето. А у девушек из группы «Фабрика» превалирует желание работать, а не отдыхать. Об этом, а также об отношении к конфликтам на политической почве и мигрировавшим звездам участницы коллектива рассказали в небольшом интервью Teleprogramma.pro

— Недавно было объявлено, что «Макдоналдс» вернется на российский рынок, но под другой вывеской и при содействии отечественного производителя. Этакий ребрендинг. Пойдете на открытие?

Ирина Тонева: — Пойдем. Мы с мужем хотим пойти на открытие и посмотреть, может, в меню будут какие-то продукты полезней, чем это было раньше. Все-таки это ребрендинг. Возможно, появится что-то новенькое, интересное.

— Меж тем некоторые ратуют исключительно за иностранные бренды. У вас не случались ссоры на политической почве с друзьями и знакомыми, а то и с родными?

— Были противоречивые чувства, но не поссорились, слава Богу. Мы же находимся не на уровне животных. Но знаем, что даже родные вступают из-за в конфликты. Слава Богу, нас такая тенденция обошла стороной.

— Как вы относитесь к миграции наших артистов?

— Это же выбор каждого. Каждый держит жизнь в своих руках.

— А что вы думаете об отмене русской культуры в мире?

— — Мы безумно любим нашу страну и переживаем за все, что с ней происходит. Есть такие произведения, которые невозможно отменить, как бы ни старались недоброжелатели, как бы ни хотели их вычеркнуть. Мы все-равно будем возвращаться к культурному наследию России.

— Какие у группы ближайшие планы?

— Мы хотим поехать на студию и записать песню. Надеемся, что у нас будут концерты, концертная деятельность. Очень ждем этого.

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