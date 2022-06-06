«Там крутилось невероятное количество власти, денег, силы»: Андрей Бурковский и Агата Муцениеце – о съемках в «Тоболе»

На Первом канале продолжается показ исторического сериала «Тобол». Исполнитель роли шведского артиллериста Йохана Рената Андрей Бурковский сравнивает этот проект с «Игрой престолов», поскольку в российском фильме, так же, как и в американском, много сюжетных линий, батальных сцен, человеческих отношений и конечно, любви. По сюжету персонаж Бурковского страстно влюбляется в немку Бригитту. Эту роль исполняет актриса Агата Муцениеце.

Агата Муцениеце: «Моя героиня готова умереть ради любви»

По словам Агаты, любовь занимает первое место в жизни ее героини. Ради этого чувства она идет на сумасшедшие поступки.

«Бригитта ради любви готова идти против всех, против системы. Она готова умереть. Но в любви», — говорит Агата Муцениеце.

Как поясняет актриса, на ее роль был устроен большой кастинг.

«На самом деле не было такой цели взять актрису из Прибалтики, потому что она легче говорит с акцентом. На эту роль пробовалось много русских актрис: от рыжих до блондинок, — пояснила Агата. — Просто, видимо, режиссеру и продюсерам больше подошла именно моя манера игры. Ну и акцент для меня легче было сделать именно потому, что я из Прибалтики, вот и все. Это лично мне облегчило задачу, но никому больше. Именно латышский и немецкий, они вообще очень схожи по акценту. Поэтому все прокатило».

А вот экранному возлюбленному Агаты Андрею Бурковскому пришлось приложить немало усилий, чтобы изображать в кадре шведа. Но, к счастью, появился человек, который помог ему.

«Я нашел русского, который всю жизнь прожил в Швеции, и мы с ним работали над акцентом. А потом на съемках я говорил: «Стоп, стоп, стоп, ребята, подождите, мне сейчас эту сцену нужно освоить с акцентом». Некоторые сцены у меня были целиком на шведском языке, Но мы также допустили некоторый нюанс: Бригитта у нас не шведка, как это написано в романе, а немка, — признался Андрей Бурковский. — Это сделано для того, чтобы не все сцены звучали на шведском, и, поскольку она немка, мы разговаривали на русском. Но со своим мужем Бригитта говорила по-немецки, тем более, что его сыграл немецкий актер. Так что мы с ней общались на смеси русского, немецкого и шведского. Австрийский актер Вольфганг Черни тоже учил текст на шведском, поскольку он играл лучшего друга моего героя. В итоге я русский, он австриец, и мы сидим-учим шведский текст, чтобы друг с другом разговаривать».

Андрей Бурковский: «Тобол» — немного как «Игра престолов»

Андрей Бурковский поделился с Teleprogramma.pro и другими подробностями съемок.

— Андрей, сериал «Тобол» ведь сначала появился на широких экранах как полнометражный фильм…

— Я рад, что проект сейчас идет на Первом канале. Да, мы уже посмотрели фильм, но сериал — это, конечно, другое. И мы его ждали, потому что полностью история рассказывается именно в этих восьми сериях, которые невероятно круто сняты. Изначально сюжет больше ориентирован на сериал, где к концу рассказа все линии сплетаются. Интересно на этом проекте было все, начиная от костюмов: у меня был сшитый парик, длинные волосы, настоящие одежды из музея. Это, конечно, фантастика.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о своем персонаже

— Мой герой — швед, и я пробовался на эту роль самым первым, после меня на кастинге появлялись шведы, немцы, но взяли меня — больше всех похож. В романе очень серьезно описано как, после войны, когда Петр победил, многие пленные шведы оказались в России. Их увозят, грубо говоря, в поселение, находящееся рядом с Воронежем.

Шведы устроили там бунт, и тогда их решили сослать еще дальше, в Сибирь, потому что оттуда тяжело сбежать. И вот они живут в Сибири, получают деньги от короля Швеции, несмотря на то, что в плену. Для моего героя Йохана Рената самое важное — свобода, и ему хочется вернутся на родину. Но тут у него вспыхивают отношения с женщиной, и Йохан не знает, уехать ему или остаться.

Эта любовь к женщине, которая замужем за алкоголиком, буквально уничтожает и сжигает его. Вообще, почему мне очень понравилась роль, так это потому, что она неоднозначная: мой герой — он и хороший, и плохой.

— Какой съемочный день стал самым запоминающимся для вас?

— В свой первый съемочный день режиссер фильма Игорь Зайцев сказал мне: «Ты, знаешь, я тут подумал, что ты любишь хоккей, хорошо катаешься, и мы нашли коньки того года, там тысяча шестьсот такого-то, и ты на них будешь ездить по озеру».

И вот у нас с Агатой сцена, и мы на замершем озере. Мне говорят: «Сейчас она выйдет к тебе из массовки, отвернись». Я отворачиваюсь, а потом развернулся — и передо мной уже целый город: верблюды, слоны, собаки, люди — просто огромный город. А еще многие жители Тобольска приходили смотреть, как мы снимаем, поэтому, кажется, что весь город участвовал в наших съемках.

— С каким западным аналогом вы могли бы сравнить сериал «Тобол»?

— Этот проект, в основу которого лег одноименный роман Алексея Иванова (кстати, я прочел обе его части) — немного как «Игра престолов». У нас много сюжетных линий: шведы, губернатор, Петр I, Ремезов. А еще безумная любовь, плюс война, предательство и такая вот история России. Тобольск тогда — третий город в стране, а может быть, и второй даже после Санкт-Петербурга. То есть там крутилось такое невероятное количество денег, власти, силы…

— Сталкивались ли вы с какими-то большими сложностями во время съемочного периода?

— Конечно, случались моменты, когда у меня, допустим, спектакли, и мне приходилось летать туда-сюда. А это Москва — Тюмень, а потом еще на машине три часа до Тобольска.

И вот на место ты приезжаешь в пять утра, а в семь уже на смену. Потом вечером ты снова садишься в самолет Тюмень-Москва, и у тебя в Москве спектакль. Но это было приятное испытание, я ни в коем случае не ныл.

Со съемок осталось много хороших воспоминаний, я даже помню, как нас кормили в нашей гостинице — это была очень вкусная свежая рыба. Ну и Сибирь — это, конечно, невероятные красоты, которые запечатлела наша крутая операторская группа.

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