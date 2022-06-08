Елена Борщева – о планах на лето, ушедших брендах и новом «Макдоналдсе»

У юмористки Елены Борщевой и ее мужа — известного бодибилдера и тренера Валерия Юшкевича — большие планы на лето. Так, семейная пара планирует сочетать отдых и труд. Подробнее об этом, а также о появлении обновленного «Макдональдса» и отношении к российским дизайнерам Елена Борщева и ее супруг рассказали в небольшом интервью Teleprogramma.pro

«Этим летом у нас много чего запланировано. Например, планируем поехать на море, съездим ко всем нашим родственникам, хотим посетить Приэльбрусье. Еще нужно сделать ремонт. Так что у нас большие планы», — сказала Елена.

— А как развивается школа актерского мастерства, которую вы открыли в этом году?

— Буквально недавно у нас прошел отчетный концерт. Можно сказать, что закончился первый учебный год. Первого июня мы тоже выступили на день защиты детей. А потом уже продолжим обучение с сентября.

— Говорят, после 12 июня откроется российский аналог «Макдоналдса» только под другим названием. Пойдете ли вы посмотреть на новое меню, оценить сервис?

Валерий Юшкевич: — А что смотреть? Чего мы там не видели? Мы, наверное, потом придем, когда нам расскажут, каким он стал – лучше или остался прежним. Просто мы не такие частые посетители «Макдоналдса». Лена туда приходила туда раз в год, делала проект с благотворительным фондом «Щедрые сердца». Если бы «Макдоналдса» не было в России десять лет, то, возможно, мы бы туда и пошли. И вообще, пошел слух, что он опять вернется.

— Может, вы ждете возвращения каких-то брендов?

— Мы никого не ждем. Но в то же время всех любим и ждем. Мы перешли на российских дизайнеров, например, бренд Zaza из Питера, не забываем и про индивидуальный пошив. Так что мы уже адаптируемся.

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