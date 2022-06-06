Жасмин — об уехавших звездах: «Флаг им в руки, транспарант на голову»

А также рассказала Teleprogramma.pro о поддержке российских дизайнеров и планах на лето.

Начало лета у певицы Жасмин выдалось очень насыщенным. Так, только в день защиты детей она выступила на нескольких площадках. Но ближе к середине лета певица планирует как следует отдохнуть вместе с родными людьми.

Об этом, а также о сотрудничестве с российскими дизайнерами и отношении к «поуехавшим» звездам Жасмин рассказала в небольшом интервью Teleprogramma.pro.

«Российские дизайнеры должны выходить на мировой уровень»

— Жасмин, недавно вы были замечены на красной дорожке премии Ru.TV. Если говорить о наградах, то какая из них является самой значимой для вас?

— Это любовь моих зрителей и моих поклонников – самая главная награда.

— И детей?

— И любовь детей, конечно. Первое июня мы провели много выступлений для детворы. Я выступала и в мэрии, и ездила в благотворительные фонды. В общем, день был насыщенным.

— На премию Ru.TV вы надели платье нашего дизайнера…

— Обожаю российских дизайнеров. Последнее время люблю носить бренд Rasario дизайнера Расиды. Мы хорошо знаем друг друга.

— Не переживаете, что западные бренды уходят с нашего рынка?

— Абсолютно не переживаю. Я, наоборот, даже рада, потому что российские дизайнеры должны выходить на мировой уровень. Ведь мы этого заслуживаем.

— И даже по «Макдоналдсу» не скучаете?

— Вы что? (Смеется) Я даже никогда не ходила в «Макдоналдс». И вам тоже не советую. Я перекрестилась. И думаю, Боже мой, слава Богу.

«Нам же больше работы достанется»

— Где планируете провести лето?

— В Сочи. Обязательно куда-нибудь полетим с детьми. Сейчас пока дети еще учатся. Маргарита, конечно, оканчивает учебный год раньше. Но поскольку Мирон учится в английской школе, до первого июля он еще не свободен.

— Кстати, как вы относитесь к тому, что некоторые звезды мигрируют из нашей страны?

— Пусть мигрируют. Нам же больше работы достанется. Флаг им в руки, транспарант на голову.

— Что сейчас происходит в вашем собственном творчестве?

— У меня вышел новый клип «Слезы бывших». У нас получилось интересное видео, которое снял режиссер Василий Козырь. Так что я думаю, что моим зрителям очень понравится. Красивая песня, потрясающий костюмный ряд в клипе.

— Идеи клипов придумываете вы?

— Безусловно, я тоже участвую в этом процессе. Но первое слово, конечно, от режиссера, от сценариста. И если мне что-то не нравится, то я могу это подредактировать. А так, конечно, я работаю с такими людьми, что и ничего редактировать не нужно.

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