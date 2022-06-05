Артур Сопельник о съемках в сериале «По велению сердца»: «Был жуткий ветер, и я сильно промерз»

4 июня на канале «Россия 1» — премьера нового мини-сериала «По велению сердца». В небольшое количество серий создатели сумели уместить массу событий, действие сериала развивается достаточно стремительно. За отношениями провинциальной, но амбициозной девушки Ани и столичного бизнесмена Максима интересно наблюдать, сюжет таит в себе неожиданные повороты.

Журналисты Teleprogramma.pro поговорили с исполнителем главной роли, Артуром Сопельником, о закулисных секретах съемок.

— Артур, расскажите, где снимали сериал?

— Снимали в основном в Москве и Подмосковье, павильонных съемок не было – все на натуре, и я считаю, что это правильно: такие проекты выигрывают от натурных съемок.

— Какие отношения у вас сложились с исполнительницей главной женской роли – Анной Мельниковой?

— Очень теплые и дружеские. Она хороший партнер, хорошая коллега, хорошая актриса.

— А вообще на площадке была комфортная атмосфера?

— С режиссером Юрием Лейзеровым мы работаем вместе уже не в первый раз, и всегда на площадке устанавливается теплая, комфортная обстановка.

— Возможно, с кем-то из коллег у вас успела завязаться дружба?

— Это же совсем короткий проект, у нас было всего, кажется, 18 смен. Дружба может появиться на каком-то долгом проекте, когда находишься рядом с людьми постоянно и на протяжении длительного времени, тогда успеваешь и лучше узнать друг друга, и проникнуться какими-то дружескими чувствами. Но хороших коллег я здесь точно приобрел!

— Что больше всего запомнилось со съемок?

— Мы снимали под мостом, был жуткий ветер, и я сильно промерз. Хотя день стоял солнечный, на дворе стояло лето, казалось бы, как можно замерзнуть? Но вот, оказывается, под мостом бывает совсем другая погода. Ветер пронизывал просто до костей!

Артур Сопельник прославился после исполнения одной из главных ролей в сериале «Кадетство». Потом были не менее успешные проекты с его участием – «Ранетки», «Кремлевские курсанты», «Марьина роща», «Физрук»… Кроме кино, Артур – приглашенный актер в Московском театре Луны: здесь спектакль, в котором он играет, — «Королева» — идет уже довольно давно и пользуется успехом. Не пропустите премьеру мини-сериала «По велению сердца» — она состоится 4 июня на канале «Россия 1».

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