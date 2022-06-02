Лена Катина – о будущем муже, отношениях с Юлией Волковой и санкциях

16 июня экс-участницы группы «Тату» Лена Катина выходит замуж. Торжество пройдет в день сорокалетия жениха – предпринимателя и миллионера Дмитрия Спиридонова. Со своим избранником рыженькая «татушка» познакомилась, когда выступала на его корпоративе. И теперь дело дошло до свадьбы, которая, правда пройдет весьма скромно.

Подробнее об этом важном дне, любимых качествах друг друга, а также влиянии западных санкций Лена Катина и Дмитрий Спиридонов рассказали в небольшом интервью Teleprogramma.pro.

«Диме очень нравится тусить на даче»

«16 июня мы просто расписываемся. Свадьбу же будем делать чуть позже. После росписи я сразу улетаю на гастроли в Казахстан. А все подробности сообщим, когда придет время», — отметила Елена.

— А куда все-таки поедете в романтическое путешествие?

Дмитрий Спиридонов: — В лес, на дачу, к теще на блины.

Лена Катина: — Диме очень нравится тусить на даче. Но я надеюсь, что у нас все-таки получится куда-то улететь в какой-то момент. Просто непонятно, в какой конкретно.

— Вы смотритесь как очень гармоничная пара. А какие качества цените друг в друге?

Лена Катина: — Но, наверное, доброту, харизму, ум.

Дмитрий Спиридонов: — Я все ценю: и отрицательные, и положительные качества.

— И много отрицательных?

Дмитрий Спиридонов: — Масса.

Лена Катина: — А то! Покажите мне хоть одного человека, у которого нет отрицательных качеств. Единственный человек без них – это Иисус Христос.

— Лена, что сейчас происходит в вашем творчестве?

— В июне я выпускаю новую песню. Проходят концерты, съемки, красные дорожки. Так что продолжаем работать, петь.

«Отложила европейский тур»

— Говорили, что будет сниматься сериал про «Тату». На какой он сейча стадии?

— Вы знаете, в связи с последними событиями заморозилось очень много всяких проектов. Посмотрим в будущем. Как только что-то отморозится, появится и подробная информация.

— Также говорят, что ваша коллега Юлия Волкова отказалась принимать участие в этом сериале…

— Честно говоря, я ничего не знаю о том, что Юля отказалась. Но, может быть, мы говорим про разные сериалы. Такое тоже возможно.

— Вы поддерживаете какую-то связь с ней?

— Мы не общаемся уже много лет, но есть какие-то общие темы, которые нас связывают и могут связать вновь.

— Как вы уже сказали, проект, посвященный группе «Тату» заморозился. А текущая политическая ситуация еще как-то повлияла на вашу жизнь?

— Пока нет. Хотя у меня планировался тур по Европе, но пока он отложился.

— А о каких-то исчезнувших брендах жалеете?

— Ой нет, я совершенно не зависима от брендов. Единственное, началась проблема с детской одеждой.

— Говорят, что 12 июня откроется наш отечественный «Макдоналдс», только сменивший название. Пойдете на открытие?

— Я подумаю. Но, наверное, ради интереса сходим.

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