Лена Катина – о будущем муже, отношениях с Юлией Волковой и санкциях

16 июня экс-участницы группы «Тату» Лена Катина выходит замуж. Торжество пройдет в день сорокалетия жениха – предпринимателя и миллионера Дмитрия Спиридонова. Со своим избранником рыженькая «татушка» познакомилась, когда выступала на его корпоративе. И теперь дело дошло до свадьбы, которая, правда пройдет весьма скромно.
Подробнее об этом важном дне, любимых качествах друг друга, а также влиянии западных санкций Лена Катина и Дмитрий Спиридонов рассказали в небольшом интервью Teleprogramma.pro.
«Диме очень нравится тусить на даче»
«16 июня мы просто расписываемся. Свадьбу же будем делать чуть позже. После росписи я сразу улетаю на гастроли в Казахстан. А все подробности сообщим, когда придет время», — отметила Елена.
— А куда все-таки поедете в романтическое путешествие?
Дмитрий Спиридонов: — В лес, на дачу, к теще на блины.
Лена Катина: — Диме очень нравится тусить на даче. Но я надеюсь, что у нас все-таки получится куда-то улететь в какой-то момент. Просто непонятно, в какой конкретно.
— Вы смотритесь как очень гармоничная пара. А какие качества цените друг в друге?
Лена Катина: — Но, наверное, доброту, харизму, ум.
Дмитрий Спиридонов: — Я все ценю: и отрицательные, и положительные качества.
— И много отрицательных?
Дмитрий Спиридонов: — Масса.
Лена Катина: — А то! Покажите мне хоть одного человека, у которого нет отрицательных качеств. Единственный человек без них – это Иисус Христос.
— Лена, что сейчас происходит в вашем творчестве?
— В июне я выпускаю новую песню. Проходят концерты, съемки, красные дорожки. Так что продолжаем работать, петь.
«Отложила европейский тур»
— Говорили, что будет сниматься сериал про «Тату». На какой он сейча стадии?
— Вы знаете, в связи с последними событиями заморозилось очень много всяких проектов. Посмотрим в будущем. Как только что-то отморозится, появится и подробная информация.
— Также говорят, что ваша коллега Юлия Волкова отказалась принимать участие в этом сериале…
— Честно говоря, я ничего не знаю о том, что Юля отказалась. Но, может быть, мы говорим про разные сериалы. Такое тоже возможно.
— Вы поддерживаете какую-то связь с ней?
— Мы не общаемся уже много лет, но есть какие-то общие темы, которые нас связывают и могут связать вновь.
— Как вы уже сказали, проект, посвященный группе «Тату» заморозился. А текущая политическая ситуация еще как-то повлияла на вашу жизнь?
— Пока нет. Хотя у меня планировался тур по Европе, но пока он отложился.
— А о каких-то исчезнувших брендах жалеете?
— Ой нет, я совершенно не зависима от брендов. Единственное, началась проблема с детской одеждой.
— Говорят, что 12 июня откроется наш отечественный «Макдоналдс», только сменивший название. Пойдете на открытие?
— Я подумаю. Но, наверное, ради интереса сходим.
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