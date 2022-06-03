Загугли Звезду: Юлианна Караулова – как попала на «Фабрику звезд», об отношениях с Фадеевым, Ургантом, Пугачевой, шоу «Маска» и личной жизни

Пять лет назад певица Юлианна Караулова вместе с ведущим Тимуром Соловьевым дошла до финала шоу «Кто хочет стать миллионером?», заработав три миллиона рублей. Тогда это стал шестой случай такого крупного выигрыша в истории программы. Тандем работал равноправно. Юлианна отвечала на вопросы наравне с партнером по игре, а не просто поддакивала.

Своим примером она лишний раз доказывала, что вопреки стереотипному мнению красота и ум вполне совместимы. Да и Алла Пугачева, и Максим Фадеев в свое время не обратили бы внимания на недалекую девушку.

Какое влияние в судьбе Юлианны Карауловой сыграли эти две личности? Как ее лучший друг превратился в мужа? И справилась ли она с послеродовой депрессией после рождения ребенка?

На эти и другие вопросы певица ответила в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

— Вы помните свое детство в Болгарии?

— Да, до 11 лет я вместе с родителями жила в Болгарии. Конечно, я помню этот период. Но относительно явно я помню себя, наверное, лет с восьми-девяти, а до этого момента –такими вспышками. То есть у меня нет вот прям четких, конкретных, длительных воспоминаний. Но детство в Болгарии было прекрасным. Я училась в офигенной школе, у меня были классные друзья. Я помню даже подготовительную группу, в которую ходила перед учебой.

Потом, конечно, когда мы переехали в Москву, все резко для меня поменялось. На тот момент Москва была абсолютно незнакомым городом, несмотря на то, что я здесь родилась. Потому что все-таки именно здесь прошла несознательная часть детства. Мы уехали, когда мне исполнилось, наверное, года четыре или лет пять. Вот, поэтому, когда мы вернулись, наступил очень сложный период, потому что там остались все мои друзья, любимая школа и все мои игрушки.

При переезде потерялась огромная коробка, в которой они находились. Вот так в 11 лет я попрощалась с детством. Я понимала, что у родителей тоже свои проблемы, связанные с новосельем, с работой, с финансами. И в общем, не посвящала их в какие-то свои психологические трудности, с которыми я пыталась на тот момент справляться сама. Это оказалось непросто, меня не сразу приняли в новой школе. Было тяжело и в учебе. Вот поэтому тогда я так резко повзрослела.

— Сейчас Москва стала родным городом?

— Да, сейчас Москва — мой любимый, родной город. Честно говоря, я обожаю путешествовать, но я не представляю, что длительное время могла бы жить где-то в другом месте. Потому что для меня это город номер один по всем параметрам: по энергии, по уровню, качеству жизни, сервиса, по возможностям, по количеству талантливых людей. Но на самом деле, конечно, Москву я полюбила не сразу.

Первое время я ее не то чтобы не ненавидела, но не питала никаких симпатий. Мне казалось, что это очень холодный, чужой, совсем не мой город, но любовь, она, знаете ли, пришла со временем. А что касается школы, то я ее с теплом вспоминаю.

Наверное, тяжело было только первый год, тогда я училась в седьмом классе. А уже потом я все-таки освоилась, адаптировалась, у меня появились друзья. Я как-то подтянулась по школьным предметам, потому что, несмотря на то, что в Софии я училась в русской школе, у нас была немножко другая программа.

Некоторых предметы у нас не преподавались, поэтому мне пришлось догонять по ряду дисциплин. Особенно запомнились два года французского языка и латыни. В общем, нужно было достаточно много дополнительно заниматься. Плюс школа была гуманитарная, мне пришлось очень много читать, потому что у нас был другой список литературы на лето. Ну и не обошлось без физики.

Но со временем у меня все сложилось и с предметами, и с одноклассниками. У меня появились друзья, подруги, друзья во дворе, в доме, где мы жили. В общем, своя компания, но образовалась она уже, наверное, ближе к девятому классу. Тогда проходили какие-то тусовки, мы все стали подростками. Начали как-то себя чувствовать совсем по- другому: взрослыми, крутыми. Было очень много веселого и классного.

Так что есть что вспомнить, за что поблагодарить. Также благодарю учителей за мое прекрасное образование. Без лишней доли скромности считаю, что то образование, которое мне дали в школе, и вправду хорошее. Офигенная база для любого вуза.

Я с теплом вспоминаю школу, но вернуться туда я бы не хотела, потому что я человек, который не любит учить все подряд. Я очень люблю учиться до сих пор, но люблю заниматься тем, что мне нравится, а в школе все-таки такой опции — выбирать те предметы, которые тебе интересны, – нет. Это больше присуще западной системе образования, у нас она пока не прижилась.

Может быть, когда-нибудь приживается, не знаю, но, на мой взгляд, она на самом деле имеет место быть. Поэтому, когда я окончила школу, я просто была рада, что мне, например, больше не надо учить физику, (я ее не любила), что мне не надо вставать в семь утра. Я с детства ненавидела рано вставать, потому что все-таки пары в университете начинаются чуть-чуть попозже.

Вообще, я была очень взволнована фактом того, что начинается новая веха, другая жизнь, возникают какие-то новые компании и друзья.

— Расскажите, пожалуйста, о своих родителях.

— Мои родители — прекрасные люди, спасибо им за мое счастливое детство. Папу зовут Юра. Соответственно, я Юлиана Юрьевна. Папа занимается светом: работает в компании, которая продает свет, люстры, светильники, в общем, все, что с этим связано.

Мама уже несколько лет не работает, а раньше трудилась в той же компании, что и папа, хотя у нее медицинское образование. Но мне кажется, что в нашей стране мало кто работает по профессии.

Сейчас родители — прекрасные бабушка с дедушкой. По выходным они приезжают к нам в гости в дом, и, как правило, субботу и воскресенье проводят с внуком, чем очень помогают мне.

— Как вас воспитывали?

— Меня вообще не строго воспитывали, у меня абсолютно не консервативные родители. Мне кажется, они позволяли мне даже больше, чем можно и нужно было. Самые авторитетные решения в нашей семье принимал папа. Мне рассказывали, что когда мне было годика три-четыре, если я себя плохо вела, мама говорила: «Я все расскажу папе». Я сразу пугалась и просила: «Нет, не надо. Я все сделаю, все будет хорошо».

Но сейчас у нас с ними абсолютное взаимопонимание. Мама и папа — практически мои друзья, хотя, конечно, родители должны оставаться родителями и не меняться ни с кем никаким ролями. Но мы действительно друг друга понимаем, слава Богу, очень близко и часто общаемся.

Они сделали все, чтобы я никогда не чувствовала каких-то неудобств, финансовых проблем, которые, безусловно, сопровождали нашу жизнь. Но тем не менее мое детство было просто каким-то эталонным и прекрасным.

— Как попали на проект «Фабрика звезд»?

— Когда ты говоришь, что по любви, это звучит очень неприлично. Конечно, никакого блата у меня тогда не было, хотя ходили слухи, что наоборот. На «Фабрику звезд» я попала в шестнадцатилетнем возрасте. К тому моменту я успела поучаствовать в кастинге журнала «Yes» на конкурс «Лицо года» и заняла там второе место. После этого я участвовала в кастинге в группу «Yes», прошла его, начала петь в коллективе, который делал одноименный журнал.

Песни нам писал Ваня Ургант. Тогда об этом никто не знал, потому что Ваня предпочел умолчать об этом факте, но сейчас его не скрывает, поэтому я могу об этом открыто говорить. Но судьба группы не сложилась, потому что люди, которые делали ее в авральном режиме, ежемесячно сдавали журнал. Конечно, им было не до музыкального продюсирования. Наверное, раза два-три мы выступили на парочке мероприятий издательского дома, каких-то дружественных журналов и собственно, мероприятиях журнала «Yes».

Наш репертуар состоял из трех песен. Скажу честно, я пыталась воспользоваться, какими-то связями, потому что был такой журнал «Yes. Фабрика звезд», который являлся информационным спонсором «Фабрики» и освещал все происходящее. Я попросила главного редактора этого издания, которого я хорошо знала, провести меня на кастинг без очереди, и он меня слил. Сказал: «Вообще не до тебя. Я даже не знаю, поеду туда или нет, короче, давай сама, все равно не пройдешь».

Ну в итоге я просто поехала с папой, он уговорил меня идти на этот кастинг, потому что я тоже не хотела ехать. А я не верила, что просто так можно прийти на кастинг, и с улицы попасть на самый популярный телепроект страны. Но папа сказал, что: «Я отвезу тебя на машине». Это было решающим фактором, потому что от дома до «Останкино» мне нужно было ехать полтора часа, даже больше, — час сорок в одну сторону своим ходом.

Мы жили вообще в другом конце Москвы. Ну и в общем, папа пошел со мной, вместе мы стояли в очереди, и я прошла этот кастинг, потом позвонила главному редактору журнала «Yes звезды» Сергею Онищенко. Призналась, что я прошла кастинг, он мне не поверил, потом сказал: «Ну все, будешь писать для нас дневник». Только дневник не фабриканта, а человека, который прошел кастинг».

Помню, что ответила : «Не буду я тебе ничего писать, вот ты же меня не провел туда», но в итоге, естественно, я все написала. И постепенно, тур за туром, достаточно легко я прошла этот кастинг. Сама в это не верила до последнего. Думала, что это какая-то ошибка, что вот сейчас меня сольют. Скажут, что: «Извините, пожалуйста, мы вас там перепутали с кем-то», но, тем не менее, все случилось. Я попала на шоу, дошла до финала и, конечно, этот проект изменил мою жизнь и разделил ее на «до и после».

— Как складывались ваши отношения с Аллой Пугачевой, которая курировала тот выпуск?

— Но, если честно, я так волновалась в ходе этих отборов, что практически потеряла сознание. Я вообще не помню, как зашла в этот зал, где проходил кастинг. Волновалась так, что просто не дышала. Помню, что Алла Борисовна, разговаривая со мной, попросила меня спеть. А еще спросила: «Где вы учитесь?» Я сказала, что в Институте современного искусства, на кафедре эстрадно-джазового вокала. Тогда я только поступила в институт и еще не успела начать обучение.

Я помню, что она сказала: «Это заметно» — таким голосом. Я пела английскую песню Мэри Джей Бладж. Это было единственное, что я подготовила. Я очень боялась, что меня попросят исполнить что-то на русском, потому что в основном об этом просили всех. Но меня достаточно быстро остановили, сказали: «Сразу слышно, все классно, не надо тут выпендриваться, расскажите про себя». Я сразу поняла, что на самом деле Алла Борисовна — очень простая в общении и что, конечно, первое время мы все ее боялись, но она очень простой в хорошем смысле этого слова человек.

— На вашем проекте была дружба?

— Была дружба, на самом деле мы до сих общаемся. Вот только сегодня созванивалась с Наташей Подольской. Даже не верится, что в этом году ей 40 лет. И Миша Веселов — тоже мой близкий друг, я крестная его сына, которому уже 11 лет. Короче, мы все очень взрослые ребята. Ведь со времен проекта «Фабрика звезд» прошло уже 18 лет, в этом году 19. И это, конечно, какие-то страшные цифры

Во время гастрольного тура мы негласно разделились на две лагеря. И какое-то время эти две коалиции ссорились между собой. Потом мы все подружились, и весь тур связан с очень яркими эмоциями и воспоминаниями. Мы до сих пор очень близко общаемся с Мигелем и Викой Дайнеко. В общем, я рада, что этот проект подарил такое количество хороших людей. Кстати, не только мне, но и миру, потому что многие из них до сих пор поют и являются действующими большими артистами.

— Как складывались ваши отношения с Максом Фадеевым на «Фабрике звезд» и за ее пределами?

— Максим Фадеев — мой продюсер на «Фабрике звезд», у нас складывались прекрасные отношения. Макс меня поддерживал с самого начала. Он как-то вот безоговорочно в меня верил и с первого кастинга обратил на меня внимание. Я помню, что, когда на проекте оставалось человек 30 (если я не ошибаюсь, прошло 18). И мы все вот эти 30 человек стояли в кабинете у Константина Львовича Эрнста, где нас допрашивали.

Нас там по очереди о чем-то спрашивали, рассказывали про контракты, что возможно, из нас будут делать группы. А в финале спросили: «Есть ли у вас какие-то вопросы?» Честно говоря, не помню, о чем хотела спросить, но я помню, что открыла рот, хотела задать вопрос, но потом застеснялась. И Макс такой: «Что, что, ты хотела спросить, о чем сказать?»

Я помню, что мне было так приятно, что он обратил внимание на этот нюанс. На этом проекте Макс подарил мне крылья, познакомил меня с музыкой, научил работать на сцене, заставил поверить в себя, потому что я, конечно, была очень неуверенным в себе человеком, артистом и даже девушкой. А Максим вселил в меня веру в себя, за что я ему очень благодарна.

И очень круто, что спустя столько лет мы с ним сделали дуэт. Причем это было его предложение. В прошлом году вышла песня «Тем, кто рядом». Я очень люблю эту нашу работу: и клип, и песню. Поэтому мы до сих пор сохранили теплые отношения.

— Вы гордитесь этой песней?

— Конечно, я ее обожаю и страшно благодарна судьбе и Бьянке. Судьбе за то, что она свела меня с этой певицей, и Бьянке — за то, что она написала эту песню. Потому что, конечно, не побоюсь этого слова, это фундаментальнейшая работа, очень большой хит, который подарил мне жизнь, новую жизнь как сольной артистке, потому что я заново начинала свою сольную карьеру после ухода из коллектива 5sta Family. И конечно, мы не ожидали, что композиция станет таким большим хитом.

Мы все очень верили, надеялись, что песня зайдет, но никто, включая Бьянку, не думал, что она вот так реально разорвет аудиторию. В 2015 году это была самая прослушиваемая песня. На тот момент мы побили абсолютный рекорд, тогда еще не было стриминга, только I-Tunes, и песня больше месяца находилась на первом месте. Это была первая русская композиция, которая так долго держалась на вершине западного чарта.

Но на самом деле она не сразу попала на первые строчки хит-парадов. Я помню, что мы ее выпустили где-то в середине мая и к середине июля она только разыгралась. Сначала коллеги, с которыми я общалась, из той же группы 5sta Family, говорили: «Ну, классная же песня». Я думала, что так они говорят из вежливости. Потом одна за другой радиостанции начали крутить эту композицию.

Потом, когда уже трек попал на радиостанцию «Европа плюс», это был такой супертолчок для песни. Она взлетела абсолютно во всех чартах, и я помню, что я еще тогда пела в группе. У нас с ребятами проходил концерт в Нью-Йорке, корпоратив. Я помню, что вышла из отеля на 5-авеню, а вокруг лето, солнце, офигенная погода, я в Нью-Йорке. А моей мечтой было попасть туда. И я открываю I-Tunes и вижу, что песня на первом месте. Помню, что иду по городу в 7 или 8 утра, потому что встала очень рано из-за вот этой разницы во времени и адаптации, и просто чувствую себя королевой мира. В тот момент я думала: «Господи, неужели это происходит со мной? Как же круто!»

— Получается, что песня и клип сами себя раскрутили?

— Мы вообще не вкладывали деньги в раскрутку. Просто сняли клип, который на тот момент стоил порядка 200- 250 тысяч рублей, а это очень мало для такого видео. Его снимала команда моих друзей, которая работала фактически бесплатно.

Единственный, кто получил деньги за клип, — это мальчик- модель Артем, который снимался там вместе со мной. Мы просто не могли не заплатить модельному агентству, через которое мы его наняли. Все остальные: оператор Костя Кокарев, мой очень близкий друг, режиссер Илья Дуров, Елисей Гладиков, который отвечал за камеру, мой визажист Аня Хоменко, стилист Катя Климова, помогали мне по дружбе.

Директор Паша Назаров по бартеру договорился, что мы прилетим бесплатно в Рим, сняли там трех-четырехкомнатные апартаменты. Собственно, вот эти все 200 000 ушли на проживание, гонорар модели. Ну и, по-моему, мы заплатили за цветокоррекцию. Монтаж Илья делал сам бесплатно. Таким образом, это были все вложения в проект, потому что больше денег не было. Однако песня все-таки выстрелила. А через какое-то время я начала выступать сольно, когда уже ушла из группы, ну и мы стали зарабатывать.

То есть деньги, которые мы вложили в проект совместно с ребятами, с которыми мы тогда вместе начинали, вместе запускали мой проект, были очень маленькими. Они ушли на покупку концертных костюмов, микрофона, какого-то оборудования, чтобы выступать, оплату. Кстати, даже дизайнер делал обложку бесплатно, потому что это была моя подруга. Ну у нас как бы не хватало денег, чтобы кого-то нанимать. Мы искали по друзьям, поэтому это был какой-то минимум, который, конечно, мы очень быстро отбили.

— Давайте поговорим о «Маске». В одном из выпусков вы стали Зайкой.

— Я всегда была заикой, ей и остаюсь. Изначально во время пандемии мне пришло предложение поучаствовать гостевой маской в проекте «Маска». В тот момент, естественно, никто не знал, что случится пандемия, особо развлекательного контента на телевидении не было. И вот так случилось, что «Маска» занял эту нишу. Тогда ведь все сидели дома и смотрели телевизор, поэтому рейтинги, конечно, у них были сумасшедшие.

Я пришла гостевой маской и, в общем, сначала выступила, а потом весь выпуск сидела в жюри. Это было очень волнительно, интересно и классно. Потом я помню, что выложила ролик, где я в костюме Зайки, в ТикТок. Уже тогда все знали, что это я. И ролик набрал больше 18 миллионов просмотров. Мне кажется, это мое самое просматриваемое видео в ТикТоке. Оно имело большой резонанс. Многие мои друзья написали, что посмотрели его.

— Хотели бы поучаствовать в проекте на постоянной основе?

— Не уверена, если честно. Артисты, принимающие участие в этом шоу, — прям бедняги, потому что внутри этого костюма тяжело и жарко. Ребятам, которые раздают листовки на улицах в ростовых куклах, — просто почет, уважение и пожелания всего самого лучшего. Самое главное – крепкого здоровья, потому что у них очень тяжелая работа. Ведь внутри такого костюма ничего не видно. По крайней мере, мне запомнились именно такие ощущения.

У меня была одна дырка в районе рта этого зайца, где я видела перед собой кусочек пола. Это все, что видно. Ты даже не понимаешь, где сидит жюри. Там даже в какой-то момент по видео видно, что я стала боком, потому что думала, что стою прямо, а я на самом деле стояла боком к жюри.

Не уверена, что, если говорить об отсутствии какого-то личного физического комфорта, я бы согласилась на участие в этом шоу. Безусловно, это очень прикольный опыт, возможность попробовать что-то новое, выйти абсолютно за рамки своей зоны комфорта, в том числе и по репертуару, и по вокальной манере. Это классный эксперимент для артиста.

— Давайте перейдем к запросу «Горячие фото».

— На самом деле мне, как и вообще всем относительно молодым и даже не очень певицам, предлагали сниматься в мужских журналах, но я всегда отказывалась. Но тем не менее, я принимала участие в откровенной фотосессии, будучи беременной.

Знаменитые кадры, которые, как мне кажется, есть почти у каждой второй или третьей беременной девушки. Я снималась обнаженной с животом, там все прилично, все закрыто. Но мне кажется, это очень красиво, женственно, не пошло. Я против пошлости, особенно нарочитой пошлости.

А если все-таки говорить о фотографиях в мужских изданиях, то там снимки именно такого характера. При этом я достаточно часто выкладываю какие-то весьма откровенные кадры у себя в социальных сетях. Но мне кажется, это другое. Я их выкладываю просто потому, что это красиво, женственно. Есть в этом какая-то женская сила, мощь и все такое. И эти кадры не призывают к каким-то определённым действиям, на которые все же нацелены фото в мужских журналах.

— Расскажите, пожалуйста, о своем муже Андрее Черном.

— Мы познакомились, когда мне было 17 лет. Это случилось после проекта «Фабрика звезд», несмотря на то, что в Интернете есть информация, что мы встретились на шоу. Но на самом деле мы познакомились на студии. Я пришла записывать новые песни после «Фабрики», Андрей был звукорежиссером.

Потом я еще какое-то время писалась на этой студии и, наверное, лет шесть мы с ним просто дружили. Он не был моим лучшим другом, но мы не теряли связь и периодически встречались, общались. Вот и потом как-то так получилось, что Андрей мне позвонил и сказал, что расстался с девушкой, с которой достаточно долго находился в отношениях.

Причем я знала всех его возлюбленных, а он — моих парней, неловкая ситуация. И вот однажды он попросил меня его поддержать. Мол: «Слушай, что делать? Давай встретимся». Я его поддержала, взяла с собой, когда ехала на день рождения подруги.

Потом, спустя несколько месяцев я рассталась со своим парнем. Позвонила Андрею и говорю: «Слушай, ты мне должен, мне так хреново, а мне надо с кем-то поговорить, с кем-то погулять, отвлечься.» Вот и он меня тоже очень поддержал.

Мы стали чаще общаться. Я познакомила его со своей лучшей подругой. Они очень подружились, и, как мне кажется, это тоже сыграло свою роль. Мы стали компанией общаться с его другом, с моей подругой, вместе тусоваться и прям часто проводить время. И в какой-то момент он пришел ко мне в гости, поел покупных пельменей и сказал, что влюбился.

Не знаю, это было очень странно, конечно, но я вначале думала, что он шутит, и вообще не воспринимала никакие его ухаживания всерьез. Ну потому что для меня Андрей был просто другом, я никогда не думала даже о том, что у нас с ним может что-то быть. Ну и где-то месяц-полтора, наверное, он ухаживал.

И зашел через друзей, все мои подруги начали мне говорить: «Ну какой хороший. Ну ты посмотри». Особенно он подружился с моей лучшей подругой, которая начала капать мне на мозг: «Посмотри, какой классный, ну что ты. Дай ему шанс, но вот попробуйте». Вот мы и попробовали.

Но, честно говоря, я вообще не верила в эти отношения. Мне казалось, что это что-то странное, я говорила: «Слушай, ну ты же понимаешь, что это все ненадолго. Вряд ли мы с тобой будем долго встречаться. Все-таки мы друзья, это как-то странно, даже неловко. Вот если у нас не получится ничего в отношениях, то мы поссоримся». Мы с ним договорились, что если что, то мы все равно останемся друзьями.

Несмотря на то что через месяца полтора мы поцеловались, это все равно было для меня странно. Но со временем мы уже забыли о том, что были друзьями.

— Год назад вы стали мамой сына Александра. Вам знакомо понятие «постродовая депрессия»?

— Ну она у меня была, но не прямо вот депрессия. Потом я прочитала, что это называется «бейби блюз», это такой гормональный приход. Происходит он на третий день. И у меня тоже так случилось, прямо, как в книжках пишут. Я просто весь день рыдала без повода, причем понимала, что вроде все хорошо и классно, но при этом мне очень хочется плакать. Мне очень жалко себя, мне плохо. Я понимала, что это гормоны, и слава Богу, на четвертый день у меня это все прошло. То есть длилось только день.

Хотя я знаю, что бывают ситуация, когда у девушек это состояние длится неделями, месяцами. Я очень сочувствую им, потому что это действительно очень тяжело. Это вот такое гормональное состояние, из которого, видимо, не все выходит. Но меня очень поддержала мой врач, которая принимала у меня роды.

Она мне сказала: «Ну а ты что думала, очень сложно и физически, и психологически давать жизнь новому человеку. Это не навязанная социальными сетями идеальная картинка, что ты родила ребенка и на тебя снизошла благодать и, Господи, какая ты счастливая». Конечно, на самом деле это не так.

Ведь действительно, роды — это очень сложный процесс, это огромный стресс для организма: и физический, и психологический. Поэтому нужно просто дать себе какое-то время адаптироваться. Все по-разному переносят и сам процесс, и все, что происходит до и после. Мне именно восстановление далось достаточно тяжело, но у меня, слава Богу, не было депрессии.

— Что происходит в вашей жизни сейчас?

— Сейчас я нахожусь в офисе «Русской медиа группы», буквально через 15 минут у меня прямой эфир на «Русском радио», где я презентую свою новую песню «Семь запятых». На самом деле очень люблю эту песню, рассказывала ее историю у себя в социальных сетях. Эта композиция — сестра песни «Внеорбитные», потому что у них одни и те же авторы. Да и совпадения, связанные с цифрами, не случайны.

Между этими двумя произведениями я выбирала семь лет назад. На тот момент мне показалось, что эти две песни похожи по настроению и атмосфере.

Я долго думала, но семь лет назад выбрала «Внеорбитные». Вот сейчас, когда прошло много времени, я вспомнила про другую песню «Семь запятых», лежащую в столе. Мы ее немножко изменили: поменяли гармонию, сделали новую аранжировку, продакшн.

И мне показалось, что она очень отвечает тому, что сейчас происходит в мире, в жизни людей вообще. Мне безумно близок и очень нравится текст этой песни. Вот поэтому я с удовольствием, с большим, большим трепетом и волнениям ее выпустила сейчас.

Конечно, в данный момент в работе огромное количество новых материалов. Честно говоря, не хочу сейчас рассказывать о проектах, и о чем-то конкретном, потому что время страшно нестабильное, турбулентное.

Никто ничего толком не знает, развлекательный контент тоже сейчас происходит, съемок очень много, не могу сказать, когда будут эфиры, потому что сами же телеканалы ничего точно не говорят. Потому что время, как я уже сказала, сложное, и не всегда подходящие для развлечений.

Именно поэтому, кстати, мы сейчас выпустили лирику, потому что, мне кажется, что все же нужно подождать еще с веселыми треками. Сейчас время лирики. Поэтому никаких конкретных дат, названий произносить не буду, просто потому, что боюсь что-то пообещать, но не всегда все зависит от меня. Так что пусть это останется интригой.

Благодарим «Вечернее шоу Аллы Довлатовой» на «Русском Радио» за помощь в организации съемок!

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