«Прекрасный человек, который появился в моей жизни»: Саша Стоун – об отношениях с Валей Карнавал и тараканах на «Звездах в Африке»

Известный боец MMA и блогер также рассказал, что помогало ему преодолевать чувство голода.

В воскресенье состоялся финал экстремального шоу «Звезды в Африке» на канале ТНТ. В финальном поединке сразились юморист Олег Верещагин и блогер Валя Карнавал.

В итоге триумф одержал мужчина, но его юной сопернице до победы не хватило всего лишь балла. Наверное, самым главным участником, переживавшим за Валю, можно назвать многократного чемпиона России по боевым искусствам и блогера Сашу Стоуна (настоящее имя – Александр Зарубин). О романе ребят не говорил только ленивый. Но что на самом деле связывает этих двух молодых ярких личностей?

больше по теме Саша Стоун вместе с Валей Карнавал полетели в свое первое совместное путешествие Блогеры остановились на Мальдивах.

В небольшом интервью Teleprogramma.pro Саша Стоун рассказал об отношениях с Валей Karna.val, дружбе с тараканами и о работе блогера под давлением антироссийских санкций.

«Бороться с голодом мне приходилось не в первый раз»

— Александр, теперь с шоу «Звезды в Африке» попрощались и зрители. А вы сами скучаете по африканским временам?

— Безумно сильно скучаю по проекту, по ребятам, по пережитым эмоциям, даже по голодовке. Если честно, очень хочется вернуться на это шоу. Надеюсь, что когда-нибудь мне выпадет такой шанс. В целом проект очень интересный, захватывающий, эмоциональный. Нам, тем, кто это проходит, очень трудно объяснить, насколько это классно и круто.

— Вы упомянули о голодовке. А как преодолевали чувство голода?

— Я профессиональный спортсмен и бороться с голодом мне приходится не в первый раз. Поэтому в этом плане не возникало особых трудностей. Но было тяжело, поскольку стояла очень сильная жара. И этот фактор, конечно, поддавливал.

— Насколько сильно вам помогала спортивная подготовка на проекте?

— Это дисциплина. И мы умеем терпеть. Спортивное терпение и повлияло на нахождение в лагере.

— Что было самым трудным на проекте?

— Уезжать. И я понял это, когда находился уже в самолете, а не ушел с проекта.

— А как же тараканы?

— Мы с ними сдружились. Так что все нормально. Если в первый день мы испугались, то на второй-третий день, просыпаясь вместе с ними, восклицали: «О! Отлично! Наша компания в сборе!»

— Многих поклонников проекта прежде всего интересовал ваш роман с Валей Karna.val. Как бы вы могли его прокомментировать?

— Это прекрасный человек, который появился в моей жизни. Сейчас все довольны. У всех поменялась жизнь в лучшую сторону. А больше ничего не скажу.

«Не вижу замены тем брендам, которые делают классные спортивные вещи»

— Давайте поговорим о блогосфере, которая тоже принесла вам определенную известность. Как блогер выживает в нынешних условиях?

— Все отлично. Конечно, какие-то площадки заблокировались, но мы умеем подстраиваться. Медиасфера – она как море с волнами. И ты должен уметь плыть по этим волнам, поэтому сейчас мы готовим много проектов под телевизор, под наши российские площадки. В общем, работаем.

— То есть вас никакие санкции не расстраивают?

— Я вообще считаю, что в нашей жизни не стоит расстраиваться. Надо принимать проблемы и ситуацию такой, как она есть, и просто искать из нее выход.

— Но, возможно, вы хоть немного расстроились из-за ухода каких-то брендов из России?

— Наверное, из-за ухода Nike. Это мой любимый бренд. Я часто покупал спортивную форму, те же носки, кроссовки, все остальное. И пока я не вижу замену тем брендам, которые делают именно классные спортивные вещи.

— Какие планы на лето?

— Работать.

— А когда же отдыхать?

— В нашей сфере нет понятия отдыха. В связи с очень большой конкуренцией можно вообще остаться ни с чем. Поэтому сейчас надо работать.

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